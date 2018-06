Alte Geldscheine gehören zu den Dingen, die in dem Opferstock gewesen sind. (FR)

Martfeld. Kurioser Fund: Eine Gewehrpatronenhülse und ein Prägestempel für 50-Pfennig-Münzen gehören zu den Gegenständen, die jüngst in einem alten Opferstock der Martfelder Catharinen-Kirche aufgetaucht sind. Pastor Heinz-Dieter Freese ließ den Opferstock, der Teil der Altarwand in der Kirche war, restaurieren und öffnen. In dem massiven, aus einem alten Baumstumpf herstellten Opferstock bewahrten die Kirchengemeinden schon im Mittelalter ihre Gelder, Spenden, wichtige Dokumente und Urkunden auf.

Als 1998 die Catharinen-Kirche brannte, kam der Opferstock zu Restaurator Wilhelm Reinhardt, bis ihn Freese wieder zurückholte. In dem Opferstock lagen auch alte Liederzettel für den Küster, ein Spendenaufruf für den Lutherischen Weltbund, eine Dose Monarch-Salmiakpastillen aus dem deutschen Kaiserreich, eine Abrechnung für die Missionsblätter 1953 und ein Kaugummi-Bild aus den 1950er-Jahren. Der Fund von einem Viertel Stuber – eine Kleingroschenmünze – aus dem Jahr 1765 beweist: Der Opferstock muss bereits im Vorgänger-Bau der Catharinen-Kirche gestanden haben.

Miriam Unger, Sprecherin des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Syke-Hoya teilt mit, dass in dem Opferstock zudem ein Taler aus dem Jahr 1770 aus Hannover und Pfennige mit Hakenkreuzen gewesen sind, insgesamt sogar 78 historische Münzen und sieben Geldscheine. Freese erzählt, die Scheine aus dem Jahr 1944 seien ein Beleg dafür, dass die Alliierten sich während des Zweiten Weltkriegs schon früh sicher waren, dass sie den Krieg gewinnen.

"Das interessanteste Stück ist aber das Falschmünzer-Set", betont Freese. Dazu gehört ein Prägestempel für 50-Pfennig-Münzen aus dem Jahr 1920, bei dem die Unterseite fehlt. Freese zufolge stammt der Stempel aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, in der große Not herrschte. Ein Münzfälscher müsse den Stempel in den Opferstock gelegt haben. Er vermutet, dass die Gewehrpatronenhülse "durch Schabernack" von Jugendlichen in den Opferstock kam. Die jüngste Schicht im Opferstock bestand aus eher unspektakulären Dingen: aus etwa 220 abgebrannten Streichhölzern und 80 Kerzenwachsresten.

Als Dank für den Erhalt des Abendmahls warfen viele Gemeindemitglieder früher etwas in den Opferstock. In einem Communicanten-Buch wurde aufgelistet, wer das Abendmahl in der Kirche bekommen hatte. Freese bezeichnet den Opferstock als eine "Zeitkapsel", in der sich Gegenstände von Menschen aller Generationen ansammelten. Die Fundstücke will Freese in einer Vitrine neben dem Opferstock ausstellen. Der Opferstock soll immer mal wieder kurz aufgestellt werden, sodass die Kirchenbesucher Spenden einwerfen können.