Dr. Tobias Brockmöller hatte im Sommer auf der Baustelle angekündigt: „Im November wollen wir alles dicht haben, damit wir drinnen wetterunabhängig sind.“ Das Ziel scheint erreicht, steht bei dem neuen 1200 Quadratmeter großen Gebäude von ihm und seinen Mitstreitern der Chirurgie Weyhe doch am kommenden Mittwoch, 14. November, um 16 Uhr das Richtfest an. Einen Namen hat das Ganze inzwischen offenbar auch: Eingeladen wird zur Praxisklinik Brinkum an der Bremer Straße. Im Frühjahr soll das rund drei Millionen Euro teure Mini-Krankenhaus eröffnet werden.

Unter anderem mit einem eigenen Klimaschutzkonzept befasst sich der Ausschuss für Kreisentwicklung und Umwelt am Mittwoch im Sitzungssaal des Kreishauses in Syke, Amtshof 3. Gehen wird es auch um Mitfahrerbänke, die Förderung des Schienengüterverkehrs im Landkreis Diepholz, die zukünftige Entsorgung von Klärschlamm sowie diverse Natur- und Landschaftsschutzgebiete. Getagt wird öffentlich ab 16 Uhr.

Premiere am Weyher Theater

Premiere feiert am Donnerstag, 15. November, ab 20 Uhr das Weyher Theater. Mit der weihnachtlichen Komödie „Eine schöne Bescherung“ von Albert Husson kehrt ein Erfolgsstück der Saison 2007/2008 nach Weyhe zurück. Der Stoff ist zudem bekannt aus dem Film „Wir sind keine Engel“ mit den Schauspiel-Legenden Humphrey Bogart, Peter Ustinov und Aldo Ray. Ort der Handlung ist die Gefängnisinsel Cayenne im Jahr 1880, wo dem Laden der Familie Ducotel die Pleite droht – bis drei Sträflinge alles zum Guten wenden. Dabei soll auch eine kleine Schlange namens Adolf eine ganz entscheidende Rolle spielen.

Preisverleihung im Kreismuseum Syke

Prämiert wird dann am Sonntag, 18. November, im Kreismuseum Syke Kreatives aus den Bereichen Malerei, Zeichnung, Bildhauerei, Musik, Fotografie oder Literatur. Das jedenfalls hat ab 15 Uhr der Verein Kunst in der Provinz vor, der wieder ein Preisgeld von insgesamt 1500 Euro ausgelobt hat. Über die Anzahl der Preisträger entscheidet vor der Verleihung eine Jury.