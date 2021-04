Susanne und Bert Nieth betreiben die Buchbinderei in Heiligenfelde als Familienbetrieb mit zwei Angestellten. (Vasil Dinev)

Syke-Heiligenfelde. Ein Glück, dass in Zeiten von Hörbüchern und E-Books das alte Handwerk des Buchbindens noch nicht ausgestorben ist. Und gleichfalls zum Glück, dass aufgrund dessen leidenschaftliche Bücherwürmer immer noch ein gedrucktes Exemplar eines Buches in Händen halten, es fühlen, riechen und darin blättern können. Oder manchmal auch wichtige Notizen an die Seiten schreiben. Eben all das, was Jahrhunderte lang zu einem Buch gehörte. Ganz solange betreibt Heiligenfelder Familie Nieth ihren Betrieb direkt an der Bundesstraße 6 allerdings noch nicht.

Der Buchbindermeister Bert Nieth erklärt: „Seit nunmehr über 50 Jahren gibt es unsere Buchbinderei in Heiligenfelde. Bei uns wird sowohl das Handwerk, als auch die industrielle Verarbeitung groß geschrieben.“ Dazu gehören alle Schritte - vom Ordnen und Zusammenfügen der Lagen bis hin zur künstlerischen Gestaltung. Inbegriffen falzen, schneiden, heften, kleben. In der Serienfertigung und Druckweiterverarbeitung helfen Spezialmaschinen und Automaten. Die sind erforderlich, um angelieferte Druckbögen in Form zu bringen, die dann als Buch, Broschüre, Zeitschrift, Kalender oder Werbeprospekt auf den Markt kommen.

Auch das Bremische Jahrbuch wird in Heiligenfelde gebunden. (Vasil Dinev)

In Nieths Betrieb, der anfangs nur drei Menschen Lohn und Brot bot, hatten in guten Jahren bis zu acht Mitarbeiter Arbeit. Nun ist es – nicht zuletzt dank Digitalisierung – wieder soweit, dass nur der 58-Jährige, seine Frau Susanne und zwei Mitarbeiter aktiv werden. Erstaunlich sind allerdings die vier großen Räume und vielen Maschinen in der Firma in Heiligenfelde. Da braucht es rund 35 Geräte, um die vielfältigen Aufgaben und Möglichkeiten zu erledigen, die Nieth anbietet.

Maschinell werden die einzelnen Bestandteile des Buches oder der Broschüre zusammengetragen und dann zusammengefügt. (Vasil Dinev)

Der gebürtige Bramstedter kann stolz aufweisen, was sie alles anbieten können: „Buchbindearbeiten in Auflagenhöhe von ein bis 5000 Stück, aber auch Einzelanfertigungen sowie Diplomarbeiten, natürlich Sonderanfertigungen, Reparaturen, Prägearbeiten, Zeitschrifteneinbände – nicht zu vergessen unsere fachkundige und freundliche Beratung.“ Mit einem überzeugenden Lächeln fährt er fort: „Wir versuchen, das Unmögliche möglich zu machen.“ Dazu gehören Hardcover für Bücher, und die Folienverpackung derselben, also das Einschweißen. Sie können Broschüren, die zurzeit am häufigsten nachgefragt werden, fertigen. Außerdem sogenannte Schweizer Broschüren, Bachelor- und Masterarbeiten – alles in Einzelfertigung oder auch Serienfertigung. Und natürlich auch Speisekarten.

Blatt für Blatt wird aus den Einzelteilen ein Buch oder eine Broschüre. (Vasil Dinev)

Das alles wird seit dem 19. Jahrhundert bis heute noch in einer sogenannten Buchstraße hergestellt. Diese zusammenhängenden, taktmäßig abgestimmten Bindestraßen bestehen aus vielen im Kreislauf stehenden Einzelmaschinen, die jeweils von geschultem Personal bedient, bestückt und gewartet werden. Die Einhängestation ist die Hauptmaschine der Buchstraße. Bei Nieth ist die „Zusammentragemaschine“ in 20 Plätze gegliedert und insgesamt 15 Meter lang. Fürs Fadenheften hat Nieth noch alte Maschinen aus der DDR: „Die sind sehr stabil gebaut, da kann man zum Glück im Notfall noch alles selbst reparieren.“

Fürs Fadenheften hat Nieth noch alte Maschinen aus der DDR. Die seien robust und leicht selbst zu reparieren. (Vasil Dinev)

Da sich ja manche Leseratten nicht nur am Inhalt erfreuen, sondern auch an schönen äußeren Aufmachungen, kommen manchmal künstlerische Einbände gut. Zu einem Highlight dieses Handwerks zählt dabei das Einbanddesign. Für diese Aufgabe sollte man Geschick und technisches Verständnis mitbringen. Mit Hilfe dieser Eigenschaften werden Zeitschrifteneinbände, Kästen und Kassetten aus verschiedenen Materialien hergestellt.

Zur Sache

Das alte Handwerk des Buchbindens gibt dem geschriebenen und gedruckten Wort erst die richtige Form und den richtigen Einband. Es sind die Buchbinder, die seit Jahrhunderten allen Schriften den letzten Schliff geben - nach Schreiben, Satz, Layout und Druck oder auch der handschriftlichen Vervielfältigung. Denn das Buchmachen ist älter als der Buchdruck. Als noch Mönche die Verwalter des auf Papier festgehaltenen Wissens waren, hefteten sie ihre Schöpfungen mit der Hand, banden sie und versahen sie mit Einbänden, manchmal sogar sehr prächtigen Einbänden, die Betrachter auch heute noch ins Staunen bringen. Erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts wurde in einigen Klöstern das Buchbinden dann gewerbsmäßig betrieben. Auch Laien erlernten nun dieses Handwerk, das bis ins 19. Jahrhundert hinein eine rein handwerkliche Tätigkeit war, bis auch in diesem Bereich die Produktion mechanisiert wurde.