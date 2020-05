Wollen die Kirche vor Ort verändern: Ruth Schmedes (von links), Maria Schläger, Barbara Zumsande, Maria Stenner-Dieckmann und Birgit Hosselmann. Sie sind Teil der Gruppe Maria 2.0 in Twistringen. (Vasil Dinev)

Der Aufschrei war groß, überall in der Republik. Frauen gingen auf die Straßen und protestierten gegen das veraltete Frauenbild, für den Zugang von Frauen zu den Weiheämtern, die Machtstellung der Männer und den Missbrauch in der Katholischen Kirche. Die Frauen wollten selbst Einfluss nehmen und ihre Stimme erheben. Unter „Maria 2.0“ nahm vor einem Jahr die Bewegung in Münster ihren Anfang und breitete sich über Deutschland aus. Auch im St.-Anna-Pfarrverbund (Twistringen, Bassum, Marhorst und Harpstedt) bildete sich eine Gruppe.

Nun, ein Jahr später, sitzen fünf von ihnen im Pfarrzentrum in Twistringen und reden über das, was im Zuge von Maria 2.0 im Pfarrverbund passiert und was geblieben ist. Eines verbindet sie nach wie vor: Sie wollen etwas in der Kirche verändern.

Zur Erinnerung: In Twistringen, Bassum, Marhorst und Harpstedt organisierten Frauen (insgesamt sind 13 mit von der Partie) eine Aktionswoche zum Thema „Maria 2.0“. So fand parallel zur Messe in den Gemeinden ein Wortgottesdienst vor der Kirche statt. Es lagen weiße Laken an den Plätzen, wo die Beteiligten sonst gesessen hätten. Und eine Plakataktion, bei der die Besucher aufschreiben konnten, was sie an der Kirche kritisieren und was sie sich wünschen sowie eine Andacht im Innenhof der St.-Anna-Kirche in Twistringen. „Ich fand es wirklich schön, dass in jeder Gemeinde mindestens eine Aktion stattgefunden hat“, freut sich Maria Senner-Dieckmann. Als Initiatorin der Gruppe suchte sie Mitstreiterinnen. „Vor einem Jahr war der Punkt erreicht, an dem ich gesagt habe, jetzt reicht es mir mit der Katholischen Kirche.“

Es zeigte sich: Sie ist nicht allein mit der Meinung. Das machte sich nicht nur bei den Gruppenmitgliedern bemerkbar, sondern auch vor Ort. „Bei uns kamen viele Leute, die sonst nicht mehr in die Kirche gehen. Normalerweise kommen so zehn bis zwölf zur Messe, zum Wortgottesdienst vor der Kirche waren 30 da. Das war eine ganz wichtige Aktion“, sagt Barbara Zumsande. Sie kommt aus Bassum und merkt: „Unsere Gemeinde ist sehr veraltet, weil kaum junge Leute kommen.“ In Marhorst und Harpstedt wurden die Aktionen ebenfalls sehr gut angenommen. „Es haben sich viele Frauen und einige Männer versammelt. Wir waren fast 60 Leute“, erinnert sich Ruth Schmiedes an den Gottesdienst in Marhorst. Auch später im Jahr fanden immer wieder Aktionen zum Thema Maria 2.0 statt. So wurde im Oktober ein Gottesdienst gefeiert, bei dem der Priester lediglich die Eucharistie gefeiert hat. Alle anderen Dienste wurden von Frauen übernommen. „Pfarrer Kieslich war sehr unterstützend und steht auch dahinter“, freut sich Pastoralreferentin Birgit Hosselmann. Der Gottesdienst habe 80 Minuten gedauert, „viele Leute sind bewusst gekommen und haben das mitgetragen“. Und Maria Stenner-Dieckmann fügt hinzu: „Man ist miteinander ins Gespräch gekommen. Die Menschen waren gerührt, es liefen Tränen. Und es wurden Dinge wie der Missbrauch und die Frauenrolle ausgesprochen.“

Hosselmann findet, dass die gesellschaftliche Entwicklung dabei geholfen hat: „Die Gesellschaft ist offener geworden, man spricht über Sexualität. Die Menschen haben Jahrzehnte gebraucht, um darüber zu sprechen.“ Maria Stenner-Dieckmann pflichtet ihr bei: „Es ist noch nie so offen über Missbrauch gesprochen worden.“ Sie betont gleichzeitig, dass die Täterinnen und Täter benannt werden müssen, „es geht nicht anders“.

Vor wenigen Wochen brachte Papst Franziskus dann ein Schreiben zur abgehaltenen Amazonas-Synode heraus und ging dabei auch auf die Rolle der Frau in der Kirche ein. Kritiker sagen, er reduziere ihre Fähigkeiten darauf, „die Kraft und Zärtlichkeit der Mutter Maria“ weiterzugeben. „Man ist schon enttäuscht und hätte sich gewünscht, dass etwas anderes dabei herausgekommen wäre. Man muss viele Bretter bohren, damit sich etwas bewegt“, findet Maria Schläger, ergänzt aber: „Dass es überhaupt stattgefunden hat, würde ich als positiv auffassen.“

Dass es insgesamt gar nicht so einfach ist mit der Rolle der Frau in der Kirche und diese von Region zu Region unterschiedlich ist, zeigt sich beim Blick auf das Bistum Osnabrück, zu dem der Pfarrverbund gehört. „Unser Bischof setzt sich für Frauen ein“, sagt Hosselmann über Bischof Franz-Josef Bode. So sei es auch möglich, dass Frauen Gemeinden vorstehen und diese leiten. In konservativeren Bistümern undenkbar. „Sowas kann nicht sein“, meint Schläger.

Was vom Protest geblieben ist

Doch was ist geblieben vom Aufbruch, vom Protest an der Kirche? Maria Stenner-Dieckmann findet: „Es sind die kleinen Dinge. Die vielen Begegnungen. Es ist noch immer etwas da, auch wenn es gerade ruhiger ist. Der Plan ist, den katholischen Priester Stefan Jürgens im Oktober zu uns zu holen.“ Dieser benenne die Missstände in der Kirche und ist der Autor des Buches „Ausgeheuchelt“.

Trotz ihrer Kritik wollen die Frauen weitermachen und nicht einfach aus der Kirche austreten. „Wir müssen dranbleiben, etwas anderes bleibt uns gar nicht übrig. Wir sind eine Weltkirche, und es sieht überall anders aus. Und dass die Kirche etwas tun muss, ist offensichtlich“, sagt Hosselmann. Denn die Jüngeren fehlten, und wenn die Entwicklung so weitergehe, dann breche eine große Gruppe an Menschen einfach weg. „Wenn die Leute nur zur Taufe, Hochzeit und Beerdigung kommen, dann sieht es ganz bald ganz anders aus.“

Alle Frauen sind sich einig, dass die Kirche auch positive Seiten hat. „Ich fühle mich mit so vielen Menschen verbunden, ich fühle mich zuhause. Und ich will für die Kirche weitermachen, dass sie nicht verloren geht und zerbricht“, betont Maria Stenner-Dieckmann unter Zustimmung der anderen. Auch das sei ja ein Anliegen von Maria 2.0, dass die Kirche bleibt, wie Hosselmann herausstellt: „Wir müssen vor Ort ein anderes Bewusstsein schaffen.“ Maria Schläger weiß: „Die Kirche muss sich verändern, das geht nur miteinander. Und das ist ein Anliegen von Männern und Frauen.“