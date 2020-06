Bruchhausen-Vilsen. „Eigentlich wollte ich tanzen.“ Antje Alberts schmunzelt, als sie das sagt. Sie sitzt im Café des Vereins Lebenswege begleiten in Bruchhausen-Vilsen und fühlt sich an der Seite ihrer Kollegin Imke Dirks sichtlich wohl. Judith Hirschers Abschied war für Alberts das Ende der Selbstständigkeit. Seit Anfang Mai ist sie Bestandteil des Clubs. Als Integrationsbeauftragte.

„Ich bin eine Hamburger Deern“, sagt Antje Alberts. In der Stadt, die das Tor der Welt im Wappen hat, ist sie geboren und aufgewachsen, dort hat sie auch ihr Abitur gemacht. Und dort entstand auch die Idee mit dem Tanzen. Was dagegen sprach? Die Mutter! Derart eingenordet begann Alberts 1989 ein wenig weiter südlich das Studium der Sportpädagogik. In einer anderen Hansestadt. In Bremen. Und erfüllte sich anschließend tatsächlich den Traum vom Tanzen. „Bis 2010 war ich Bühnentänzerin, teilweise international, aber auch in ganz Deutschland.“ In Frankfurt sei sie aufgetreten, in Berlin und München. Bis 2010.

Im Laufe dieser Zeit sorgte Antje Alberts schon vor für später. Sie machte eine dreijährige Ausbildung zur Tanzpädagogin in Bayern. Derart ausgebildet stieg die heute 50-Jährige als tanzpädagogische Bildungsreferentin beim Stephans-Stift ein. „Da habe ich viel Weiterbildung für Fachkräfte gemacht“, erinnert sie sich. So habe sie beispielsweise Hortmitarbeiter in lösungsorientierten Ansätzen geschult. 2010 wechselte sie – immer noch als Selbstständige – in die Jugendhilfe. „Zwischen Syke und Asendorf“ erstreckte sich ihr Arbeitsgebiet in der Region Mitte-Ost, wie es der Fachdienst des Landkreises Diepholz nennt. Ambulante Jugendhilfe, weshalb sie – im Jahre 2000 von Asendorf nach Bücken umgezogen – viel unterwegs war.

Und dann kam Corona. Mit Ausbruch des Virus‘ „war klar, dass ich keine Aufträge mehr bekommen werde“. Also schaltete Antje Alberts ihr Radar wieder an und suchte nach Festanstellungen, die zu ihr passen würden. Und stolperte über die Ausschreibung von Lebenswege begleiten. Eine Stelle in der Integrationsarbeit war dort frei, weil sich Judith Hirscher verändert hatte. „Ihre Arbeit musste weitergeführt werden“, begründet Imke Dirks die Ausschreibung. „Sie wird gebraucht.“

So wie jetzt Antje Alberts. Die 50-Jährige kannte den Verein und viele ihrer jetzigen Kollegen bereits. „Lebenswege begleiten macht hervorragende Arbeit“, lobt sie ihren neuen Arbeitgeber. Sie bekam die Stelle. „Das war Fügung“, seufzt sie erleichtert. Inzwischen hat sich Antje Alberts mit den Strukturen des Vereins vertraut gemacht. In Zukunft soll das Projekt „Zukunftswerkstatt“ zu ihrem Arbeitsschwerpunkt werden.

Auch in der Beratung soll die gebürtige Hamburgerin tätig sein, Jugendliche in deren Ausbildung begleiten und Konzepte erstellen, die nachhaltig genutzt werden können. In Kooperation mit Imke Dirks soll sie Fragen beantworten. „Wir beide tragen die Integrationsarbeit.“

Zu tun gibt es reichlich. Lebenswege begleiten betreut Migranten individuell, gibt Deutschkurse in unterschiedlichen Niveaustufen, füllt mit Flüchtlingen die notwendigen Formulare aus und berät in Sachen Aufenthaltsbestimmungen. Unterstützung in der Schule, Hilfe bei der Suche nach einem Arbeitsplatz, dafür sorgen, dass die Ausbildung erfolgreich beendet wird – das alles wird für Antje Alberts jetzt zum täglich Brot. Tanzen ist nun nur noch ein Hobby.