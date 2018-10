Die Wilhelm-Sauer-Orgel spielt Stephan Leuthold am häufigsten. Sie steht seit 1894 im Bremer Dom. (Frank Thomas Koch)

Twistringen. „Das war ein ganz prächtiges Programm“, lobte Michael Knöfel aus Norden nach dem Konzert überschwänglich und teilte diese Meinung mit vielen Zuhörern. „Unsere Arp-Schnitger-Orgel vereint Klangfarben aus Italien, Frankreich und Norddeutschland, deshalb haben wir auch repräsentative Komponisten ausgewählt“, versprach Kantor Johannes Schäfer ein aufregendes Programm, das dank virtuoser Umsetzung durch den Bremer Dom-Organisten Stephan Leuthold seine Wirkung auf die Zuhörer am Sonntagabend nicht verfehlte. Der begann mit einem furiosen Auftakt in Form von dramatischen Klängen, die die Gäste sofort mitnahmen ins Reich der Orgel: Toccata in A-Dur von Johann Kuhlau.

Bekannt geworden durch seine biblischen Sonaten oder vielmehr eine mit dem Titel „Der Streit zwischen David und Goliath“ ist auch Kuhlaus Toccata A-Dur eine kompositorische Meiterleistung, beginnt dramatisch, zeigt das majestätische Klangvolumen der Orgel und wechselt dann in fröhlichere leichte Klänge, die an spätere Opern oder Operetten erinnern. Der nächste Komponist war der in Ferrare geborene Girolamo Frescobaldi. Während Kuhnaus Komposition dominiert wurde von sakralen Klängen, hatten die beiden Kompositionen des Italieners erstaunlich moderne Dimensionen. Das Publikum konnte die klanglich sehr individualistischen Visionen eines ganz außergewöhnlichen Komponisten hören, von dem Schäfer in der Einführung als bahnbrechendem sprach: „Wäre Frescobaldi nicht gewesen, wäre eine bestimme Entwicklung in der Musik vielleicht gar nicht möglich gewesen.“

Die Zuhörer wirkten fasziniert ob der kompositorischen Kunstfertigkeit der beiden Stücke aus „Fiori musicali" von 1635 und lauschten andächtig den schon fast psychedelisch anmutenden Tönen, die anmutig durch das Kirchenschiff schwebten. Danach folge die bekannte Fuge über das Thema des Magnificat (Lobgesangs) vom Altmeister Johann Sebastian Bach. Dieser hat sich vermutlich durch den italienischen Komponisten des Frühbarock Frescobaldi inspieren lassen. So sagen es zumindest gewisse Quellen. „Meine Seele erhebet den Herrn“, lautet der deutsche Text zum feierlichen Magnifacat.

Ein besonderes Klangerlebnis bot sich auch mit dem deutschen Komponisten Samuel Scheid. Das „Magnificat noni toni“ wurde nicht nur von der Orgel, sondern auch Chorstimmen in feierlicher Stimmung wiedergegeben, die an die Gesänge gregorianischer Mönche erinnerten. Mit nur zwei Sängern, Johannes Schäfer und Philipp Borchers, wurde der Klangeffekt eines ganzen Chores erzeugt, dank geschickter akustischer Auswahl des Gesangsortes und natürlich auch dank guter Stimmen. Mit dem „Récit de nazard“ und „Caprice sur les grands jeux“ von Louis Nicolas Clerambault aus der „Suite du deuxième ton“ kam auch noch der französische Klangspirit ins Spiel. Und zwar mit perlenden Klangkaskaden in einer eleganten Melodie.

Den Abschluss des Konzerts bildeten Sohn und Vater Bach, wobei der berühmteste der Bachsöhne mit der Sonate in F-Dur eine Kompositon geschaffen hat, die seine Exzentrik eindrucksvoll spiegelte. Melodien, die sich verlieren, ungewöhnliche Sprünge, Harmonien und Wendungen, die damals deutlich aus der Barocktradition heraustraten, aber schon zukunftsweisend waren. Das Konzert endete mit dem älteren Bach und stehenden Ovationen für einen Virtuosen an der Orgel: Domorganist Stephan Leuthold. „Ich hatte die Ankündigung gesehen und wollte dieses Konzert unbedingt erleben und bin begeistert “, erzählte Michael Knöfel, der extra aus Norden angereist war und mit seinem Bekannten Heinrich Nordmann das Konzert besuchte. In Norden stehe die zweitgrößte Schnitger-Orgel, die in diesem Jahr ihr 200-jähriges Jubiläum feiert. Und sein Fazit für Twistringen lautete: „Ein ganz außergewöhnliches Konzert mit einem ganz besonderen Gesangserlebnis von Schäfer und Borchers.“