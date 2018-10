Eng zusammen: Die drei Musiker von Joern And The Michaels zeigten sprichwörtlich Schulterschluss in der Kastanie. (Braunschädel)

Martfeld. „Kick-Jazz“ nennen Jörn Peeck (Schlagzeug), Michael Linke (Klavier) und Michael Haupt (E-Bass) den von ihnen kreierten Musikstil. Am Mittwoch konnte sich das Publikum in der Martfelder Kastanie von dieser Kombination unterschiedlicher Musikrichtungen, eigener Vorlieben der Bandmitglieder und der daraus resultierenden Melange ohne Unterordnung zu einem bestimmten Stil- oder Jazzbereich begeistern lassen. Frauke Toppe von der Kulturplattform Martfeld war einer Empfehlung eines Bremer Hochschullehrers gefolgt und hatte das Instrumental-Trio eingeladen.

Für ihre speziellen Kompositionen erhielten die drei Lehramt Studenten im Fach Musik an der Universität Kassel zwei Jahre nach Gründung ihrer Band 2012 den Kunstpreis, dotiert mit 7500 Euro. Der Laudator hatte damals erklärt: „Bei den Kollektiv-Kompositionen geht es dem Trio immer um ein Suchen und Finden, Verwerfen und Vertiefen. Und so kommt es zu einem glücklichen Ineinandergreifen von Unterschiedlichkeiten.“ Das Debüt-Album „Kick-Jazz“ kam 2013 auf den Markt. 2015 folgte „Yeah, Oh Yeah“. Zwei der Musiker wechselten später nach Bremen, wo Haupt und Peeck wohnen. Letzterer ist auf dem Weg, nach Berlin zu ziehen. Linke lebt in Kassel. Seit dem Studienende bespielen sie große und kleine Bühnen in ganz Europa. Von Martfeld geht es dieses Mal zu neun Stationen quer durch Deutschland bis ins französische Metz. Michael Haupt hat sich entschieden, seinem Bass hauptberuflich treu zu bleiben. Die beiden anderen werden sich dem Schuldienst zuwenden, ohne die Liebe zu ihrer Band und dem ureigenen Baby „Kick-Jazz“ zu vernachlässigen.

Mit einem rasanten Kick katapultierten die Drei das Publikum in ihre Welt der Töne, Harmonien und Oktavwechsel. Von Boogie zu Volksliedweise, zu Jazz, zu Bebop, von Ragtime zu Rock‘n‘Roll, von Marsch zu Fox. Die flinken Hände auf den Tasten – zum Schluss des Konzerts sogar mit den Füßen die Klaviatur beherrschend – rissen die drei Endzwanziger die Zuhörer mehr und mehr mit. Mit „Bonus Level“ wurde Bezug genommen auf einen Gewinn, der beim Spiel Lucky Luke in grauer Vorzeit auf einer Konsole erzielt werden konnte. Dass beim „Affentanz Around The Fireplace“ die Post abgeht, verstand sich von selbst. Das gesamte Equipment Peecks kam zum Einsatz. Per Fuß dröhnte die große Trommel, unterstützt von den Tomtoms. Die Drumsticks wirbelten durch die Luft auf die Fellbespannung, die Becken und das Beckenpaar Hi-Hat, abgelöst von den schabenden Besen oder den Schlegeln mit Filzköpfen. Mal ging ein Stick zu Boden, ein Beckenteller löste sich, Peeck spielte ungerührt weiter. Hervorragend die Aussteuerung, die das Zuhören zu genussvollem Staunen werden ließ.

Ein Handtuch als Dämpfer

„The No Way“ fordere sie selbst beim Spiel heraus, hieß es und jeder der Drei bekam seinen Part, um an seinem Instrument zu glänzen. Manchmal sprach der Bass ernsthaft mit Klavier und Drums, dann wieder rief das Klavier zur Ordnung, wechselte von schrill zu lyrisch. Hausherr Erwing Rau meinte, Flamenco-Anklänge auszumachen, aber auch heimatliche Töne aus den Anden. Versteckte sich nicht manchmal ein Kinderlied zwischen Hardrock? Glockenspieltöne am Klavier wechselten mit Eruptionen aufwühlender Klangfolgen, Temposteigerungen und –verlangsamungen. Wiederkehrende Tonfolgen holten die Zuhörer nach rasanten Tempi in ruhigeres Fahrwasser zurück. Die Basssaiten wurden von Haupt gezupft, geschlagen und selbst mit den Fingernägeln bespielt. Auf den Drums lag mal ein Handtuch zum Dämpfen, dann ein Schellenkranz, ein Holzblock. Peeck erzählte in der Pause: „Ich verwende auch alles Metallische, was gar nichts mit Instrumenten zu tun haben muss, um Neues zu installieren und Unbekanntes zum Klingen zu bringen.“ Die Titel ihrer Stücke ergeben sich oft in Zusammenhang mit Erlebtem. So bei „Wiesbaden“, wo sie mit einer zweiten Band auftraten und dieses gemeinsame Musizieren in einem neuen Titel zum Ausdruck kam. Das dritte Album ist in Arbeit und soll 2019 auf den Markt kommen. Mal hörte es sich bei „Super nice“ an wie Bachgemurmel, dann wie Hummelflug. Zuggeräuschen folgte Sturmgebraus. Linke ließ keinen Ton auf dem Klavier ungeschoren. Bei „Shake on it“ fiel sein Klavierschemel um. Das Spiel ging stehend weiter von Beifallspfiffen begleitet. Oft mit geschlossenen Augen beherrschte Peeck mit leichtem Schlag aus dem Handgelenk sein Equipment, als sei das die einfachste Sache der Welt, und moderierte, oft nach Worten suchend, als sei er ein zerstreuter Professor, was den Charme des Konzerts noch erhöhte.

Nach zwei Zugaben durften die drei Musiker sicher sein, in der Kastanie neue Fans gewonnen zu haben. Entgegen dem Titel „Billy schmeckt‘s nicht“, mundete dieser Abend dem Publikum, wie der Beifall zeigte, ungemein.