Syke-Okel. Im Grunde wollen beiden Seiten dasselbe, nämlich mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer auf der Landesstraße 333 von Okel nach Felde. Deshalb starteten sowohl das Klima-Aktions-Bündnis Bassum-Harpstedt-Syke-Twistringen und der im Landkreis Verden ansässige Förderverein der Bürgerinitiative (BI) Schulwegsicherheit Riede zu einer angemeldeten Demonstration auf Fahrrädern und zu Fuß.

Mehr als 50 besorgte Bürger beteiligten sich am Fahrrad-Aktionstag am Freitag. Thomas Suermann, Koordinator des Aktions-Bündnisses, sah seine Erwartungen in Bezug auf die Teilnehmerzahl bestätigt. Mit gelben und orangefarbenen Warnwesten ausgestattet und auf Abstand bedacht, trafen sich die Demonstranten aus dem Kreis Diepholz zunächst am Parkplatz des Nostalgie-Cafés. An der Reit- und Schützenhalle in Okel trafen sie schließlich auf die Kreisverdener.

„Sogar Sykes Bürgermeisterin Suse Laue und der ehemalige Okeler Ortsbürgermeister Jürgen Schmock haben ihr Wohlwollen zum Ausdruck gebracht“, berichtete Suermann. Bei der anderen Gruppe fuhr Riedes Bürgermeister Jürgen Winkelmann mit. „Wichtig wäre jetzt, wenn auch von den Okelern der Radweg in die Prioritätenliste aufgenommen werden würde. Bei uns ist er drin. Wichtig ist auch, dass die Aufmerksamkeit in beiden Landkreisen erzeugt wird. Eine Seite muss aber die Initiative ergreifen und die Angelegenheit durchsetzen“, erklärte er.

„Radweg stand nie zur Diskussion“

Das Aktionsbündnis auf Okeler Seite zeigte stolz eine Gruß-Botschaft des verkehrspolitischen Sprechers der Grünen im Niedersächsischen Landtag, Detlev Schulz-Hendel: „Eine Grundvoraussetzung für eine optimale Radinfrastruktur in Niedersachsen, aber auch an der L 333 vor Ort, ist die Verkehrssicherheit der Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer. Innerorts lassen sich in einem ersten Schritt die Probleme möglicherweise mit einem Fahrradstreifen lösen, außerhalb geschlossener Ortschaften sehen wir das in Bezug auf die Verkehrssicherheit als sehr kritisch an, wenn nicht gleichzeitig die Geschwindigkeit sehr deutlich reduziert wird.“

„Das war früher ein Fußbrecher-Gehweg. Jetzt hat es eine große Verbesserung gegeben, auch was unterirdisch passiert ist. Schade, dass die Sicherheit der Fußgänger, Rollstuhlfahrer und Radfahrern nicht berücksichtigt wurde“, erklärte der Okeler Joachim Golz. „Ein Radweg stand nie zur Diskussion, zumindest nicht für diejenigen, die damit etwas zu tun haben,“ hieß es.

„Aus Syke kommende Radfahrer müssen bei der Ortseinfahrt Okel vom Radweg auf die andere Straßenseite wechseln, ohne dass es irgendwelche Warnhinweise gibt“, beschrieben die Demonstranten eine gefährliche Stelle, an der die Radler von Kraftfahrzeugen abgedrängt werden würden. Kritisiert wurde unter anderem auch, dass der Fußweg beim Reiterhof aufhört.

Die Mitglieder des Aktions-Bündnisses hatten im Vorfeld Schilder entlang der Straße angebracht. Die Bitte „30 Kilometer“ und ein Radfahrer waren darauf zu sehen – außerdem die Worte Sicherheit, Lärmschutz und Lebensqualität. Die Teilnehmer aus der Samtgemeinde Thedinghausen, angeführt von Ilse Lange, machten mit Rückenschildern auf Missstände und ihre Forderungen aufmerksam. „Die Straße gehört allen“, „Menschen schützen. Radweg L 333 Felde-Okel“ und „Tempo 30 bei KJURI und Krippe zwischen Okel und Riede“, stand unter anderem darauf.

An den Treffpunkten hatten die Organisatoren Listen bereitgehalten, damit sich die Teilnehmer eintragen konnten. Diese Petition soll Volker Meyer, dem CDU-Landtagsabgeordneten des Wahlkreises Syke, übermittelt werden. Imposant sah es aus, als die radelnden Demonstranten die Strecke vom Reiterhof bis zum Nostalgie-Café mehrfach hin- und herfuhren, begleitet von zwei Polizeifahrzeugen mit Blaulicht. Die Autofahrer durften zwar nicht behindert werden, doch hinter der Radler-Gruppe staute sich doch ab und an der Verkehr. Somit konnte durch den Aktionstag jedenfalls etwas Aufmerksamkeit in Sachen geforderte Verkehrssicherheit an der L 333 erzielt werden.