Imker Thomas Klauke hegt und pflegt seine fleißigen Arbeiterinnen. Seine Stöcke stehen in seinem Biotop am Gänsebach in Leeste und an verschiedenen geschützten Standorten in Syke. (fotos: Michael Braunschädel)

Syke-Gessel. Thomas Klauke ist Kleinunternehmer mit einer riesigen Schar Arbeiterinnen. Gleich für mehrere Tausend trägt er die Verantwortung. Und in diesen Tagen schwärmen sie wieder aus, ziehen von Garten zu Garten, Grünfläche zu Grünfläche, um mit ihrem sprichwörtlichen Fleiß die Köstlichkeit zu produzieren, die Klauke in seiner Manufaktur in Gessel verkauft: Honig.

„Bienen sind eine unglaublich flexible Lebensform mit hoher sozialer Struktur.“ Wenn Klauke über seine fleißigen Bienen spricht, ist seinen Worten die Bewunderung für die Insekten anzumerken. Seit zehn Jahren betreibt der studierte Diplom-Physiker und promovierte Maschinenbauingenieur die Imkerei. Ein Gegenpol zu seiner beruflichen Tätigkeit, wie er selbst sagt. Die kleinen Insekten haben in all der Zeit nichts von ihrer Faszination verloren. Im Gegenteil. Mit dem Wissen, das er sich in diesen Jahren über die kleinen Brummer angeeignet hat, könnte er wahrscheinlich Bücher füllen. „Man kann Bienen sogar dressieren, sie auf Farben und Duft trainieren“, sagt er mit Blick auf die immense Anpassungsfähigkeit der Tiere.

Seine Völker trainiert er allerdings nicht. Das ist nicht nötig, denn ihre Stöcke stehen in seinem Biotop am Gänsebach, ein von ihm und seiner Frau Eva geschaffener Beitrag zur Artenvielfalt. Alte Obst- und Nußbaumsorten sowie diverse Beerensträucher versorgen dort die Völker mit Nektar und Pollen, am Naturteich gibt es Wasser und die Nachbarn – Schwarzkopfschafe, Amphibien und weitere Insekten – sind friedlich. „Bienen haben es gut in ihren Stöcken“, sagt Klauke. Und das liege in erster Linie an ihnen selbst, denn ein Bienenvolk sei so gut wie autark. Gibt es genügend Nahrung und Wasser in ihrer Umgebung, sind sie in der Lage alles, was sie benötigen selbst herzustellen: ihr Futter ebenso wie den Baustoff für ihre Waben. „In ihrem Stock haben sie alles selbst unter Kontrolle“, sagt der Imker. Luftfeuchtigkeit und Temperatur werden ebenso geregelt wie die Arbeitsverteilung.

„Eine Biene entwickelt sich im Lauf ihres Lebens“, so Klauke. In der ersten Lebensphase helfen sie der Königin und pflegen die Brut. 2000 Eier legt die Königin pro Tag. Ein immenses Pensum und der Grund dafür, warum Klauke findet: „Der Begriff Königin ist eigentlich falsch. Sie wird am meisten ausgenutzt und ist eigentlich nur eine Legemaschine.“

In der zweiten Phase wird die Biene zur „Baubiene“ und hilft mit, die Waben zu kreieren. Als drittes kommt ihre Zeit als „Wächterbiene“. Es ist das erste Mal, dass sie die tiefen Regionen des Stocks verlässt und einen ersten Blick nach draußen wirft. Wächterbienen schwirren um den Stock, um ihn vor Feinden zu beschützen. „Erst dann entwickelt eine Biene auch ihren Giftstachel“, klärt Klauke auf. Vorher benötigt sie nämlich keinen. Wächterbienen haben die Aufgabe den gesamten Stock gegen Eindringlinge zu verteidigen, und diesen Job nehmen sie sehr ernst. Am Anfang ist Klauke auch häufiger gestochen worden, gesteht er. Mehrfach, denn Bienen haben einen tollen Trick: „Wenn sie zustechen, tragen sie ein Pheromon mit auf, so dass der 'Übeltäter' von den anderen Wächterbienen sofort aufgespürt werden kann“, verrät er. Wer sich also einem Stock nähert und gestochen wird, muss damit rechnen, dass es bei einem Stich nicht bleibt. Weglaufen ist in so einem Fall allerdings nicht die beste Lösung. „Bienen wissen auch: Wer wegläuft, hat Schuld“, sagt Klauke mit einem Lachen. „Derjenige wird dann verfolgt.“

