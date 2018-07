Vorbereitung: Tennet-Projektleiterin Mascha Braun (links) und Inga Wilken schauen sich vor der Beratung im Twistringer Rathaus einen Lageplan an. (Jonas Kako)

Twistringen. Clemens Südbeck ist Landwirt und verpachtet einige seiner Flächen in Rüssen. Seit er von den Plänen des Übertragungsnetzbetreibers Tennet gehört hat, dass dieser Stromleitungen über seine Grundstücke verlegen will, macht er sich ein wenig Sorgen, dass dadurch für ihn Nachteile entstehen könnten. Seit Dienstag ist er seine größte Sorge aber los: Während einer Beratung im Twistringer Rathaus erfuhr er von Tennet-Mitarbeitern, dass die Bodenschichten sich auf seinen Flächen nicht vermischen werden. „Ein Eingriff in den Boden findet von uns nur am Maststandort statt“, betonte der Tennet-Berater Ralf Schindler. Darüber hinaus würden Baustraßen geschaffen. Sie bestehen aus Baggermatten und verhindern, dass der Boden sich verdichtet. Würden diese Matten nicht auslegt, könnte sich der Boden bis zu einer Tiefe von 60 Zentimetern verdichten. Die Folge: Eine effektive Bewässerung wäre nicht mehr möglich.

Als Landwirt bekäme Südbeck von Tennet für die Flächen, über die die Freileitungen führen, Geld für die Beeinträchtigung. Tennet zufolge wird zum Beispiel für Weideland zwischen sechs und zehn Cent pro Quadratmeter gezahlt. Landwirte können in einem Plan der Landwirtschaftskammer Hannover herausfinden, für welche Bewirtschaftungsform ihnen welche Gelder zustehen. Firmenreferentin Inga Wilken sagt, auch viele andere Landwirte hätten bei Tennet-Bauprojekten hauptsächlich Angst davor, dass sich der Boden negativ verändert. Darum suche das Unternehmen früh den Kontakt zu Grundstückeigentümern – mit dem Ziel, viele Bedenken im Vorfeld auszuräumen.

Die Twistringer Stromtrasse ist Teil einer 380-Kilovolt-Leitung, die Tennet zwischen den Umspannwerken Ganderkesee und St. Hülfe bei Diepholz bauen möchte. Das Bauprojekt gehört nach Angaben des Unternehmens zu 22 Leitungsbauvorhaben, die nach dem Energieleitungsausbaugesetz als vorrangig eingestuft werden. Zudem sei das Projekt vom Gesetzgeber als Pilotprojekt für den Einsatz von Erdkabeln geplant. Fast ein Drittel der Stromtrasse soll aus vier Erdkabelabschnitten mit einer Länge von 18 Kilometern bestehen. Die Mischung von Freileitungen und Erdverkabelung stellt Tennet vor große technische Herausforderungen. Tennet hat die Stromtrasse nach einem Gerichtsbeschluss im April vergangenen Jahres detailliert geprüft und mit der technischen Planung begonnen. Im Bauabschnitt drei, der durch Twistringen und Barnstorf führt, änderte sich während der langen Genehmigungsphase die Situation vor Ort. Nach Gesprächen mit Eigentümern und Bewirtschaftern überarbeitete Tennet seine Pläne. Demnach soll zwischen Rüssen und Aldorf kein Erdkabelteilabschnitt mehr gebaut werden, sondern es sollen durchgängig Freileitungen geschaffen werden.

Da beim Bau von Freileitungen innerorts immer ein Abstand von 400 Metern und außerorts von 200 Metern zu Häusern eingehalten werden muss, habe Tennet einige Häuser gekauft, die den gesetzlichen Mindestabstand nicht einhielten, sagte Wilken. Nun ist aus Sicht von Tennet eine Erdverkabelung im Abschnitt Rüssen-Aldorf nicht mehr wirtschaftlich. Im Frühjahr 2019 will das Unternehmen die Änderungsunterlagen bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr einreichen. Der Bau der Stromleitungen könnte in Twistringen im Frühjahr 2020 beginnen, wenn die Behörde das Projekt genehmigt. Die Behörde wägt dafür die Interessen des Unternehmens und der betroffenen Grundstückseigentümer gegeneinander ab, denn die Eigentümer können gegenüber der Behörde ihre Bedenken äußern – wenn die Änderungsunterlagen im Twistringer Rathaus ausgelegt sind. Der Bau der Stromtrasse betrifft in Twistringen 20 Eigentümer.

Im Dezember 2017 hatte das Unternehmen mit dem Bau des ersten Bauabschnitts zwischen Ganderkesee nach St. Hülfe begonnen. Ein externer Sachverständiger überwacht, dass der Naturschutz eingehalten wird.