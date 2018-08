Jeder Handgriff sitzt: Ayten Töpperwien massiert eine Kundin. (Jonas Kako)

Bruchhausen-Vilsen. Vor etwa zwei Monaten hat sich Ayten Töpperwien selbstständig gemacht. Anima Tua heißt ihr Unternehmen. Hinter dem italienischen Namen verbergen sich die Worte "Deine Seele" – und um die geht es bei den Massagen, die Töpperwien anbietet. Doch bevor sie die Massagen so oft durchführen kann, dass es sich davon gut leben lässt, braucht die Jungunternehmerin einen Kundenstamm. Und den möchte sie sich auch mithilfe ihrer Präsenz im Gewerbezelt des Brokser Heiratsmarkts aufbauen. Töpperwien ist diejenige unter den vier Firmenvertretern, die bei der Wirtschäftsförderung der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen für die längste Zeit einen Stand gebucht hat. Sie verspricht sich viel davon.

"Auf dem Markt erhoffe ich mir, alle Altersklassen ansprechen zu können", betont Töpperwien. Zudem möchte sie den Besuchern klarmachen, dass die von ihr angewendete Ganzheitliche Energetische Massage kein "Hokuspokus" ist – sondern eine Massageform, die die Norddeutsche Massageschule mit Sitz in Bremen lehrt. Dort, wo Heilpraktiker, Physiotherapeuten und staatlich geprüfte Masseure unterrichten, hat Töpperwien sich zum Massage-Practitioner ausbilden lassen. Sie lernte, dass die Ganzheitlich Energetische Massage Spannungen lösen kann und den ganzen Körper einbezieht. Verschiedene Massagemethoden entfalten ihre Wirkung, darunter sind einige aus der westlichen und andere aus der östlichen Massagepraxis. Hauptsächlich handelt es sich um eine Wohlfühlmassage.

Da Töpperwien sich gut vorstellen kann, Massagen in Unternehmen anzubieten, wünscht sie sich, im Gewerbezelt auch mit Firmenvertretern ins Gespräch zu kommen und sie von der wohltuenden Wirkung überzeugen zu können. Die Chancen dürften gut sein, weil sich im Gewerbezelt viele anderen Firmen präsentieren. Und weil die Besucher ihres Standes direkt auf einem Stuhl ausprobieren können, wie sich die Massage anfühlt. Die Existenzgründerin ist sich sicher, dass die Massage während des Heiratsmarkts gut ihre Wirkung entfalten kann, denn die Besucher seien fast alle gut gelaunt – und das sei die Voraussetzung für einen positiven Massage-Effekt. Wenn die Besucher später begeistert von der angenehmen Arm- oder Nackenmassage ihren Bekannten berichten, sei das eine viel bessere Werbung als die auf Plakaten, glaubt Töpperwien und sagt: "Wenn ich zwei bis drei Kunden beim Markt gewinnen kann und die wiederum zwei bis drei weitere für mich begeistern können, dann hab' ich doch schon gewonnen."

Bereits vor der Präsentation ihres Start-Up-Unternehmens beim Heiratsmarkt versucht die Vilserin, mit einem Fitnessstudio zusammenzuarbeiten. Denn vor allem dort biete sich eine Massage nach dem Training an, findet sie. Darüber hinaus will sich Töpperwien in Arztpraxen vorstellen, sodass Ärzte sie weiterempfehlen können. Per Kassenrezept können Mediziner die Ganzheitliche Energetische Massage jedoch nicht verschreiben.

Töpperwien erzählt, sie sei über ihre Bekannte, Osteopathin Heike Ehlers, auf die Ganzheitliche Energetische Massage aufmerksam geworden. Daraufhin reifte bei der 39-Jährigen der Wunsch, diese Massage anwenden zu wollen. In ihrer Tätigkeit geht sie voll auf, sagt: "Schön ist es immer, wenn die Leute nach dem Aufstehen einen Schlafzimmerblick haben. Dann weiß ich, dass ich meinen Job gut gemacht habe." Wer auch in einen ähnlichen Entspannungszustand kommen möchte, sollte am Montag, 27. August, in der Zeit zwischen 14 und 21 Uhr oder einen Tag später zwischen 9 und 20 Uhr zu ihrem Stand ins Gewerbezelt kommen. Neben dem Stand der Zahnarzthelferin finden die Markt-Besucher dort auch die drei anderen Jungunternehmer: Lars Tecklenborg stellt am Freitag, 24. August, von 15 bis 21 Uhr das Unternehmen LT Plan vor, das sich mit Bauplanung und -betreuung sowie Energieberatung beschäftigt. Den Stand des Bekleidungsgeschäfts Jacke & Buxe betreut Cordula Kastendiek am Sonnabend, 25. August, von 14 bis 22 Uhr. Und Tanja von Engeln präsentiert die Haustechnik-Firma Wilfried Meier – am Sonntag, 26. August, von 11 bis 21 Uhr.