Rauch keine Beruhigung für Bienen

Doch natürlich hat ein Imker – neben der Schutzkleidung – auch ein paar Tipps auf Lager, wie der schmerzhafte Aspekt bei der Honiggewinnung umgangen werden kann. Rauch ist dabei die gängigste Methode. Oft hört man, der „beruhige“ die Bienen, weiß Klauke. Doch diese Vorstellung sei falsch. „Er gaukelt ihnen vielmehr vor, dass es brennt“, klärt er auf. „Die Bienen fliegen daher tief in den Stock und saugen sich ihren Honigmagen voll, für den Fall, dass sie abhauen müssen.“ Weiterer Effekt des Qualms ist, dass die Bienen den Imker auch nicht mehr so gut sehen können. Eine Fähigkeit, die bei ihnen sowieso eingeschränkt ist – trotz der fünf Augen, die sie haben. „Im Stock ist es dunkel, da helfen Augen sowieso nicht besonders viel.“ Dafür ist bei Bienen der Tastsinn viel stärker ausgeprägt. Mit ihren Fühlern und Beinen finden sie sich überall zurecht.

Haben sich alle Bienen in den Stock zurückgezogen, können die honiggefüllten Waben herausgenommen werden. Die Sammlerinnen haben sie gefüllt, quasi die „Seniorinnen“ unter den Bienen, wie Klauke informiert. Nur die ältesten und damit die erfahrensten Bienen gehen überhaupt auf Nektarsuche. „Verlässt eine Biene das erste Mal den Stock, merkt sie sich bei ihrem ersten Ausflug die Umgebung. Darum findet eine Biene immer zu ihrem Stock zurück.“ Der Radius einer Biene sei dabei immens, so Klauke. Sie kann bis zu 400 Quadratkilometer abfliegen. „Das tut sie aber normalerweise nicht“, sagt er. Nur in Notzeiten, wenn es in der Umgebung des Stocks beispielsweise keine Nahrung zu finden gibt.

In normalen Zeiten sind Bienen auch in dieser Hinsicht sehr effizient organisiert. Mit dem berühmten Bienentanz geben sie Informationen aneinander weiter, in welcher Entfernung Nahrung in welcher Menge zu finden ist. Rund eine Tonne Honig pro Jahr produzieren Klaukes Bienenstöcke, die nicht nur am Gänsebach in Leeste stehen sondern auch an verschiedenen, geschützten Standorten in Syke. In einer Zentrifuge wird er aus den Waben geschleudert, gefiltert, gerührt – „sonst wird Honig steinhart“ – und schließlich in Gläser abgefüllt. Erhältlich ist der Honig aus der Region in der Region. Zunächst natürlich direkt an der Haustür von Thomas Klauke am Akazienweg in Syke-Gessel. „Es ist wichtig, dass man Honig aus der Region isst, in der man lebt“, betont Klauke. Das sei gut fürs Immunsystem. Neben Honig verkauft er an der Haustür auch verschiedene Metsorten, Obstwein und Liköre. Des Weiteren gibt es den Honig aus seiner Manufaktur im Bürgerbüro der Stadt Syke und im Kreismuseum in Syke. Dort betreut Klauke den Bienenstand und informiert über die historische Entwicklung von Bienenstöcken, von denen einige Exemplare dort zu sehen sind.

Zudem hält er regelmäßig Vorträge und gibt Kurse, zur Imkerei natürlich, aber auch zu Obstbaumschnitt, Fledermäusen und Schaftierhaltung auf kleinen Grundstücken. „Ich bin sehr naturnah auf dem Dorf aufgewachsen“, sagt er. Diese Erfahrungen gibt er nun weiter.