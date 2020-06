Flüchtlingsarbeit zu Corona-Zeiten: Imke Dirks (links) und Antje Alberts vom Verein Lebenswege begleiten. (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. Shutdown? Lockdown? „Das brauchen wir nicht“, sagt Imke Dirks. Sie ist Integrationsbeauftragte beim Verein Lebenswege begleiten in Bruchhausen-Vilsen. Und ihre Tür stand auch in Corona-Zeiten immer offen. „Wir haben kein Home-Office gemacht. Es war immer jemand im Büro, damit jemand da ist, wenn es wieder losgeht.“ Denn Flüchtlingsarbeit kennt keine Pause. „Und wir haben viele Wege gefunden, Menschen zu versorgen.“

Vielseitig ist sie, die Flüchtlingsarbeit: Hilfe bei Formularen, Unterstützung bei Schulproblemen oder einfach nur ein Telefonat in der coronabedingten Einsamkeit. Vielseitig sind auch die Lösungen, die der Verein Lebenswege Begleiten für seine Arbeit gefunden hat. Sicher war auch mal jemand im Home-Office, immerhin kann man viele Dinge ja auch telefonisch erledigen. Oder über einen Video-Chat. Aber schnell nachdem klar war, dass das Virus länger auf Besuch in der Republik sein wird, haben die Verantwortlichen überlegt: Wie geht's auch persönlich? „Wir wollten signalisieren: Wir sind da“, erklärt Imke Dirks. „Man kann die Menschen ja nicht mit nach Hause nehmen.“

Entsprechend hieß die Devise für Imke Dirks und ihre Kollegin Antje Alberts: Offenheit auf allen erlaubten Wegen. So wurden Treffen nach draußen auf die Terrasse verlegt. Sprechstunden entzerrte das Integrations-Duo. Vorne rein, hinten raus heißt es seitdem im Domizil des Vereins in Bruchhausen-Vilsen. Dadurch sind zumindest Eins-zu-ein-Begegnungen möglich. „Die Menschen schätzen den persönlichen Kontakt sehr. Niemand klagt“, hat Alberts beobachtet. Die Arbeit haben sich die Vereinsangestellten flexibel aufgeteilt. Dirks dazu: „Im Home-Office geht man ja auch nach Dienstschluss und am Wochenende ans Telefon.“

Apropos Flexibilität: Die Deutschkurse hat Lebenswege begleiten digitalisiert. Drei Veranstaltungen a 30 Minuten werden zurzeit über den heimischen Computer angeboten. Fünf bis zehn Jugendliche würden daran teilnehmen. „Fast täglich kommen neue hinzu“, verrät Antje Alberts. Was wichtig ist, denn in Zeiten von Covid-19 werden Flüchtlingsfamilien in ihre Muttersprache zurückgeworfen. Zuhause wird halt Arabisch gesprochen, der frisch geknüpfte Faden zur deutschen Sprache wird dadurch wieder dünner.

Das ist besonders für junge Menschen bitter, die zur Schule gehen oder sich gerade um eine Ausbildungsstelle bewerben wollen. "Die Zahl der Ausbildungsplätze ist um zehn Prozent zurückgegangen. Da heißt die Frage: 'Wie können wir unterstützen?'" Es müssen Informationen beschafft werden, es muss Kontakt zur Schule hergestellt werden. "Das war anfangs eine große Herausforderung. Inzwischen haben wir uns gut eingegroovt." Bei Schwierigkeiten in der Schule springt die Schülerhilfe des Vereins ein. "Ingo Rahn ist fast jeden Tag im vereinseigenen Café und gibt Nachhilfe. Selbstverständlich mit dem notwendigen Abstand, sagt Imke Dirks. Die Teilnehmerzahlen auch hier: stetig steigend.

„Es trifft sie alle unterschiedlich“, hat Dirks beobachtet. Entsprechend seien auch unterschiedliche Lösungswege gefragt. Was die Migranten am meisten vermissen würden, sind die Gruppenangebote. Diese Gruppen seien für die Flüchtlinge teilweise wie ihre eigene Familie, haben die beiden Integrationsbeauftragten beobachtet. „Das können wir zurzeit nicht leisten“, bedauert Imke Dirks. Dennoch würden die Klienten allein durch die Präsenz der Vereinsmitglieder wissen: „Die sind für mich da, das ist mein Anker.“