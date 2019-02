Von Frauen für Frauen: Nadja Steinke (von links), Marita Thiel-Wolf, Nicole Giese-Kroner, Sykes Gleichstellungsbeauftragte Kathrin Stern und Irena Poutrinia zeigen das Programm für Sykes Veranstaltungen. (Jonas Kako)

Syke. Zwei wichtige Tage im März werfen langsam aber sicher ihre Schatten voraus. Zum einen der Internationale Frauentag am 8. März und zum anderen der Equal Pay Day am 18. März. Und dafür haben sich Sykes Gleichstellungsbeauftragte Kathrin Stern, das Vorwerk, der Integrationsbeirat, das Hansa-Kino und verschiedene Syker Frauen ein Programm überlegt, um auf beide Tage aufmerksam zu machen. In diesem Jahr stehen die Veranstaltungen unter dem Zeichen von Kunst und Kultur – zwei Bereiche, in denen Frauen auch noch im 21. Jahrhundert eine unterrepräsentierte Rolle spielen.

Los geht es mit dem Vortrag „Do Women Have To Be Naked To Get Into A Museum?“ von Nicole Giese-Kroner, der künstlerischen Leiterin des Syker Vorwerks. „Das Thema ist sehr aktuell“, weiß sie. Angelehnt ist der Titel des Vortrags, der am Donnerstag, 28. Februar, ab 19.30 Uhr im Vorwerk stattfindet, an ein Plakat einer New Yorker Künstlerinnengruppe. Mit der Veranstaltung will Giese-Kroner allerdings nicht nur auf die Unterrepräsentation von Frauen in der Kunst hinweisen, sondern auch mit den Gästen ins Gespräch kommen. „Was müssen Frauen leisten, um oben mitspielen zu können?“, fragt sie. Denn zwar gebe es mehr Künstlerinnen, aber dort, wo das Geld verdient werde, seien wiederum hauptsächlich Männer aktiv. „Es ist sehr schwer, überhaupt in Galerien reinzukommen“, weiß auch Marita Thiel-Wolf. Doch bevor Giese-Kroner mit ihrem Vortrag beginnt, können sich Interessierte bei Fingerfood ab 19 Uhr schon ein wenig unterhalten. Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung nicht erforderlich.

Bunte Feier im Rathaussaal

Aber nicht nur in der Kunst gibt es zu wenige Frauen, auch in der Filmbranche. Damit beschäftigt sich der Film „Männer zeigen Filme und Frauen ihre Brüste“ aus dem Jahr 2013 von Isabell Suba. „Die Regisseurin stellt in Cannes fest, dass es dort sehr wenige Frauen gibt“, erzählt Kathrin Stern ein wenig über den Inhalt des Streifens. Denn Suba und ihr Produzent wollen auf die Suche nach potenziellen Unterstützern für ein neues Projekt gehen. Allerdings muss sie schnell feststellen, dass der Wettbewerb bei den Filmfestspielen von Männern dominiert wird, Frauen dagegen fielen mit ihrer Optik auf. Am Dienstag, 5. März, zeigt das Hansa-Kino ab 19 Uhr für vier Euro den Film.

Am großen Tag selbst, dem 8. März, findet die traditionelle Feier zum Internationalen Frauentag statt. Ab 15 Uhr können Frauen sich im Ratsaal in Syke einfinden. „Es ist wichtig für uns, dass wir uns mit verschiedenen Nationen treffen“, freut sich Irena Poutrina. Ursprünglich stammt sie aus Lettland, wo der Frauentag einen ganz anderen Stellenwert besäße. Für den großen und kleinen Hunger sorgen dabei die Besucherinnen selbst. „Jede bringt das mit, was sie kann“, freut sich Poutrina auf ein buntes Büfett mit Speisen aus verschiedenen Ländern.

Die Feier findet seit einigen Jahren im Rathaussaal statt. „Es gibt immer eine zusammengewürfelte Gruppe“, erzählt Stern. In einem Nebenraum soll zudem an einem Gemeinschaftsbild gearbeitet werden. Gegen Ende der Veranstaltung – gegen 18 Uhr – soll das Werk dann fertig sein. Musik und Gedichte aus verschiedenen Ländern runden das Programm am 8. März ab. Marita Thiel-Wolf: „Wir freuen uns auf ein buntes Fest.“