Ulrich Ellinghaus und Christian kopp üben Klettern vor dem Wetteinlös am 8.12., Hinterhof Kornstraße 283, Bremen, Steady Climbing Industrieklettern. Im Bild: Christian Kopp (r) bei einer Kletterübung. Unterstützt von Mitarbeiter Gunar Schülke. Fotografiert am 06.12.2019.

„Der Pastor hängt schon.“ Ulrich Ellinghaus kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen, als er das sagt. Der stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstands freut sich diebisch darüber, dass Christian Kopp gerade in ungefähr vier Metern Höhe in den Seilen hängt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn der Geistliche hat eine Wette verloren. Und nun muss er am Sonntag, 8. Dezember, am Turm der Christuskirche emporklettern, während unten Hunderte die Weihnachtlichen Kulturtage feiern.

Die Wette. Ulrich Ellinghaus wollte mehr Geld für die Kirchenmusik akquirieren. Gospelchor, Kirchenchor, Kinderchor, Posaunenchor – für all das gibt es kein Budget. Aber was wäre die Kirche ohne Musik? Also müssen Chorleiter anderweitig finanziert werden. Durch Spenden eben. Die Aufgabe von Ellinghaus war es, im Auftrag des Fördervereins für Kirchenmusik 120 Menschen zu finden, die jeweils 120 Euro für die Kirchenmusik übrig haben. 14 400 Euro sollten so zusammenkommen. Es wurden: 18 500 Euro. Christian Kopp hatte verloren. „Ursprünglich hatte ich vorgeschlagen, im Falle einer Niederlage durch den Mühlenteich zu schwimmen“, erinnert sich der Pastor an die Anfänge. Doch dann kam die Kletteridee. „Wenn ich gewusst hätte, was ich damit lostrete…“

Die Aktion schlägt mediale Wellen. Der Evangelische Pressedienst habe sich bereits gemeldet, auch die Kirchenzeitung. Während des Übungstages am Freitag stellt auch ein Radioreporter von NDR 1 Fragen. Währenddessen hängt Christian Kopp gesichert an einem Seil irgendwo zwischen Himmel und hartem Fußboden in der Kletterhalle von Steady Climbing in der Bremer Neustadt. Auf die Frage, ob er sich so Gott näher fühle, antwortet Ulrich Ellinghaus: „Darum macht er das doch.“ Die Stimmung ist blendend, der Pastor ist mit großer Energie und überbordendem Wissensdurst bei der Sache. Gunnar Schülke, Geschäftsführer bei Steady Climbing, rät dem Gottesdiener zu festem Schuhwerk und dazu, noch eine weitere Technik auszuprobieren. „Wenn man die drauf hat, wird's um einiges leichter.“

Für Christian Kopp ist das alles Neuland. „Klar hab ich als Kind auf dem Kirschbaum im elterlichen Garten geklettert“, verrät er von seinen Erfahrungen. Aber seitdem? Nichts. Überhaupt seien seine sportlichen Aktivitäten eingeschlafen, seit er die Pfarrstelle in Syke übernommen hat. Vorher sei er zumindest regelmäßig gelaufen, jetzt geht er nur noch mit Hund Dante spazieren. Was zumindest seinem rechten Arm gut tut. „Der zieht ordentlich, wenn wir draußen sind.“ Als Vorbereitung für eine Turmbesteigung sicherlich ein eher ungewöhnliches Training.

Dafür sind Christian Kopp und Ulrich Ellinghaus ja auch nach Bremen gefahren. Dort wird über Bruststeigklemmen und die Foot-Lock-Technik gefachsimpelt. Gegebenenfalls auch in der luftigen Höhe von etwa acht Metern. So hoch ist die Halle im Hinterhof an der Kornstraße. Mit sicht- und hörbarer Mühe hat sich der Geistliche dort hochgekämpft. Auf etwa ein Viertel der Höhe, die er in Syke schaffen muss. Der Mann pumpt, der Atem geht schwer. Doch Gott wird nicht angerufen. „Du meine Güte“, stöhnt Kopp. „Ich schwitze jetzt schon ordentlich.“

Der Turm der Christuskirche ist etwa 50 Meter hoch. Auf etwa 70 Prozent gibt es ein Fenster, an dem Schluss sein wird. Dort wird Christian Kopp durch ein Fenster in den Glockenstuhl steigen und ganz einfach die Treppe nach unten nehmen. „Es ist ein Riesenabenteuer“, freut er sich auf die Klettertour wie als Siebenjähriger auf den Kirschbaum. Wohl wissend, dass ihm nichts passieren kann. Denn für die Sicherheit sorgten die Experten von Steady Climbing. „Wir müssen das vor Ort so vorbereiten, dass es keinen Unfall gibt“, erklärt Gunnar Schülke. Da gibt es eine Menge zu bedenken. „Wir müssen natürlich auch ein Auge auf das Wetter haben.“ Heißt: Ist es um 13.30 Uhr zu windig, steht die Veranstaltung auf der Kippe. Zieht ein Gewitter auf, wird auf jeden Fall abgesagt.

Doch damit beschäftigt sich Christian Kopp nicht. Er will da hoch, fühlt sich sicher. „Ich habe so tolle Hilfe hier. Wenn dann noch der Beistand von oben stimmt, kann ja gar nichts passieren.“ Auch Höhenangst verspüre er nicht, auch „wenn ich nicht die Fähigkeiten von Spiderman habe“. Da macht er sich eher Gedanken über die Technik. Oder über die Zuschauermengen. „Unsere Aktion hat Aufmerksamkeit erregt. Wir werden wahnsinnig viele Zuschauer haben.“ Am Sonntag um 13.30 beginnt der Aufstieg. Die Spender wollen den Wetteinsatz eingelöst sehen. „Da gab es bestimmt einige, die die 120 Euro nur gegeben haben, um den Pastor mal klettern zu sehen.“

Und womöglich nicht nur den Pastor. Auch Ulrich Ellinghaus liebäugelt mit einem Ausflug in die Senkrechte. Aus reiner Freude über die zusammengekommene Summe. „Das wird nicht einfach und auch nicht witzig“, sagt er. „Die Kälte wird sicher die größte Herausforderung.“ Sollte es zeitlich möglich sein, werde auch er den Turm erklimmen. „Ich habe großen Respekt davor, dass Christian Kopp das durchzieht.“