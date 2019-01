Syke-Barrien. Das Barrier Zentrum soll schöner werden. Diesen Entschluss hat der Barrier Ortsrat schon im vergangenen Jahr gefasst und das Planungsbüro MOR aus Rotenburg mit eben dieser Aufgabe betraut. Im April 2017 begannen die Planungen für das Quartiersmanagement in Barrien. Bei der Sitzung des Ortsrates Barrien stellte Kerstin – „ich bin das O in MOR“ – Oesterling ihre Vorschläge vor, wie Barrien attraktiver wird.

Kerstin Oesterling begann ihren Vortrag mit einem Rückblick. Um es kurz zu machen: Die Barrier nehmen die Ortsmitte um Kirche und Gemeindehaus herum war und schätzen sie. Auch die historischen Gebäude seien ein Hingucker. Weniger schön wiederum waren der Rückgang der Wohnnutzung, der Zustand der Glockenstraße und das erhöhte Verkehrsaufkommen. Auch Plätze zum Verweilen waren nach den Worten von Kerstin Oesterling Mangelware. Daran hat sich auch am Mittwochabend nichts geändert. Der Straßenraum der Glockenstraße gewinnt mit seinen verschiedenen Materialien und Schäden keinen Blumentopf. Auch der Bereich vor den Wohnhäusern mit den „unschönen Pollern“ könne man nicht als „ansprechende Vorgartensituation“ bezeichnen. Die Barrier Butze sei zwar eine kleine Besonderheit, als Außenstehender würde man beim Anblick des Jugendzentrums aber „nicht vermuten, dass ich hier etwas erleben kann, wenn ich diesem Weg folge“. Zumindest konnte die Wassermühle die Laune der Expertin aufhellen. „Uns ist es ganz wichtig, dass die Wassermühle künftig besser an die Ortsmitte angebunden wird“, machte sie deutlich.

Das Problem „Verkehr“

Die externe Stadtplanerin sprach sich zudem dafür aus, das geschäftliche Zentrum an der Sudweyher Straße mit dem sozialen Zentrum im Ortskern zu mischen. Durch die Schließung der Gaststätten fehle des Weiteren eine Möglichkeit für Familienfeiern. Generell müsse das Zentrum belebt werden. Ein „Platz zum Austausch, zum Spielen und für soziale Kontakte“ brauche es. Um diese Vision zu verwirklichen, solle auch über das Gebäude der ehemaligen Bäckerei Hasselmann nachgedacht werden. Lässt sich das restaurieren? Findet man jemanden, der bereit ist, da Geld reinzustecken? Wenn nicht, sollte ein Abriss nicht ausgeschlossen werden, so Oesterling: „Ein Abbruch und eine Neuordnung ist durchaus eine adäquate Lösung.“

Klingt alles weniger erfreulich? Stimmt. Aber Oesterling kennt noch etwas, dass viel schlimmer ist – die Verkehrsführung. „Das ist ein wesentlicher Dreh- und Angelpunkt. Sowohl von der Gestaltung als auch von der Funktionalität.“ Schulkinder, Fahrrad- und Autofahrer treffen laut ihrer Erkenntnis gerne und häufig im Barrier Zentrum aufeinander. „Da wäre es sicherlich wichtig zu trennen“, fand sie. Die Empfehlungen der Expertin: Ein Verkehrskonzept erarbeiten („Da hängt viel von der weiteren Entwicklung ab“), ein „Quartier für alle“ erzeugen („Da ist auch das Wohnen ein wichtiger Aspekt“), das Ortsbild steigern („Vielleicht auch mit Beteiligung der Öffentlichkeit“), Fördermittel einwerben („Da gibt es viele Programme für die Stadt, aber auch für den Einzelnen auf der Objektebene“) und Barrien besser bewerben („Barrien muss raus und bekannt werden“).

Barriens Ortsbürgermeister Manfred Nienaber wandte sich nach dem etwa 40-minütigen Vortrag an Stadtplaner Wolfram Schneider. Dieser zog einen Vergleich zur Syker Hauptstraße, die bereits ein einheitliches Erscheinungsbild aufweist und so einen roten Faden bildet – bis zur ehemaligen Gaststätte Otersen. „Hätte man das Konzept bis zum Bahnhof fortgesetzt, wäre man auf der Hauptstraße bis zum Rathaus gekommen“, gab es dann doch einen kleinen Wermutstropfen. Der hauseigene Stadplaner sprach sich dafür aus, sich auf die Beantragung von Fördermitteln zu konzentrieren, denn: „Alleine wird die Stadt Syke das nicht wuppen können.“

Das war aber so gar nicht das, was ein Anwohner im Sinn hatte, der sich zu Wort meldete. Zunächst fehlte es ihm an einer wirklichen Vision des von Kerstin Oesterling erträumten Platzes in der Barrier Ortsmitte. „Wird das ein Touristik-Zentrum, einkaufen mit Gastronomie, etwas für junge Leute, Wohnbau? Alles das ist Voraussetzung, wie der Straßenbau werden soll. Überlegungen, ob das eine Einbahnstraße werden soll, haben mit der Quartiersentwicklung aus meiner Sicht gar nichts zu tun“, trug er seine Gedanken vor. Ein Platz ohne wirkliches Ziel habe keinen Nutzen. „Auch der Weyher Marktplatz lebt nur von den Veranstaltungen und dem Ambiente umzu. Ansonsten ist das nichts weiter als ein total hässliches Monstrum.“

„Hässlicher Innenstadtbereich“

Auch Wolfram Schneiders Meinung konnte der Bürger nicht teilen. Sprach der Stadtplaner noch davon, dass der vordere Teil der Hauptstraße gelungen ist, hatte der Anwohner eine deutlich konträre Ansicht: „Der Innenstadtbereich von Syke ist einer der hässlichsten Innenstadtbereiche, die ich kenne. Daran können wir uns nicht orientieren.“ Als Letztes ging er darauf ein, dass die angesiedelten Supermärkte keinerlei Anbindung an das Zentrum besäßen. „Wenn man von der Ortsmitte Barrien spricht, ist das die Einkaufsecke bei Netto. Sonst ist da nichts“, nahm der aufgebrachte Bürger ein wenig der Aufbruchstimmung und hinterließ die Politiker und Kerstin Oesterling zunächst mit erstaunten Gesichtern. Letztere entgegnete: „Letztendlich muss sich die Nutzung des Platzes aus dem Bedarf der Bürger ergeben. Und das Verkehrskonzept ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, weil der Zustand der Straße das Ortsbild runterzieht.“

Es schloss sich ein bunter Diskussionsreigen an, bei dem die Anwesenden Einwohner vor allem zu bedenken gaben, dass der erhöhte Verkehr eine Gefahr für die Schulkinder ist. Sätze wie: „Es ist ein Wunder, dass noch niemand zu Schaden kam“, dominierten bei den Wortbeiträgen um die Glockenstraße. Dies nahm Edith Heckmann (CDU) ebenso zur Kenntnis, wie die anfängliche Kritik des Bürgers. Sie erinnerte diesbezüglich daran, dass man den Barrier Kern nur bedingt frei formen kann. „Wie sich die Lage mit privaten Grundstücken entwickelt, haben wir nicht in der Hand. Was der Rat aber in der Hand hat, ist, einen Plan zu entwickeln, was minimal und maximal möglich ist.“ Es habe sich bereits einiges getan. So ziehe demnächst ein Arzt an die Glockenstraße und auch das neue Gemeindehaus stehe kurz vor der Einweihung.