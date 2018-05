Tobias Kunstmann hat bei der Renovierung der neuen Räumlichkeiten auch an die Kids gedacht. (Jonas Kako)

Syke. Das Restaurant Martini verabschiedet sich mit einer Party von seinem alten Standort in Barrien. Gäste sind am Sonnabend, 26. Mai, ab 18 Uhr an der Barrier Straße 20 willkommen. Für 34,99 Euro erhalten sie ein Pizza und alle Getränke – und können dazu unter anderem Schlager und Musiker aus den 90er-Jahren von DJ Chris genießen. Nach der Party eröffnet Inhaber Tobias Kunstmann am Donnerstag, 31. Mai, um 18 Uhr das Restaurant an der Nienburger Straße 2 in Syke – im ehemaligen Smoke And Flames.

Da Kunstmann in Barrien das eine oder andere Mal seine Gäste nach Hause schicken musste, weil alle Tische belegt waren, freut er sich sehr, dass der neue Standort mehr Platz bietet. 110 Sitzplätze gibt es nun im 320 Quadratmeter großen Restaurant, in Barrien waren es noch 65. Weitere 70 Gäste können auf der etwa 80 Quadratmeter großen Außenterrasse sitzen.

Die Speisekarte wird um einige neue Gerichte reicher. Dazu gehöre Pasta mit Lachswürfeln, Cherrytomaten und Spinat sowie das Gericht Risottobällchen. „Wir werden mit vielen Tagesangeboten arbeiten“, kündigt Kunstmann an. Abends werde es Fischgerichte geben und beim Mittagstisch ab dem 4. Juni wechselnde Wochenangebote – montags bis freitags von 11.30 bis 14.30 Uhr. Auf eine Cocktail-Happy-Hour dürfen sich die Kunden täglich von 18 bis 19 Uhr und von 22 bis 23.30 Uhr freuen. So könnten auch Kinogänger nach dem Film noch ein leckeres Getränk direkt in der Nähe des Hansa-Kinos genießen.

Wie im Kino sollen sich auch Fußballfans im Martini fühlen. Für sie zeigt Kunstmann ab der nächsten Bundesliga-Saison alle Spiele von Werder Bremen, die beim Sender Sky ausgestrahlt werden. Auch Champions-League-Spiele können sich Fans im Martini ansehen. Auf der Terrasse präsentiert der Geschäftsführer auf einer Leinwand die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft und andere Partien des Turniers.

Damit es Kindern vor allem beim Frühstücksbüfett nicht langweilig wird, hat Kunstmann eine Spielecke im Restaurant eingerichtet. „Das gibt es, soweit ich weiß, hier in der Gegend überhaupt nicht“, sagt der Inhaber. Für die Erwachsenen serviert Kunstmann mit seinem Team Weine, die vom Syker Händler Francesco Valentini stammen. Diese Weine könnten Liebhaber nur im Martini und bei Valentini probieren. Zum Getränkesortiment zählen auch neue Whisky- und Wodka-Sorten, Softdrinks, Eistee und Energydrinks. Der Stil der Gebäude-Einrichtung ist dunkelrot – so erkennen die Gäste sofort den Charakter ihres gewohnten Martinis aus Barrien wieder. Durch eine Glasfassade ist ein Raum abgetrennt, in dem 45 Besucher Platz finden. Dieser Raum, aber auch das ganze Lokal, können Interessierte für Feiern reservieren. Wer lieber seine Party in den eigenen vier Wänden zelebriert, kann den Catering-Service des Martini in Anspruch nehmen. Reservierungen für die Feiern und einzelne Tische nimmt das Martini unter der Telefonnummer 0 42 42 / 7 80 99 99 entgegen. Das Restaurant ist täglich von 11.30 bis 14.30 Uhr und ab 17.30 Uhr geöffnet.