Freut sich über die positive Resonanz auf das Online-Portal "Sag's uns einfach": Bassums Bürgermeister Christian Porsch. (Michael Braunschädel)

Bassum. „Mir war es wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger möglichst unkompliziert Kontakt aufnehmen konnten und die schnelle Reaktion auf die Meldungen“, sagt Bassums Bürgermeister Christian Porsch rückblickend. Er zieht ein positives Zwischenfazit. Seit dem Jahr 2016 gibt es auf der Homepage der Stadt Bassum (www.bassum.de) die Rubrik „Sag's uns einfach“. Der Verwaltungschef ist zufrieden damit, wie sich das Online-Angebot entwickelt hat.

So sind beispielsweise in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 75 Meldungen (rund sechs pro Monat) eingegangen. Bürgermeister Porsch freut sich darüber, dass das Portal immer besser von den Bassumern angenommen wird. „Nicht nur in der Kernstadt, sondern auch in den Ortschaften wird diese Möglichkeit der Kommunikation mit der Verwaltung gut genutzt. Gerne nehmen wir auch Lob und Kritik zu bestimmten Punkten des Stadtlebens auf“, versichert der Verwaltungschef.

Den Spitzenplatz unter den Meldungen belegen defekte Straßenbeleuchtungen mit 21 Prozent. Knapp dahinter haben die Bassumer Straßenschäden der Verwaltung mitgeteilt (17 Prozent). „In der ersten Woche gab es sechs Meldungen, danach lagen die monatlichen Meldungen immer zwischen vier und acht“, teilt Porsch mit. Auch die zu beschneidenden Bäume im Verkehrsraum flatterten als Meldung häufig (elf Prozent) ein. Ebenfalls elf Prozent der Meldungen bezogen sich auf Verschmutzungen auf Spielplätzen und Parkvergehen. Schäden auf Fuß- und Wanderwegen im Bassumer Gebiet (neun Prozent), verstopfte Gullys (acht Prozent) sowie defekte Verkehrsschilder (vier Prozent) komplettieren die Meldungsliste.

Stadt würde Unverpacktladen fördern

Das Portal wurde darüber hinaus laut Christian Porsch auch dafür genutzt, Anregungen zu geben oder nachzufragen. So wurde etwa vorgeschlagen, einen Unverpacktladen in Bassum einzurichten. An sich eine gute Idee, das sagt auch Porsch. „Die Problematik, die es gibt: Finden sich Unternehmer, die bereit wären, so einen Laden zu eröffnen?“, fragt er. Die Stadt selbst könne sich als Kommune nicht um einen solchen Unverpacktladen kümmern, würde aber, sollte sich die Chance ergeben, „das Vorhaben fördern“.

Auch eine Anregung für den Rathausbau der Stadt Bassum ging bei der Verwaltung ein. Den Bürgermeister hofft natürlich darauf, dass das Portal „Sag's uns einfach“ weiterhin so gut von den Bürgern genutzt wird. „Zwar konnte nicht jede Meldung sofort bearbeitet werden, aber die Bestätigung, dass die Meldung angekommen ist, kommt in der Regel innerhalb von 24 Stunden“, sagt er. Außerdem sichere er zu, dass Anfragen so zeitnah wie möglich bearbeitet werden. „Manchmal ist es allerdings auch der Fall, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht die Antwort bekommen, die sie sich erhofft haben“, weiß Porsch. Dennoch freue er sich auf die weiteren Anregungen und Meldungen der Bürger.