Die Freudenburg ist eine Station der Radtour: Die Twistringer Gästeführerin Maria Thamm (von links) sowie ihre Bassumer Kolleginnen Christine Franzke und Anni Wöhler-Pajenkamp freuen sich schon darauf. (Dominik Flinkert)

Bassum. Zweite Gästeführung im Dreier-Verbund: Die Radler aus Twistringen und Harpstedt fahren am Sonntag, 8. Juli, nach Bassum und treffen sich mit den Pedalrittern aus der Lindenstadt im Windpark, der westlich der Harpstedter Straße liegt. Dessen Betreiber Heino Knief berichtet über den Windpark und geht auf die Leistungsfähigkeit der Anlagen ein.

Von dort führt die Fahrradtour „Die Vielfalt der Bassumer Parkanlagen – Technik, Natur und Historie“ zur Freudenburg, wo die Teilnehmer Kaffee trinken und Kuchen essen. Weil rund um die Konzertmuschel ein Public Viewing zur Fußball-Weltmeisterschaft angeboten wird, stehen für die Radler Sitzplätze zur Verfügung. Die Bassumer Gästeführerin Christine Franzke spricht über die Geschichte der Freudenburg. Weiter geht es für die Radler in den Stiftspark. Über diesen erzählt Franzkes Kollegin Anni Wöhler-Pajenkamp Interessantes.

Mitradeln können nicht nur Bürger aus den Städten Bassum und Twistringen sowie der Samtgemeinde Harpstedt, deren Gästeführer die Tour organisieren, sondern alle Interessierten. „Es ist ein Ausflug für die ganze Familie“, betont Franzke. Die Tour sei für alle Altersklassen geeignet, weil Pausen eingelegt werden und ein moderates Tempo gefahren wird. So könnten die Radler locker miteinander plaudern. Die Fahrradfahrt beginnt in allen drei Kommunen um 13 Uhr: in Harpstedt am Amtshof, in Bassum am Naturfreibad und in Twistringen hinterm Rathaus. Wer in Harpstedt und Twistringen startet, hat etwa 36 Kilometer vor sich. Vom Naturfreibad umfasst die Strecke rund 16 Kilometer. Die Teilnehmer aus Harpstedt und Twistringen kehren gegen 18.30 Uhr in ihre Orte zurück.

Radler, die in Bassum abfahren, müssen sich bis Donnerstag, 5. Juli, bei der Stadt Bassum unter 0 42 41 / 8 40 anmelden. Wer in Harpstedt starten möchte, meldet sich im Bürgerbüro der Samtgemeinde unter der Telefonnummer 0 42 44 / 82 33 oder bei Gästeführer Heinfried Sander (0 42 44 / 76 71). Für den Startpunkt Twistringen gilt: Das Rathaus nimmt Anmeldungen unter der Rufnummer 0 42 43 / 41 30 entgegen. Die Teilnahme an der Tour kostet für Erwachsene zehn Euro, für Kinder fünf. Im Preis ist die Pausen-Verpflegung an der Freudenburg enthalten.

Fürs nächste Jahr laden die Twistringer Gästeführer ihre Freunde aus Bassum und Harpstedt in die Delmestadt zu einer Radtour ein. Hobby-Radler, die sich bis dahin nicht gedulden können, haben die Möglichkeit, sich die nächste Radtour aus dem Angebot der Bassumer Gästeführer vorzumerken. Die führt am 11. August zu zwei landwirtschaftlichen Familienbetrieben, die nicht nur ihr Konzept erläutern, sondern auch ihre Frische-Produkte zur Verkostung anbieten. Darüber hinaus lernen die Radfahrer während der 22 Kilometer langen Tour durch den Bassumer Norden eine eindrucksvolle Einkehrmöglichkeit kennen.