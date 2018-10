Macht sein eigenes Haus zurecht: Cedric Kriegel (rechts) steht gemeinsam mit seinem Chef Rainer Burlager in der Wohnung, die er im Januar mit seiner zukünftigen Frau beziehen wird. Auf dem Grundstück seiner Oma. (Braunschädel)

Bassum/Twistringen. Die Handwerkskammer Hannover hat jüngst 37 Handwerker für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet. Neben klugen Köpfen aus Bad Pyrmont, Wennigsen, Hannover, Nienburg und weiteren Städten konnte sich auch ein Bassumer durchsetzen – der Beton- und Stahlbetonbauer Cedric Kriegel.

Ein Gerüst umrahmt das noch im Bau befindliche Haus in einer Bassumer Wohngegend. Draußen türmen sich Baumaterialien auf Paletten, wo später eine Haustür sein soll, verwehrt jetzt nur eine Abdeckplane den Blick ins Innere. Im Rohbau sind Cedric Kriegel und sein Chef Rainer Burlager vom gleichnamigen Twuster Bauunternehmen zu Gange. Auf zusammengewürfelten Stühlen um einen Gartentisch nehmen die beiden aufgeweckten Männer Platz. „Ganz gut.“ Das ist die bodenständige Antwort eines Kammersiegers auf die Frage, wie man sich als frisch preisgekrönter Azubi fühlt. Dem Bassumer ging es aber eigentlich auch gar nicht um Ruhm und Anerkennung, sondern um die damit verbundene Finanzspritze. „Ich habe mitgekriegt, dass man als Kammersieger bezuschusst wird, um den Meister zu machen“, erzählt Cedric Kriegel. 7200 Euro aufgeteilt auf drei Jahre, um genau zu sein. Kurzerhand gab Kriegel „noch mal Gas“ für den Kammersieg. Mit der Unterstützung seiner Kollegen und des Chefs ließ der gerechte Lohn nicht auf sich warten. Theoretischer Teil: Note 1. Praxisteil: 2+.

Bei der Freisprechungsfeier in Oldenburg hat Cedric Kriegel von der Extra-Auszeichnung erfahren. Eine wirkliche Überraschung war es für ihn aber nach eigener Aussage nicht. „Ich habe ein wenig damit gerechnet, weil ich wusste, dass die anderen aus meiner Klasse nicht so viel Wert darauf gelegt haben.“ Ein Umstand, der Kriegel jedoch nicht schockte. „Ich war in meiner ersten Ausbildung nicht anders“, gibt der bereits ausgelernte Zimmermann lachend zu. Der jetzt 24-Jährige hat bei Schorlingholz in Dimhausen seinen Zimmerer-Abschluss eingesackt, danach drei Jahre in dem Beruf gearbeitet. Vom Chef eines Bremer Bauunternehmens wurde er schließlich angesprochen, ob er nicht dort anfangen wollen würde. „Da das ein Bauunternehmen ist, hätten die aber keinen Zimmerer-Meister gebraucht. Deswegen habe ich meine Ausbildung zum Betonbau-Meister in Twistringen begonnen“, führt der Bassumer aus, der seinen Hang zum handwerklichen aus der Familie hat. „Mein Vater ist Bauingenieur, mein Onkel ist auch in der Baubranche. Unser Leben hat sich schon immer ums Bauen gedreht.“

Cedric Kriegel könnte jetzt mit dem Titel an den Landeswettbewerben teilnehmen, sich bei dortigem Erfolg sogar in die Startriege der Bundeswettbewerbe eingliedern. Aber: „Das kann ich leider alles aus Zeitgründen nicht machen, weil mein Meister Vorrang hat.“ Die Zeit war es auch, die Kriegel sogar von der offiziellen Kammersiegerehrung in Hannover fernhielt. „Das war auf einem Mittwoch um 12 Uhr. Ich weiß nicht, wer da Zeit hat, aber ich saß da in der Schule“, sagt er und lächelt.

Auch Rainer Burlager kann den Stolz auf seinen Lehrling nicht verstecken. Das Bauunternehmen Burlager ist seit fünf Jahren im Geschäft, von damals zwei ist die Zahl der Angestellten auf 13 gewachsen. Burlager sieht in der Auszeichnung auch ein Aushängeschild für die Firma und hofft auf eine erhöhte Aufmerksamkeit bei neuen Lehrlingen, denn genau daran mangelt es. Dabei kann Cedric Kriegel eine Ausbildung bei seinem Arbeitgeber nur empfehlen. Er freut sich beispielsweise über das sehr gute Arbeitsverhältnis und -klima. „Man arbeitet hier auch mit einer ziemlich jungen Truppe zusammen“, beschreibt Kriegel. Wer handwerkliches Geschick mitbringe, könne von vielen Vorteilen profitieren. „Man ist jeden Tag an der frischen Luft und sieht, was man gemacht hat“, zählen Cedric Kriegel und Rainer Burlager auf. Letzterer betont auch, dass die Arbeit nicht mehr so schwer und kräftezehrend ist wie früher. „Mittlerweile läuft vieles über Maschinen.“

Der Fortgang von Cedric Kriegel ist also nur eine Frage der Zeit. Was er am meisten vermissen wird? „Mich natürlich“, platzt es aus Rainer Burlager heraus, gefolgt von beiderseitigem Gelächter. Genau dieser Spaß bei der Arbeit ist es, den der Noch-Lehrling nach eigener Aussage nur schwer hergeben möchte.