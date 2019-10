Hermann Karnebogen (von links), Bernd Bormann , Cattrin Siemers und Maren Knoop freuen sich über die neuen Autos. (Michael Braunschädel)

Bruchhausen-Vilsen. Mehr als 200 Kinder werden in den Kindergärten und Grundschulen der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen unter der Woche mit warmen Mahlzeiten versorgt. Das bedeutet nicht nur für die Küche, in der das Essen zubereitet wird, einen großen Aufwand, sondern auch in Sachen Logistik. Immerhin müssen die Mahlzeiten irgendwie von Bruchhausen-Vilsen in die angegliederten Gemeinden transportiert werden. Gemeinsam mit der Avacon hat die Samtgemeinde nun zwei neue Elektroautos angeschafft, mit denen sie den hungrigen Kindern zur Mittagszeit Herr werden will.

Die vergangenen Jahre hatte die Samtgemeinde ein Dieselfahrzeug geleast, das die zwölf Kindergarten- und Krippengruppen sowie einige Grundschulen mit Ganztagsangebot mit Mittagessen versorgte. Doch der Leasingvertrag hierfür ist jüngst ausgelaufen. Hinzu kam, dass die Samtgemeinde durch die Sperrung der Kanalstraße ein zweites Lieferauto einsetzen musste. Denn sonst wären die Touren nicht möglich gewesen, die Fahrzeit wäre zu lang, sagt Maren Knoop, Sachbereichsleiterin für Kitas und Schulen in Bruchhausen-Vilsen. Vor diesem Hintergrund betont sie: „Es war notwendig, dass wir neue Autos anschaffen. Derzeit produzieren und liefern wir 230 Essen an die Kitas aus und rechnen damit, dass wir schon bald bei 250 sind. Hinzu kommen rund 100 Mahlzeiten für die Grundschulen, die wir zwar nicht herstellen, aber dennoch ausliefern.“

Um dieses Pensum einhalten zu können, haben die Fahrer, die das Essen im gesamten Samtgemeindegebiet ausliefern, einen eng getakteten Zeitplan. Die erste Tour dauert von 10 bis 12 Uhr, die zweite von 10 bis 13 Uhr. „Gleichzeitig sind wir bestrebt, kurze Standzeiten für die Mahlzeiten zu haben“, sagt Knoop. Eine logistische Herausforderung, die nun mit den zwei neuen Fahrzeugen gestemmt werden soll.

Doch das war nicht der einzige Grund, weshalb sich die Verwaltung der Samtgemeinde für die Elektrofahrzeuge entschied. „Bruchhausen-Vilsen ist ein Luftkurort und wir müssen regelmäßig nachweisen, dass wir die Bedingungen erfüllen“, sagt Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann. Durch die Einsparung von CO2-Emissionen wolle man so dem Titel auch in dieser Hinsicht gerecht werden. „Es ist ein gutes Beispiel für den Klimaschutz“, sagt Hermann Karnebogen, Avacon-Kommunalreferent in Syke. „Ich hoffe, dass die Autos irgendwann soviel Strom speichern können, dass dieser wieder ins Stromnetz zurückgespeist werden kann. Das wäre ein toller Schritt für Bruchhausen-Vilsen und ein gutes Beispiel.“

Das Energieunternehmen habe das Vorhaben der Samtgemeinde im Rahmen ihres Förderprogramms unterstützt, erklärt Karnebogen. Von den monatlichen Leasinggebühren in Höhe von insgesamt 280 Euro pro Fahrzeug übernimmt die Avacon jeweils 100 Euro. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Bormann. Andernfalls hätten die Kosten auf die Preise der Mahlzeiten umgelegt werden müssen und das Essen wäre teurer geworden. Derzeit kostet eine Mahlzeit in der Krippe 2,50 Euro, im Kindergarten drei Euro und in den Grundschulen mit Ganztagsangebot 3,50 Euro. Mehr sollte den Eltern nicht zugemutet werden. „Inwieweit sich der Strompreis auf die kommenden Kosten auswirken wird, das können wir allerdings noch nicht sagen“, erläutert Maren Knoop.

Und ihr liegt noch ein weiteres Anliegen auf dem Herzen. Derzeit übernehmen drei Fahrer im Rentenalter die Auslieferung der Mittagessen. „Zum 1. November wird aber einer ausscheiden, für den wir einen Ersatz suchen“, sagt Knoop und hofft, dass sich neue Freiwillige aus der Bevölkerung finden. Das Arbeitspensum sieht vor, dass zwei Wochen hintereinander immer mittags das Essen ausgeliefert wird, danach folgt eine Woche Pause. Die Voraussetzungen für die Tätigkeit sind laut Knoop: ein Führerschein, die Möglichkeit, Dinge zu tragen und ein kinderliebes Wesen. Wer sich vorstellen könnte, diese Aufgabe zu übernehmen oder Informationen benötigt, kann sich direkt an Maren Knoop telefonisch unter 0 42 52 / 39 13 15 oder per Mail an Maren.Knoop@bruchhausen-vilsen.de wenden.