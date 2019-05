Das passende Gegenstück: Der neue Trakt (links) wird sich optisch an den Bestandsbau anpassen. (Ingo Beckmann [EYEBEE visual media])

Bassum. Vier Holz-Stäbe. Mehr ist auf dem Grundstück der Lukas-Schule Bassum noch nicht von dem geplanten Erweiterungsbau zu sehen. Doch schon an diesem Montag sollen die Bagger mit den Erdarbeiten anfangen, im Sommer 2020 soll an derselben Stelle das Gegenstück zum Bestandsgebäude stehen. Am Freitag ist der symbolische Spatenstich mit Großaufgebot gefeiert worden. Schulleiterin Gabriele Wilk-Batram und der Geschäftsführer Friedhelm Bilsing sprechen über das weitere Vorgehen.

Besonders hervorgehoben wurden am Freitag die Schüler der fünften Klassen. Schließlich sind sie diejenigen, die laut Wilk-Batram „am längsten vom Neubau profitieren werden“. Noch gut erinnere sie sich daran, wie sich am 16. Mai 2012 200 Schüler auf einem Acker zum ersten Spatenstich des ersten Neubaus trafen. Seitdem habe sich viel getan und die Lukas-Schule habe eine „rasante Entwicklung“ hingelegt. Dabei hat Wilk-Batram nicht zu tief gestapelt, schaut man sich die mittlerweile 382 untergebrachten Schüler und die im September vergangenen Jahres eingeweihte und 1,4 Millionen Euro teure Kindertagesstätte mit Platz für 65 Zwerge an.

Für die Schulleiterin ist der neue Bauabschnitt „ein weiterer Meilenstein des zukunftsorientierten Ausbaus der Lukas-Schule“. „Wir sind froh, dass die dringend notwendigen neuen Unterrichtsräume geschaffen werden, um der hohen Nachfrage nach Schulplätzen gerecht werden zu können“, sagt Wilk-Bartram.

Die Nutzfläche von 1600 Quadratmetern teilt sich in zwei Etagen à 800 Quadratmetern. Untergebracht werden laut Gabriele Wilk-Batram im Erdgeschoss drei Klassenräume mit Differenzierungsraum. Dazu gesellt sich ein so genannter Marktplatz, ein großzügiger Bereich für „äußere Differenzierung und Veranstaltungen“. Im Obergeschoss werden vier Kursräume für die gymnasiale Oberstufe eingerichtet. „Außerdem wird es hier einen Stillarbeitsraum geben, in dem an Einzelarbeitsplätzen alle Anschlüsse für digitale Arbeiten vorhanden sind.“ Durch das Mehr an Platz könne das Wandern in freie Klassenräume von Mittel- und Unterstufe reduziert werden. Platz soll auch für einen „großzügigen und modern ausgestatteten“ Musikraum entstehen, dazu komme ein „innovativer und technisch perfekt ausgestatteter Kunstraum“. „Er wird die kreative Entwicklung unserer Schüler unterstützen“, ist sich Gabriele Wilk-Batram schon jetzt sicher.

Wie schon die Kindertagesstätte, soll auch der Neubau auf Energieeffizienz setzen und mit einer Lüftungsanlage, Wärmepumpe und Rotationsverdampfer aufwarten. Die dafür benötigte Energie komme von einer Photovoltaik-Anlage. Für die Planung zeichnet sich das Planungsbüro 3K aus Groß-Henstedt verantwortlich. 3,3 Millionen Euro werden investiert. „Ohne die Inneneinrichtung“, wie Bilsing anfügt.

Dem Beginn des Neubaus sind laut Geschäftsführer Friedhelm Bilsing viele Überlegungen, Diskussionen und planerische Fähigkeiten vorausgegangen. „Dazu gehören aber auch Zweifel“, gibt Bilsing offen zu. Kommen die erforderlichen Schülerzahlen zusammen? Reicht das Geld? Gibt die Bank den erforderlichen Kredit? Können genügend Mitarbeiter gefunden werden? Nur einige Fragen, die Friedhelm Bilsing im Kopf kreisten. Doch in Vertrauen auf Gott hat sich die christliche Schule diesen Herausforderungen gestellt. Getreu des am Freitag vorgetragenen Bibel-Zitates: „Befiehle dem Herrn deine Werke, so wird dein Vorhaben gelingen.“

Umso mehr hofft der Geschäftsführer, dass die Kinder erkennen, „wie viel Mühe und Engagement“ in dem neuen Gebäude steckt – und Technik. WLAN, interaktive Tafeln und Tablets sollen Dank Beteiligung am Digitalpakt den Unterricht aufwerten. „Die technische Ausstattung, die wir schrittweise realisieren werden, ist sicherlich zukunftsweisend“, steht für Friedhelm Bilsing fest. Schon beim Spatenstich am Freitag hat Jürgen Falck, stellvertretender Bürgermeister Bassums, dahingehend den Wunsch geäußert, dass die Schüler die neuen Medien „richtig zu nutzen wissen“ und nicht vergessen, dass es auch außerhalb von Smartphones und Computern wertvolle Dinge gibt. „Es ist wichtig, auch untereinander zu diskutieren und sich zu unterhalten und nicht seine Meinung unkontrolliert ins Netz zu stellen.“

Auch Gabriele Wilk-Batram legt Wert auf einen sinnvollen Einsatz der neuen Medien. „Tablets alleine bringen keinen Mehrwert“, steht für sie fest. Das tollste Tablet wäre indes vor allem nichts ohne eine gescheite Internetanbindung. Für die hat die Stadt Bassum gesorgt. Schon Mitte Juni soll die Schule einen Breitbandanschluss mit 50 Megabit pro Sekunde erhalten – auch im Bestandsgebäude.