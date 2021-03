Auch einen Kletterbaum gibt es im Reisegarten Stiftspark in Bassum. Anni Wöhler-Pajenkamp und Detelv Block von der AG Stiftspark kümmern sich mit zwei weiteren Personen und Patienten der Fachklinik um die Pflege des Areals. Kurz vor Ostern haben sie noch mal klar Schiff gemacht. (Michael Galian)

Es wird Frühling in Bassum. Die Sonne wird stärker, die Vögel zwitschern auf den Ästen und die Natur beginnt so langsam, wieder zu erwachen. Selbst die Luft riecht nach Frühling im Stiftspark. Zwei Freunde haben es sich auf den Bänken im Reisegarten bequem gemacht, einfach mal ein bisschen die Sonne genießen und die Beine ausstrecken. Dabei etwas plaudern und wieder weiterziehen. Andere nutzen die Wege des Stiftsparks für einen kleinen Spaziergang oder als Joggingstrecke. Es herrscht an diesem Vormittag reger Betrieb auf dem Areal.

Wenn sich Detlev Block und Anni Wöhler-Pajenkamp von der AG Stiftspark so umschauen, dann ist es gut, dass sie früher schon Fotos gemacht haben. Denn mit dem Stiftspark von vor zwölf Jahren ist er jetzt nicht mehr vergleichbar. „Man hat hier nur mal die Frösche quaken hören“, erzählt Wöhler-Pajenkamp über den zugewucherten Teich. Auch die Wege waren kaum zu erkennen und die Gräser wie Pflanzen waren hochgewachsen. Ein kleiner Urwald inmitten der Lindenstadt sozusagen. „Die Arbeit hat sich verändert, wir sind ja damit angefangen, weil der Bauhof nicht mehr als die täglichen Pflegearbeiten in der Stadt geschafft hat“, erzählt die Bramstedterin. Man habe keine zehn Meter weit schauen können. Also fanden sich über die Agenda21-Gruppe vor zwölf Jahren Freiwillige, um dem Bauhof das Stiftsgelände abzunehmen. „Jetzt betreiben wir die Pflege weiter. Es gibt auch ein Gefühl von Verantwortung“, freut sie sich.

Nun, kurz vor Ostern haben die insgesamt vier Ehrenamtlichen die Rechen und Arbeitsgeräte angepackt und für die anstehenden Feiertage klar Schiff gemacht. Nicht nur die Wege mussten von Ästen und Samen befreit werden, auch Stauden hat die AG zurückgeschnitten, Beete bepflanzt. Alles so, dass die Besucher einen schönen Stiftspark vorfinden beim österlichen Spaziergang. „Es gibt hier richtig was zu schauen“, sagt auch Detlev Block. Einen Bouleplatz zum Spielen können die Besucher nutzen, Bänke stehen für eine kleine Pause bereit, der Duftkräuter-Naschgarten lädt zum Probieren ein. „Wir werden mit Zufriedenheit bezahlt“, sagt Block und lacht.

Denn nicht nur sie selbst freuen sich über den hergerichteten Reisegarten, auch die Besucher zollen den Ehrenamtlichen Respekt. „Sie sagen von sich aus, dass das hier toll aussieht“, berichtet Block. Das hat auch Lisa Weimann, Ergotherapeutin an der Fachklinik in Bassum mitbekommen. Die Fachklinik arbeitet im Zuge einer Therapie mit hiesigen Firmen und Vereinen zusammen, um den Patienten zu helfen. Sie packen tatkräftig mit an und „sie merken, dass die Arbeit einen Sinn hat und in der Gesellschaft sichtbar ist“, erzählt Weimann. Auch sie werden von Besuchern angesprochen und für ihre Arbeit gelobt. Manchmal ist unter den Patienten auch ein Experte dabei. So wie bei den Bänken, die vor Kurzem höhergelegt wurden, damit Senioren besser aufstehen können. Dabei hat ein Patient geholfen, der Garten- und Landschaftsbauer ist. „Wir freuen uns immer über Fachmänner“, sagt Block und schmunzelt. Nun haben die Bänke nicht nur die optimale Höhe für Senioren, sondern der Boden darunter ist auch gepflastert. „Ihnen macht die Arbeit Spaß“, sagt Weimann. Zweimal in der Woche kommen sie vorbei und unterstützen so die AG.

Und das gemeinsame Engagement zahlt sich aus. „Seitdem die Wege hier neu angelegt wurden, wird der Park stärker angenommen“ hat Block beobachtet. Wer nun aber einen piekfeinen Park erwartet, der wird womöglich enttäuscht sein bei seinem Besuch in Bassum. Denn die AG lässt manche Gebiete des Areals auch unberührt. „Es gibt hier einen begrenzten Freizeitbereich“, sagt Wöhler-Pajenkamp. Dort ist es sauberer als an anderer Stelle, wo die Natur noch freie Bahn hat. „Es wird viel Natur hier erhalten“, findet Weimann. Gerade mit Familien sei das Gebiet ein idealer Ausflugsort. „Ob zum Boulesspielen oder Entengucken“, nennt sie ein paar Beispiele. Und wegen der Corona-Pandemie eignet sich der Reisegarten Stiftspark für einen kleinen Besuch in der fast puren Natur. Und das soll auch so bleiben, betont Anni Wöhler-Pajenkamp: „Wir wollen den Charakter erhalten.“



Falls jemand Lust hat und mithelfen will, ein Anruf bei der Agenda-Beauftragten, Reinhild Olma, unter der Telefonnummer 0 42 41 / 84 69 genügt.

Zur Sache

Reisegarten Stiftspark

Die Win-Region (Syke, Bassum, Stuhr, Weyhe und Twistringen) arbeitet seit sechs Jahren an einer gemeinsamen regionalen Entwicklung und der Vernetzung verschiedener Akteure. Dazu gehören auch die Reisegärten, die es in jeder der fünf Kommunen gibt. In Bassum wurde der Reisegarten Stiftspark im August 2019 eröffnet. Zwar ist jeder Reisegarten einzigartig (Lage am Weserufer, nahe historischen Gebäuden oder auf einem hohen Berg), finden sich doch immer wieder gemeinsame Elemente. Ausreichend Sitzmöglichkeiten, eine Schutzhütte, riesige Baumstämme, einen Boule-Platz, einen Duft- und Naschgarten oder blühende Wildkräuterwiesen sind nur ein paar Beispiele. Weitere Infos: www.win-region.de.