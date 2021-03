Ob Trickwürfe oder Spiele: Disc-Golf-Meister Jan Bäss (links) aus Bremen zeigt dem Syker Nachwuchs in den Osterferien, was man mit einer Frisbee alles anstellen kann. (Michael Galian)

Mit Freunden treffen, ist derzeit auf Eis gelegt. Die Jugendhäuser sind geschlossen. Sportvereine machen Pause oder höchstens Programm auf Sparflamme. Und überhaupt lässt das zurzeit mögliche Programm für die Freizeit sehr zu wünschen übrig. Die Stadt Syke ist daher glücklich, dass es auch für die nahenden Osterferien gelungen ist, ein Programm auf die Beine zu stellen. „Wir hoffen, dass wir damit möglichst viele Kinder und Jugendliche erreichen“, sagt Stadtjugendpfleger Abdelhafid Catruat. Vom 30. März bis zum 10. April warten zahlreiche Kurse und Angebote rund um Kunst, Sport, Spiel und Spaß auf den Nachwuchs.

In Kooperation mit zahlreichen Vereinen und Organisationen wie etwa dem Syker Vorwerk, der Stadtbibliothek, dem TSV Ristedt, Zebra Orange oder Kunst und Kreativ können Kinder und Jugendliche wählen, ob sie kreativ werden, Musik machen oder sportlich aktiv werden wollen. Das soll in Zukunft in allen Ferien passieren, stellt Catruat in Aussicht. „Wir versuchen, für alle Ferien ein Programm auf die Beine zu stellen.“

Dabei werde auch versucht, dem Nachwuchs stets etwas Neues zu bieten. „Wir schauen immer, was man noch anbieten kann“, sagt Catruat dazu. So waren in den vergangenen Herbstferien die Graffiti-Künstler Jesse und Mia Himme zu Gast in Syke (wir berichteten), jetzt kommt die „lebensgroße Enzyklopädie über den Scheibensport“, wie er über sich selbst sagt. Jan Bäss, seines Zeichens Frisbee-Spezialist und mehrfacher Meister im Disc-Golf, national und international, wird jedoch keine Vorträge halten, sondern den Teilnehmern des Kurses zeigen, wie man den runden Scheiben „den richtigen Dreh“ verpasst. Der 48-Jährige zeigt unterschiedliche Wurftechniken und verschiedene Spiele, die man mit der Scheibe spielen kann. Denn: „Jedes Spiel, dass man mit einem Ball spielen kann, kann man auch mit einer Frisbee spielen.“ Ob nun also Disc-Golf, ein Trickshot-Parcours oder Spiele zu zweit - gerade in Corona-Zeiten, in denen es auf Abstand ankommt, eigne sich die runde Scheibe bestens dafür, „mal wieder den Bewegungsdrang auszuleben“, ist der Bremer überzeugt.

Das vollständige Programm für die Osterferien, rund 40 Angebote, findet sich ab Freitag, 26. März, auf der Internetseite der Stadt unter www.syke.de. „Die Anmeldung erfolgt direkt bei den Anbietern“, so Catruat. Für Sportangebote können sich bis zu 20 Kinder anmelden, ansonsten beträgt die Kursstärke jeweils sechs bis zehn. Das sei zum Teil jedoch auch abhängig davon, was erlaubt ist und was nicht. „Ich finde es gut, dass die Vereine und Organisationen sagen: Wir versuchen es,“ sagt Catruat, wohlwissend, dass sich das schnell ändern kann.

Denn angesichts der Lage kann das Angebot nur „unter dem Vorbehalt, was geht und was nicht“, angeboten werden, betont Bürgermeisterin Suse Laue. Doch die Stadt halte es für wichtig, dem Nachwuchs ein Angebot zu machen, daher zeigt sie sich optimistisch: „Wir sind erstmal guten Mutes.“

Weitere Informationen

Jan Bäss hat unter dem Namen cosmoplastic einen eigenen Youtube-Kanal. Dort kann man sich angucken, was er mit der runden Scheibe alles anstellt: www.youtube.com/channel/UCS_KRxrKibIlDfg5Dv0un9A