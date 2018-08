Das sieht gut aus: Hans-Jürgen Donner stellt fest, dass der Halter dieses Autos die die Parkzeit nicht überschritten hat. (Dominik Flinkert)

Es ist Dienstag, 10 Uhr. Hans-Jürgen Donner bricht vom Bassumer Rathaus zum Außendienst auf. Nach nur wenigen Schritten fällt ihm schon ein grünes Geländer auf, das an einem anderen lehnt. Daneben sieht der Mitarbeiter des Ordnungsamts noch kleine Teile des Geländers, die über die Bodenpflasterung einige Zentimeter hinausragen und schnell zur Stolperfalle für Fußgänger werden können. Er zückt sein Smartphone, macht Fotos und ruft seinen Kollegen Markus Broschk aus dem Bauamt an, der vorübergehend eine Warnbake aufstellen soll.

Die Geländer schützen wie Leitplanken die Besucher des Außenbereichs eines Restaurants. Donner kündigt an, dass er sich am Nachmittag noch bei der Polizei erkundigen will, ob ihr ein Unfall an der Stelle bekannt ist. „Falls nichts vorliegt, machen wir eine Anzeige gegen unbekannt“, sagt Donner, der im Auftrag der Stadt den ruhenden Verkehr kontrolliert.

Aufgewühlt und uneinsichtig

Neben dem abgebrochenen Geländer hält ein Lastwagen zum Be- und Entladen auf dem Gehweg. Doch das darf er nicht, stattdessen hätte er am Straßenrand halten müssen. Weil der Fahrer seinen Fehler eingesteht, als Donner ihn mündlich belehrt, verzichtet der Kontrolleur darauf, ein Verwarngeld in Höhe von 30 Euro festzusetzen. Auf der Sulinger Straße entdeckt Donner gleich mehrere Autos, die entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf Parkplätzen stehen. Er verzichtet darauf, Knöllchen zu schreiben, stattdessen läuft er zu einem Auto, in das eine Frau einsteigt, die in einem Geschäft eingekauft hat. Donner klärt sie mit seiner ruhigen Art darüber auf, dass sie nur auf die Sulinger Straße fahren darf, wenn sie Anliegerin wäre.

Und Einkaufen sei eben kein Anliegen im Sinne der Straßenverkehrsordnung. Der Ordnungshüter hat es schwer, ihr das zu erklären, weil die Frau ihm gleich ins Wort fällt. „Sagen Sie mir einfach, was ich zahlen muss“, sagt sie aufgewühlt und ungeduldig. Sie müsse schließlich schnell mit ihrem kleinen Kind zum Arzt. Als Donner weiter auf Einsicht der Fahrerin hofft und mit ihr das Gespräch sucht, ist die Dame plötzlich so aufgewühlt, dass sie anfängt zu weinen. Dabei wollte Donner auch in diesem Fall kein Verwarngeld verhängen, sondern die Verkehrsteilnehmer von ihrem Fehlverhalten überzeugen – verbunden mit der Hoffnung, dass die Frau künftig nicht mehr auf die Straße fährt, weil die Durchfahrt verboten ist.

Häufig würden Fahrer wie in diesem Fall Zeitdruck als Ausrede für ihr Fehlverhalten nennen, sagt Donner und fügt hinzu: „Der Trend geht ja heute dahin, dass man mit dem Auto ins Geschäft fährt.“ Auf der gegenüberliegenden Straßenseite hält ein Lieferwagen eines Paketdienstes auf einem Behindertenparkplatz. Als Donner den Fahrer anspricht, sagt dieser, er würde seinen Behindertenausweis beim nächsten Mal hinter die Scheibe des Wagens legen, für die kurze Haltezeit habe er darauf verzichtet.

Dabei sieht der junge Mann nicht so aus, als ob er behindert ist. Der Ordnungsamt-Mitarbeiter wundert sich oft darüber, dass Paketdienste denken, sie hätten einen Freibrief beim Halten. Der Paketbote hätte Donner zufolge auf dem Parkplatz hinter dem Amtshof parken müssen, weil es auf der Sulinger Straße keine freien Parkplätze gegeben hat und beim Halten auf der Straße nicht die notwendigen drei Meter neben seinem Fahrzeug Platz gewesen wären.

"Der Trend geht ja heute dahin, dass man mit dem Auto ins Geschäft fährt"

Donner ist auf dem Weg zum Krankenhaus und will schauen, ob Bürger unberechtigt auf den neuen Taxi- und Arztparkplätzen und denen für Behinderte parken sowie die Parkscheiben-Regelung einhalten. Zur Baustellen-Zeit hatte er den Bereich bei den Kontrollen bis Mitte Juli oft ausgelassen, weil wenig Parkplätze vorhanden waren. Noch bevor er dort ankommt, sieht er einen Mann, der seinen Wagen auf einen Gehweg stellt. Er wolle nur eben einen Brief abgeben, sagt der Herr, der das Schild ignoriert hat, das das halbseitige Parken auf dem Gehweg an dieser Stelle nicht mehr erlaubt. Und er ergänzt süffisant: „Ich kann nicht lesen.“ Sprüche wie diesen kennt Donner zur Genüge.

Auf dem Behindertenparkplatz neben dem Dialyse-Zentrum ist ein Auto abgestellt, hinter dessen Frontscheibe zwar ein Behindertenausweis liegt, der aber nicht zum Parken berechtigt. Den Fahrer trifft Donner direkt an. Donner erklärt ihm, dass der Ausweis seiner Frau im Scheckkartenformat nicht gültig ist und er für sie beim Versorgungsamt in Osnabrück einen blauen, größeren Parkausweis für Behinderte beantragen muss. Zunächst ist der Senior irritiert, findet das „alles umständlich“, wird dann aber einsichtiger und bedankt sich für den Hinweis.

