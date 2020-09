Der Weihnachtsmann im blauen Anzug: Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann verteilte am Gymnasium Laptops. (Braunschädel)

Bruchhausen-Vilsen. Wenn das Coronavirus etwas Gutes mit sich gebracht hat, dann die fortschreitende Digitalisierung an den deutschen Schulen. Das Homeschooling – für alle, die des Englischen nicht mächtig sind: Unterricht zu Hause am Computer – hat Lücken aufgedeckt, die für die normalen Verhältnisse der Bundesregierung nahezu blitzartig geschlossen wurden. Auch in Bruchhausen-Vilsen. Hier wurden 25 000 Euro aus dem Digitalpakt und 7640 Euro aus dem Schulbudget in Endgeräte investiert. Die Klasse 11g1 ist ab sofort Testklasse; sie testet Tablets.

Es hatte ein bisschen was von Weihnachten am Freitagmorgen im Obergeschoss des Gymnasium Bruchhausen-Vilsen. Nur, dass der Weihnachtsmann einen blauen Anzug trug und mit Vornamen nicht Claus hieß. Bernd Bormann machte sein Amt als Samtgemeindebürgermeister sichtlich Spaß, als er die Computer einzeln an die Schüler verteilte. Nur, dass niemand auspackte. Nach Aufforderung hieß es aus dem Klassenverband: „Ich dachte, wir machen das alle gemeinsam. Das ist doch Weihnachten auch so.“

Ein nie endender Prozess

Daniel Heymann, ständiger Vertreter von Schulleiterin Lisa Peitzmeier-Stoffregen, erklärte, dass die Planung dieses Pilotprojekts Ende des vergangenen Schuljahres begonnen habe. Dabei sollen nicht nur die Schüler Erfahrungen im digitalen Lernen sammeln, sondern auch die Pädagogen. „Die Lehrer, die in diesem Projekt eingesetzt werden, sind fit in der Materie“, stellt Heymann fest. „Sie werden ihre Erfahrungen dann an ihre Kollegen weitergeben.“ Das sei ein „nie endender Prozess“, der jetzt vor der ersten Stufe stehe.

Die Schüler würden nicht nur auf einen möglichen weiteren Lockdown vorbereitet, sondern auch auf die Gesellschaft, so der stellvertretende Direktor weiter. Denn: Die Digitalisierung werde auf allen Ebenen immer wichtiger werden. „Die Kolleginnen stehen dahinter, die Samtgemeinde als Schulträger hat uns tatkräftig unterstützt.“ Daniel Heymann sprudelten die Lobreden nur so heraus.

Eins aber sei auch klar: „Der Digitalpakt wird bei Weitem nicht ausreichen.“ Wobei der Digitalpakt ja eigentlich auch nicht für die Endgeräte zuständig ist, sondern für die digitale Infrastruktur an den Schulen. 790 000 Euro habe die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen zur Verfügung, um Access Points einzurichten, Verkabelung legen zu lassen oder Smart-Boards anzuschaffen, erläutert Cattrin Siemers, bei der Samtgemeinde leitend für das Bildungsressort zuständig. Doch das wird noch dauern.

Daniel Heymann beruhigt auch die, die fürchten, dass Schüler zukünftig nur noch am Computer sitzen: „Sie sollen ja auch Schreibkompetenz entwickeln“, nennt er ein Beispiel. Die Laptops seien ein zusätzliches Medium. „Wir machen die Abiturpüfungen ja auch weiterhin handschriftlich.“ Und niemand müsse sich Sorgen wegen des Datenschutzes machen; dafür habe Schulassistent Frank Wessels gesorgt. So oder so: Mittelfristig soll jede neue Gymnasialklasse mit Tablets ausgerüstet werden. Und von den Erfahrungen der 11g1 profitieren.

„Wir wollen Erfahrungen sammeln und wissen, welches die richtigen Endgeräte für unsere Schulen sind“, fasste Bernd Bormann den Sinn des Projekts noch einmal abschließend zusammen. „Wir wollen unser Schulzentrum optimal ausstatten. Deswegen profitieren wir alle von dem Projekt.“