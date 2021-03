Zwar liegt das Archiv in Bassum schon seit 40 Jahren in der Grundschule Mittelstraße, die Räumlichkeiten haben sich aber mittlerweile geändert. (Michael Galian)

Bassum. Eigentlich ist das Archiv aus Bassum gar nicht mehr wegzudenken. Immerhin lagern dort massenweise Schriftstücke und Bilder. Und nur in wenige darf die Öffentlichkeit nicht reinschauen, ansonsten macht das Archiv (vom Lateinischen: archivum - „Aktenschrank“ oder dem Altgriechischen: archeíon - „Amtsgebäude“) die Quellen nutzbar und bewahrt sie auf. In Bassum ist das Archiv nunmehr 40 Jahre alt. „Am 16. März 1981 beschloss der Stadtrat einstimmig, es einzurichten, um die Aufzeichnungen und Unterlagen von Pastor Frithjof Bestmann über die Geschichte Bassums an einem entsprechenden Ort unterzubringen“, lässt der heutige Archivleiter Michael Junge wissen. Reinhard Wiens wurde dazumal als ehrenamtlicher Archivpfleger vorgeschlagen und übernahm das Amt.

Nach Absprache mit dem Leiter des Hauptstaatsarchivs stellte die Stadt dafür einen Bodenraum in der Grundschule Mittelstraße zur Verfügung und Reinhard Wiens konnte seine Arbeit aufnehmen. Über der Schule befinden sich die Räumlichkeiten übrigens immer noch - in der Zwischenzeit fand jedoch ein Umzug in Räume über der Jahnturnhalle statt. Allerdings konnte Wiens nur etwas mehr als eineinhalb Jahre das Archiv leiten, er starb am 18. Oktober 1982. Einige Monate später fasste der Stadtrat den Beschluss, Klaus Mencke mit der Aufgabe des Archivpflegers zu betrauen. „1988 entstand, dank der Einstellung von ABM-Kraft Dietmar Schwarzer, das erste Findbuch, das 1989 vorgestellt wurde“, heißt es weiter. Drei Jahre später zog das Archiv aus der Bodenkammer in die heutigen Räume über der Jahnturnhalle um. Die Öffentlichkeit durfte am 20. April 1993 offiziell einen Blick hinein werfen.

Das ein Archiv nicht nur dem Archivieren dient, bewies die erste Ausstellung, die Praktikant Jörn Großmann mithilfe der Archivunterlagen in der Stadtbücherei zeigen konnte: „Bassum von 1930 bis 1940“. Wie Michael Junge wissen lässt, entstanden dank weiterer ABM-Kräfte mehrere Bücher, die sich mit der Bassumer Historie befassen. Jens Mastnak stellte 2000 das Buch „Beiträge zur Bassumer Geschichte“ vor und 2001 präsentierte Frauke Gerdes ihr Buch „Pickelhaube und Ersatzkaffee“, weitere Bücher sind etwa „250 Jahre Landschulen“, „Bassumer Pastoren“ und die Chronik der Hauptschule. Und es folgten Ausstellungen wie „Bassum unterm Hakenkreuz“, „Entwicklung des Freibades“ und „Der Willkür ausgesetzt“.

Zur Feier des Umzugs berichtete der Syker Kurier in seiner Ausgabe vom 21. April 1993. (Repro: Tobias Denne)

Die Ausstellungen zu den jeweiligen Festlichkeiten der Stadt (60 und 75 Jahre) konnten nur unter Mitwirkung des Archivs gefeiert werden, ebenso wie die Chronik und Ausstellung zum 750-jährigen Bestehen von Eschenhausen. „2006 umfasste der Bestand des Archivs 1320 Bilder, knapp 3500 Diapositive, 450 Bücher, und 30 Meter Akten“, berichtet der Archivleiter, der das Amt von Klaus Mencke (mit Joachim Kroll im Februar 2008 bereits 25 Jahre aktiv) vor sieben Jahren übernommen hat.

Als neue Mitarbeiter kamen Werner Prendel und Dörthe Theilke dazu. Im November 2015 wurde dann die engagierte Arbeit der Ehrenamtlichen mit der „Bassumer Linde“ gewürdigt, ein Preis, den der SPD-Ortsverein jedes Jahr vergibt. Seit 2019 ist der gute Draht zum Rathaus nicht nur in der Person von Michael Junge vorhanden, sondern auch technisch. Das Archiv wurde in das EDV-Tausch-System der Stadtverwaltung integriert.

Michael Junge und sein Team sammeln, bewahren, präsentieren auch künftig die Bassumer Geschichte. Für die Öffentlichkeit oder den engagierten Ahnenforscher, der gerne mehr über die Herkunft seiner Familie in Bassum wissen will. So sorgen die Mitarbeiter auch dafür, dass Geschichte nicht vergessen wird - und noch deutlich länger als die nächsten 40 Jahre im Archiv Bestand hat.

Weitere Informationen

Das Archiv ist unter der Telefonnummer: 04241/84920 erreichbar. Öffnungszeiten und weitere Informationen gibt es im Internet auf der Seite www.bassum.de.