Freut sich auf vielfältige Aufgaben in der Hachestadt: Städteplanerin Yasmin Heinemann verstärkt seit Oktober den Fachbereich Bauen und Umwelt im Syker Rathaus. (Vasil Dinev)

Syke. Und gleich der erste Punkt, mit dem sich die 32-Jährige an ihrer neuen Wirkungsstätte auseinandersetzen musste, passte ganz genau. Denn mit Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepten (ISEK) wie das, welches der Stadtrat gerade für die Syker Bahnhofstraße auf den Weg gebracht hat, kennt sich die Bremerin aus.

„Das passte ganz gut“, sagt sie. Denn in Bremerhaven, wo sie in den vergangenen Jahren tätig war, beschäftigte sie sich unter anderem mit ISEK. Allerdings war der Schwerpunkt ein anderer, verrät sie. Während sie sich in der Hafenstadt mit verschiedenen Aspekten eines Bundesförderprogramms zur sozialen Stadt auseinandersetzte, stehen bei der Syker Bahnhofstraße andere Aspekte im Mittelpunkt. „Da geht es mehr um Wachstum und nachhaltige Stadtentwicklung, um das Wiederherstellen der städtebaulichen Funktionalität“, erläutert Yasmin Heinemann. Dazu gehöre auch das ehemalige Raiffeisen-Gelände. „Das könnte man sinnvoller und schöner nutzen, sodass mehr Leute davon profitieren und sich die Fläche besser einfügt“, ist die Mutter eines zweijährigen Sohnes schon mitten drin im Thema.

Doch in der Hachestadt hat sie nicht nur das ISEK für die Bahnhofstraße im Blick, sondern auch das „Alltagsgeschäft“. „Fragen zu privaten Bauanträgen, Bauberatung, Anbauten und vieles mehr“, zählt sie die ganze Bandbreite ihrer Zuständigkeiten auf. „Man hat viele Themen auf dem Tisch“, sagt sie und genau diese Vielfältigkeit an Themen habe sie an der Stelle in Syke gereizt.

Vertiefen will sie außerdem ihre Kenntnisse in Sachen Bauleitplanung. Vor allem im Hinblick auf den Klimaschutz sei das ein spannendes Feld, findet sie. „Zum Beispiel: Was könnte man bei Bauvorhaben in der Bauleitplanung festschreiben?“, führt sie aus und nennt Dachbegrünungen, das Verbot von Steingärten oder den Einsatz von Regenwasser für die Toilettenspülung als Möglichkeiten, die zum Teil auch bereits genutzt werden.

Doch gerade im städtebaulichen Bereich gebe es inzwischen noch weitere vielfältige Möglichkeiten, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Etwas, das sie bereits während ihres Masterstudiengangs in Raumentwicklung und Naturressourcenmanagement gelernt hat. Den absolvierte die gebürtige Kasselerin in Dresden, nachdem sie zuvor den Bachelor in Städteplanung in Hamburg abgeschlossen hatte. In Dresden lag der Schwerpunkt auf Ökologie. „Wir haben dort viel mit den Forstwissenschaftlern zusammengearbeitet“, verrät sie. Ein Thema, das sie faszinierend fand und das sie nun in Syke zu vertiefen hofft.

Und damit sei die Städteplanerin in Syke genau an der richtigen Stelle und stößt auf offene Ohren, wie Erster Stadtrat Thomas Kuchem sagt. In Ergänzung mit Stadtbiologin Angelika Hanel soll Yasmin Heinemann künftig Baugebiete in Sachen Klimaschutz begleiten und eben diese vielfältigen Möglichkeiten aufzeigen. Darüber hinaus freut sich der Erste Stadtrat auch über ihre Unterstützung in der Wirtschaftsförderung: bei der Ausschreibung eines Einzelhandelskonzepts für die Innenstadt.

Die 32-Jährige kann sich also auf ein vielfältiges Arbeitsfeld freuen. Zum Ausgleich treibt die Bremerin viel Sport. „Am liebsten draußen“, wie sie sagt. Radfahren und klettern – zumindest bis die Kletterhallen geschlossen wurden – stehen bei ihr ganz oben auf der Liste. Das zeigt sich auch auf ihrem Arbeitsweg. Den absolviert sie von Bremen nach Syke mit dem Zug und dem Fahrrad. Doch auch der gestalterische Aspekt darf in ihrer Freizeit nicht fehlen. „Ich habe gerade einen Töpferkurs angefangen“, verrät sie.