Direkt in der Nähe stößt Donner auf einen Behindertenausweis, der schon vor fünf Jahren abgegeben werden musste. Das erkennt der Kontrolleur unter anderem daran, dass das Symbol der Europäischen Union fehlt. Donner weiß: Einige Fahrer nutzen den alten Ausweis der verstorbenen Großeltern weiter. Solch einen Verdacht schöpft Donner bei einem schwarzen Kombi, der rückwärts auf einen Behindertenparkplatz gesteuert wurde. Denn Behinderte parken erfahrungsgemäß selten rückwärts ein.

Mehr zum Thema Aktion in Bremer Stadtteil Fußgänger protestieren gegen Falschparker in der Neustadt Falschparker werden zu selten bestraft. Dieser Ansicht ist das Forum Verkehrswende Bremen-Neustadt ... mehr »

Und Donner hat recht: Der Fahrer hat keinen Ausweis, behauptet aber, mit Hüften und Bandscheiben Probleme zu haben – doch laufen kann er ganz normal. Der Mann, der um die 45 Jahren sein dürfte, gibt an, keinen freien Parkplatz gesehen zu haben, doch weniger als 50 Meter von seinem Wagen entfernt gibt es zwei freie. „Das hier ist eine Stelle, da könnte man rund die Uhr stehen“, bemerkt Donner vor dem Hintergrund der vielen Falschparker.

Mittlerweile ist es 12.08 Uhr. Donner hat viele Ordnungswidrigkeiten festgestellt, doch jetzt wird‘s ernster: Ein dreister Unbekannter hat das Schild, das einen Behindertenparkplatz auf dem Gelände vor dem Gesundheitszentrum kennzeichnet, umgedreht – damit er dort parken kann. Diesen Fall wird Donner der Polizei melden, denn das sei ein „Eingriff in den Straßenverkehr“. Bei einem Abstecher zur Friedrich-Ludwig-Jahnstraße will Donner prüfen, ob vor der Feuerwehrausfahrt geparkt wird. Diesmal ist alles okay.

"Parken wie die letzten Heuler"

Als Donner wieder zurück auf der Sulinger Straße ist, erblickt er ein Auto, das auf dem Gehweg vor der Shisha-Bar parkt. Den Besitzer kennt Donner. „Der hat schon x-mal eine mündliche und schriftliche Verwarnung bekommen“, sagt Donner und schüttelt mit dem Kopf. Der Mann gehöre zu der Klientel, die sich auch von Verwarngeldern nicht beeindrucken lässt und unbelehrbar ist, sagt Donner.

Mehr zum Thema Unmut über Parkregelung Ärger um aufgesetztes Parken In der Osnabrücker Straße in Hastedt sorgt die neue Parkregelung mit aufgemalten Buchten für ... mehr »

Bei seinen Kontrollen muss Donner immer den Gleichbehandlungsgrundsatz beachten. Das heißt: Wenn einer von vielen Falschparkern auf einem Parkplatz oder an einer Straße sein Fehlverhalten eingesteht, bekommt er trotzdem wie die anderen ein Knöllchen. Etwa alle drei Minuten wird Donner gegrüßt oder winkt jemandem zu. Viele kennen ihn und schätzen seine Arbeit. So wie die Chefin des Cafés Royal. Sie ist Donner dankbar, dass er an diesem Dienstag wieder auf der Sulinger Straße kontrolliert, wo sich ihr Café befindet. „Viele haben hier geparkt wie die letzten Heuler. Viele fahren hier rein und drehen, als ob sie nicht lesen können“, sagt sie zu Donner. Häufig würden Autofahrer ihren Werbe-Aufsteller vom Gehweg wegstellen, um sich dort einen Parkplatz zu schaffen.

Wenige Meter weiter liegt Döner-Duft in der Luft. Kurz vorm Ende seines Außendienstes ist Donner vor dem Imbiss noch als Vermittler in einem Konflikt zwischen dem Betreiber und Bauarbeitern gefragt. Der Betreiber weiß nichts von den Bauarbeiten, bei denen auch das Pflaster vor seinem Schnell-Restaurant erneuert werden soll. Ihn stört der Mini-Bagger, der direkt vor der Fensterscheibe steht und ihm passt es nicht, wenn die Bauarbeiten sich bis Mittwoch nach 11 Uhr hinziehen würden, weil dann der Imbiss öffnet.

Donner trägt dazu bei, dass der Bauarbeiter den Bagger umparkt und dem Imbiss-Betreiber versichert, dass die Pflasterarbeiten vorm Eingang schon vor 11 Uhr erledigt sind. Es ist die besonnene Art, mit der Donner das gelingt. Bei seiner Arbeit spielt ihm seine 25-jährige Tätigkeit als Fußball-Schiedsrichter in die Karten, wo er ebenfalls deeskalierend einwirken musste. „Gelegentlich muss man die Dinge sportlich nehmen“, betont Donner.

Nach der Mittagspause kümmert sich Donner, dessen Arbeitstag um 8 Uhr mit Innendienst begonnen hatte, um die Aktualisierung des digitalen Programms, in das er per Smartphone die Verkehrsverstöße eingetragen hat. Nach der Fernwartung kann Donner auch allgemeine Ordnungswidrigkeiten wie weggeworfene Zigarettenkippen und wilde Müllhalden vermerken. Um 14.30 Uhr hat der Ordnungshüter Feierabend. Dann wird er nicht sagen „Bin kurz shoppen“, wie er es am morgen auf einer pinken Parkscheibe las, sondern Arbeiten in seiner Wohnung erledigen.