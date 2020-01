Die Kirchenbänke der Bartholomäuskirche in Barrien waren voll besetzt. Die Podiumsdiskussion "Leben im Alter", zu der auch Henning Scherf anreiste, stieß auf beachtliche Resonanz. (Vasil Dinev)

Syke-Barrien. Dicht gedrängt in den schmalen Kirchenbänken lauschten viele Interessierte am Dienstagabend den Ausführungen verschiedener Referenten zum Thema „Leben im Alter“. Die Kirchengemeinde und die Stadt Syke hatten zu einer Podiumsdiskussion ins Hachehuus eingeladen. Doch angesichts der zahlreichen Anmeldungen musste die Veranstaltung in die Bartholomäuskirche umziehen. Ausgelotet werden sollten die Alternativen, die es je nach persönlichem Bedarf oder Einstellung zurzeit gibt. Unterschiedliche Projekte und Pläne wurden von acht Mitdiskutierenden unter der Moderation von Bürgermeisterin Suse Laue vorgestellt.

Die Einführung ins Thema gelang bestens dank der Ausführungen eines Experten in Sachen Alters-Wohngemeinschaft: Bremens Altbürgermeister Henning Scherf. Nachdem er vor Beginn jeden Besucher per Handschlag persönlich begrüßt hatte, kam er gleich zur Sache. „Damals, als unsere Kinder aus dem Haus waren, haben meine Frau und ich darüber nachgedacht, wie wir unsere weitere Zukunft gestalten wollen. Also wie wir eine Lebensform schaffen, in der wir gemeinsam alt werden wollen“, berichtete er. Sie sprachen Freunde an und bekamen 20 Interessierte zusammen, mit denen sie nach einem Haus suchten, auch eins fanden und nach eigenen Vorstellungen umbauen ließen.

Heute schließlich, nach mehr als 30 Jahren, leben in dem Haus sechs ältere Herrschaften. „Gut 80 Jahre, aber noch ziemlich fit, das hat auch dieses Haus bewirkt“, zeigte Scherf sich überzeugt. Dazu kommen drei Menschen um die 30 Jahre und eine Geflüchtete mit drei Kindern. „Gerade freuen wir uns auf Nachwuchs im Juli“, berichtete Scherf und betonte, wie wichtig es ihnen sei, ein Mehrgenerationenwohnen erreicht zu haben. Sie könnten sich auch untereinander helfen, falls es einem schlecht gehe. „Das liegt ja auch im Interesse unserer Kinder, dass wir so eine Struktur haben, wenn man an den Pflegekräftemangel denkt.“ Nur für richtige Pflege müssten sie auf externe Hilfe zurückgreifen.

Für Scherf war klar, dass diese Wohnform im Alter eine gute Alternative zum Alleinbleiben oder einem Pflegeheim sei. „Immerhin leben schon vier Millionen in Alten-WGs“, wusste er. „Wenn wir ordentlich trommeln, können wir klar solche Alternativen schaffen, es ist eine Antwort auf die altersveränderte Gesellschaft.“

„Wir sammeln Interessierte“

Moderatorin Laue meinte, dass die Resonanz auf diese Veranstaltung deutlich mache, wie sehr dieses Thema allen unter den Nägeln brenne. Michael Döring berichtete von seinen Projekten Miet-Gemeinschaftliches- und Bau-Gemeinschaftliches-Wohnen und Erfahrungen in Bremen. Bei ihm könnten Gruppen zusammen mit ihm herausfinden, was sie planen und es dann mit seiner Hilfe umsetzen.

Christian Dimke von der Syker Wohnmix-Genossenschaft wiederum erzählte davon, wie in Syke schon so einiges entstanden und auch noch mehr im Entstehen sei. Dazu konnte auch Rolf Borchers über ein Wohngenossenschaftsprojekt erzählen. Ebenfalls interessante Planungen stellte Hartwig Seevers als Makler in Aussicht: "Wir sehen gerade zu, wie wir in Barrien Baugebiete erschließen, Wohnraum schaffen können, bei dem der Quadratmeterpreis um die 5,60 Euro liegt.“ Das ließ natürlich viele Anwesende aufhorchen.

Auch Fragen nach dem „Wie“ bei der Planung einer solchen Alten-WG kamen immer wieder aus der Zuhörerschaft. „Ist nun eher der Bau, das Haus oder die Gruppe an den Anfang zu stellen?“ Die Erfahrungen der Referenten zeigten auf, dass zunächst das „Wir“ der entscheidende erste Schritt sein müsste. Falls es aber bei manch einem hapere mit weiteren Interessierten, könne man sich ja zum Beispiel beim Seniorenbeirat kundig machen, riet Wilfried Seifert als einer der Vertreter desselben.

Suse Laue betonte abschließend, dass es noch weitere Veranstaltungen mit dem Thema Wohnen im Alter in der Hachestadt geben werde, so am 31. März um 18 an der Waldstraße. Außerdem gebe es freiwillige Treffen zum Kennenlernen des Syker Wohnmix' am Sonntag, 12. Januar, um 10.30 Uhr im Delcasy, Schloßweide 12, in Syke; oder am Mittwoch, 22. Januar, um 19 Uhr an der Bassumer Straße 17 a. Michael Döring versicherte: „Wir sammeln Interessierte.“