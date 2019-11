Hermann Schröder (von links), Ulrich Dunker, Siegfried Haubner und Karin Tautmann gehören dem Heimatverein an. (Braunschädel)

Schwarme. „Noch ein Verein im Dorf? Wir haben doch schon so viele“, weiß Karin Trautmann von skeptischen Bürgern zu berichten, als der Verein Eule in Schwarme gegründet werden sollte. Im März 1992 schritten dann knapp zwei Dutzend Gründer zur Tat im ehemaligen Gasthaus Schmidt. Dort und in anderen Gaststätten des Ortes traf man sich anfangs und strebte an, die Heimatgeschichte lebendig zu halten, ein Augenmerk auf den Ort, die umgebende Landschaft, Tiere und Pflanzen zu richten.

Die Dorfgemeinschaft sollte gepflegt werden, mitsamt der plattdeutschen Sprache und Historisches und Aktuelles gleichermaßen im Fokus stehen. Kinder- und Jugendarbeit galt es zu fördern und die Integration von Neubürgern, wie auch den Kontakt zu ehemals Ansässigen nicht abreißen zu lassen. Wichtig war ebenfalls, dem Aufbau und der Weiterentwicklung von kulturellen Angeboten eine Plattform zu bieten, ohne als Konkurrenz zu bestehenden Vereinen aufzutreten.

Fünf Arbeitsgruppen bildeten sich: die Theater-, Umwelt-, Foto-, Back- und Kreativgruppe. Seit zehn Jahren probt zudem das Orchester Sinfonietta Aller-Weser in den Räumen von Robberts Huus. Das Kulturprogramm betreut der Vorsitzende Hermann Schröder, ehemals Lehrer am Achimer Gymnasium. Wer sein Engagement verfolgt, hält ihn für einen Ur-Schwarmer. Der Emsländer zog aber erst 1982 zu. Lesungen, Konzerte, Theateraufführungen, Sitzungen des Gemeinderats finden im Domizil des Vereins statt. Selbst Szenen eines Krimis mit Lokalkolorit wurden inzwischen gedreht.

Eulennest als Namensgeber

Mag sein, dass die Gruppe Heimatgeschichte oft bis in die Nacht zusammensaß, doch der Vereinsname Eule stammt nicht vom nachtaktiven Vogel, der ein guter Jäger ist und seine Beute konzentriert fixiert. Allerdings passen diese Fähigkeiten ganz ausgezeichnet zu dieser der Historie zugeneigten Gruppe. Sie trifft sich an jedem dritten Dienstag im Monat von 18 bis 20 Uhr in der guten Stube, in der auch der Bund fürs Leben geschlossen werden kann. Karin Trautmann, Ulrich Dunker, Siegfried Haubner, Agnes Dunker und Dieter Voigt gehen kontinuierlich auf Jagd nach Geschichten, Fotos, Fakten, Döntjes. Kurze Anekdoten bringen sie konzentriert zu Papier und halten so die Zeit der Altvorderen lebendig.

Heimat-Umwelt-Kultur-Verein sollte der Name lauten, entschied man nach einem Wettbewerb. Untereinander geschrieben, ergaben die diagonal gelesenen Buchstaben das Wort Eule. Als 1997 damit begonnen wurde, das heutige Robberts Huus als Vereinstreffpunkt herzurichten, wurde ein Eulennest im First entdeckt. So sah man sich bei der Namensgebung doppelt bestätigt.

Nach zahlreichen Broschüren, Chroniken und Büchern ist nun ein neues Projekt über das frühere Schwarme in Arbeit. Trautmann berichtet, was sie beim Studieren der Kirchenbücher vor Ort und in den digitalen Eintragungen im Internet herausgefunden hat. Fündig im Netz kann jeder nach einer Registrierung und Zahlung werden. „Für drei Monate Nutzung kostet es 56 Euro. Da wir dabei sind, ganz akribisch alles um das Anwesen von 1695 und seiner Bewohner festzuhalten. Es waren mindestens sieben oder acht. Die Digital-Recherche ist eine große Erleichterung“, sagt die Schwarmerin. Sie vermittelte mit ihrem Mann einst den Kontakt zur letzten Bewohnerin Gesine Robbert, die das Haus dem Verein schenkte, weil sie kinderlos war. „Geschichte einer bescheidenen Gönnerin“ hieß der ausführliche Artikel im WESER-KURIER im Mai 2018 dazu. Ulrich Dunker, früher als Architekt tätig, scannte Hunderte Fotos ein, die er im Verlauf der Umbauten des Vereinsdomizils bis zur Eröffnung im Februar 2001 machte. Ein umfangreiches Druckwerk ist geplant. „Wir würden uns über weitere Berichte oder Fotografien rund um Robberts Huus freuen", sagt auch Siegfried Haubner, der Mann am Computer.

Zwei Sandsteine, halb in der Erde versunken, die auf dem Grundstück ausgebuddelt wurden, geben Rätsel auf. Eingeritzt sind die Buchstaben: A M S T. Keinem der Drei, auch nicht dem Vereinsvorsitzenden Hermann Schröder, erschließt sich der Sinn. „Es könnte eine Art Grenzstein zum Nachbarn gewesen sein. Ein Amtsmeister wohnte einmal hier und nebenan eine Familie Steinke“, mutmaßt man. „Manchmal hilft der Zufall, etwas zu dokumentieren." Dunker freut sich über ein Foto mit einem kleinen Gebäude, das Robberts Huus vorgelagert ist. „Bisher war das nur vom Hörensagen bekannt, es gab eine Art Remise für den Leichenwagen. Nun liegt der Beweis vor.“ Willkommen ist nicht nur Material, auch die Zahl der mehr als 150 Vereinsmitglieder darf gerne zunehmen. Der Jahresbeitrag pro Person beträgt moderate 20, Familien zahlen 35 Euro. Näheres findet sich auf der Internetseite des Vereins: www.eule-ev.de.