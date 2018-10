Frauenrunde: Gisela Wiechmann mit einigen ihrer Pappmaché-Figuren. Dass das Gros aus Frauen besteht, sei Zufall. (Janina Rahn)

Syke. Der „kleine Mann“ hat es bekanntlich ja immer schwer. Er wird nie gehört und kann sich nicht gegen „Die von da oben“ durchsetzen. Doch Gisela Wiechmann hat ein Ohr für gerade diese Zielgruppe – oder besser gesagt ein Auge. Denn die Bassumer Künstlerin widmet sich mit ihrer aktuellen Ausstellung „Kleine Leute“ im Ackerbürgerhaus des Syker Kreismuseums mit Pappmaché-Figuren den ganz gewöhnlichen Alltagssituationen.

Der Name „Kleine Leute“ besitzt eine Doppeldeutigkeit. Denn nicht nur sind die Werke mitnichten überlebensgroß, sie stellen auch „den kleinen Mann“ von der Straße dar. „Da ich viel auf Kunsthandwerkermärkten bin, sehe ich viele Menschen“, erklärt die Bassumerin. Die Künstlerin lässt beim Schlendern gerne den Blick schweifen, wie sie erzählt, immer mit den Fragen im Hinterkopf, was er oder sie wohl gerade mache und vorhabe. Sie sind in Gedanken, sie staunen, warten, sind zufrieden, frech oder sie sind fröhlich, heißt es auch in der Ankündigung. „Und die Haltung ist manchmal ja auch ganz besonders“, beschreibt sie ihre Kriterien für eine Figuren-Vorlage. Menschen, die anders seien als andere, etwas „Besonderes“ haben, sind es, die Wiechmann quasi zufällig entdeckt.

„Wahrscheinlich hat das auch mit meinem Beruf zu tun“, ergänzt sie. 1971 machte Gisela Wiechmann nämlich eine Ausbildung als Schauwerbegestalterin in Bremen. Heute eher ein exotischer Berufswunsch, früher völlig normal. In der dreijährigen Ausbildungszeit sammelte die Künstlerin Erfahrungen in der Plakatmalerei, im Handwerk und dem Umgang mit Farben. „Früher war es noch einfacher, eine Lehrstelle zu bekommen. Da hat man den Wunsch gehabt und konnte das lernen“, erinnert sich das Mitglied im Syker Kunstverein. „Als Dekorateurin hab ich dann im Schaufenster gesessen und zwischendurch die Leute beobachtet“, erzählt die gebürtige Bassumerin. Auch wenn Gisela Wiechmann sich jetzt der Kunst zugewandt hat, ist sie übrigens weiter als freiberufliche Deko-Servicekraft unterwegs. Erste Schritte als Kunstschaffende machte Wiechmann vor 38 Jahren mit Bildhauerei. Es folgten Nana-Figuren aus Draht. Jetzt also Skulpturen aus Zeitungspapier. „Weil es einfach praktisch ist und man sie zu Hause immer machen kann“, erklärt Gisela Wiechmann – Papier habe man ja immer im Haus. Darum mauserten sich die Kunstwerke aus Zeitungspapier auch zu ihren Lieblingen.

Dass die Großzahl der Figuren weiblich ist, sei aber Zufall und besitze keinen feministischen Hintergedanken. „Vielleicht ist das passiert, weil ich die schöner gestalten kann mit Röcken und Schuhen“, sagt sie – Männer seien da ja ein wenig schlichter unterwegs. Ok, eine Ausnahme gibt es. Denn Männer mit Handtaschen sollen keine Seltenheit sein, wie Gisela Wiechmann beobachtet hat: „Die sieht man sehr häufig, weil sie die Tasche der Frauen tragen müssen, die gerade einkaufen wollen.“ Eine Dame in türkis-grünem Mantel, rotem Schal und einer schwarzen Tasche als Accessoire hat es der Bassumerin dabei besonders angetan. Das unfreiwillige Modell hat es auf den letzten Drücker geschafft, ihre Einkäufe zu erledigen, erinnert sich Gisela Wiechmann. Und warum? „Das kann ich gar nicht beschreiben. Vielleicht, weil sie so erschrocken guckt“, überlegt die Künstlerin und lacht verlegen. Daran, dass die Frau sie womöglich beim Beobachten entdeckt hat, soll es aber nicht gelegen haben. „Nein, das sehen die nicht, wenn ich sie beobachte. Ich habe aber ein ganz gutes Gedächtnis.“

Zu der 37 Werke umfassenden Ausstellung gehören auch Wandbilder, bestehend aus einer in einem Rahmen eingefassten Zeitungsfigur. Den Hintergrund zieren dabei jeweils angemalte Schlagzeilen. Diese fügen sich ungewollt. „Das ist eigentlich Zufall, aber manchmal suche ich etwas heraus, stolpere über ein Wort und denke, dass passt ja“, erzählt Wiechmann über die Entstehung. Nach diversen Gemeinschaftsausstellungen – darunter auch in der Kreissparkasse Syke, Kunst im Park und im Bassumer Stiftspark – ist „Kleine Leute“ Gisela Wiechmanns erste Einzelausstellung. Das fühle sich zwar gut an, ein paar Ängste habe sie aber trotzdem. „Mit einer Ausstellung öffnet man sich ja auch immer ein Stück weit“, erzählt sie. So langsam verfliege die Aufregung aber. Das positive Feedback der ersten Besucher tue ihr Übriges. Bei der Piazetta in Bassum hat Gisela Wiechmann vor fünf Jahren das erste Mal einen Teil ihrer Figuren ausgestellt. Jetzt steht sie mit ihrer ersten Einzelausstellung im Kreismuseum.

„Kleine Leute“ ist noch bis zum 11. November im Ackerbürgerhaus des Kreismuseums zu sehen. Und das zu den regulären Öffnungszeiten und Museumseintritt.