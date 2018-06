Vom Angestellten zum Brötchenburschen: Sebastian Friedel machte sich nebenberuflich mit Mietwagen und Nachtschichten selbstständig. Nach sechseinhalb Jahren hat er bereits eine Million Brötchen verkauft. (Jonas Kako)

Syke. Die Zeit des langen Ausschlafens ist für Sebastian Friedel vorbei. Er steht noch vor seiner dreijährigen Tochter auf, wenn viele sich im Bett noch einmal umdrehen. Um vier Uhr in der Frühe klingelt sein Wecker. Eine halbe Stunde später steht der 34-Jährige in einer Bäckerei und lädt Brötchen in sein Auto. Vor über sechs Jahren wagte der Syker ein Experiment und machte sich selbstständig – zuerst neben seinem Job als Außenhandelskaufmann, mit Mietwagen und als sein einziger Mitarbeiter. Heute hat er seinen Job gekündigt und beschäftigt 20 Mitarbeiter. 5000 Artikel verkauft er die Woche, kürzlich ging das millionste Brötchen durch seine Hände. Es läuft gut, aber wachsen möchte der Unternehmer noch weiter. Er erzählt von seinem Weg und seiner kleinen Erfolgsgeschichte.

Mit abgebrochenem Studium trotzdem erfolgreich sein, das können nicht nur Bill Gates, Steve Jobs und Mark Zuckerberg. Das kann auch der Syker Jung Sebastian Friedel. Er studierte in Greifswald BWL, brach dies jedoch ab und machte dann eine Ausbildung zum Außenhandelskaufmann in Frankfurt. Danach zog er wieder in seine Heimatstadt Syke und arbeitete in Bremen in einem Unternehmen der Schiffsbranche.

"Ich wollte mich immer selbstständig machen", sagt Friedel. Ein Freund brachte ihn dann auf die Idee mit dem Brötchenbringdienst. Dieser hatte im Zug morgens zur Arbeit immer frische Brötchen dabei. Ob er denn schon vor der Arbeit morgens noch zum Bäcker ginge, fragte Friedel ihn und bekam als Antwort: "Nee, ich lass mir die Brötchen an die Tür hängen." Da war die Idee geboren.

Sebastian Friedel erkundigte sich, recherchierte und überlegte. Er fand den Brötchen-Lieferdienst "Brötchenbursche" und fragte dort als Franchisenehmer an. Zuerst begann er die Selbstständigkeit neben seinem Job. "Weil ich kein eigenes Auto hatte zu der Zeit, bin ich mit dem letzten Zug nach Bremen gefahren, habe mir da ein Cambio-Auto geliehen und bin dann morgens ab vier Uhr Touren gefahren", erzählt der Syker. Weil die Idee "in Syke einschlug wie eine Bombe", stellte Friedel bereits zwei Monate später den ersten Mitarbeiter auf Mini-Job-Basis an. Wenig später kamen weitere Bereiche dazu. "Das Unternehmen ist dann weiter gewachsen. Jedes Jahr kamen zwei Touren dazu", erzählt der Brötchenbursche. Irgendwann wurde das neben seinem Job in Bremen zu viel und lief so gut, dass er diesen kündigen konnte. Heute beliefert er 850 Haushalte in Syke, Weyhe, Twistringen, Harpstedt und Wildeshausen. Seine Fahrer, die als Mini-Jobber beschäftigt sind, fahren am Wochenende zehn Touren pro Tag. Friedel zahlt mehr als den Mindestlohn, ungefähr elf Euro die Stunde, um gute Mitarbeiter zu bekommen. Denn die Arbeit so früh am Morgen ist nicht jedermanns Sache.

Dass er in seinem Job nun sein eigener Herr ist, sieht Friedel als einen Vorteil der Selbstständigkeit. Er mag, dass er mit dem, was er tut, den Leuten Freude bereitet. Ganz wichtig ist ihm aber auch, dass er nun mehr Zeit für seine Familie hat. Damit ist die Geschichte von Sebastian Friedel nicht nur die einer erfolgreichen Selbstständigkeit, sondern auch die eines modernen Familienvaters. "Als ich in Bremen gearbeitet habe, habe ich meine Tochter nur abends für eine Stunde vielleicht gesehen. Jetzt bin ich zwar morgens nicht da, wenn sie aufsteht, aber kann mit ihr frühstücken, sie zur Kita bringen und sogar abholen", erzählt er. Friedel fährt selbst auch noch Touren, von 4.30 bis 7 Uhr in der Woche, und 4.30 bis 8/8.30 Uhr am Wochendene. Am Vormittag sitzt er dann am Schreibtisch für sein kleines Franchise-Unternehmen und weiß, dass es nur mit guten Mitarbeitern und guten Kooperationspartnern geht. Sein Erfolgsrezept ist neben des stetigen, aber langsamen Wachsens die Qualität und Zuverlässigkeit. "Die Kooperation mit der Bäckerei und den Mitarbeitern dort ist sehr gut und ich habe zum Glück Mitarbeiter, auf die ich mich verlassen kann. Wir sind ein gutes Team", sagt er.

Neben Brötchen und Brot, süßen Teilchen und Butterkuchen von der Bäckerei Meyer in Bassum liefert Sebastian Friedel auch regionale, saisonale Produkte wie Spargel und Erdbeeren vom Erbeerhof Nüstedt, dessen selbst gemachte Marmelade und Honig von der Imkerei Strohhus aus Gessel. "Mir ist es wichtig, dass die Bäckereien noch selbst backen ohne Backmischungen. Das ist wirklich noch Handwerk. Und ich achte darauf, dass es regionale Produkte sind, die gut schmecken", sagt Friedel. Denn das, was er den Menschen morgens, möglichst leise und vorsichtig an die Türe hängt, sei für sie "das erste Lächeln des Tages".