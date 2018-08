Bassum. Felder in allen Blickrichtungen. Warme Luft, die hin und wieder von einem lauen Windzug durchquert wird. Und hier und da ein Bauernhof. Das ist Bramstedt im heißen Sommer 2018. Und hier hat Henning Böse, Ackerbau- und Milchvieh-Landwirt, seinen 150 Quadratmeter großen Hof mit 100 Kühen plus Nachzucht. Wenn Böse derzeit auf seine Zuckerrüben schaut, ist er nicht gerade begeistert. Zieht er eine Rübe aus dem Boden heraus, zeigt sich, das sie aufgrund der Hitze zu klein geblieben sind, die Quote werden sie in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr erfüllen. "Die Rüben sind derzeit aber nicht das einzige Problem", klärt er auf. Denn der Bassumer muss mit Ertragseinbüßen von circa 30 Prozent zurechtkommen. "Und das ist noch nicht so viel wie auf anderen Betrieben", sagt er. Die Quote für seine Steckrüben habe die EU festgelegt. Das Gemüse soll eine bestimmte Große haben. Auf die Frage, ob das jetzt ein Problem sei und er Ärger von der Europäischen Union bekäme, antwortet Henning Böse mit nein. Das sei höhere Gewalt.

Langfristiger denken

Die Diskussionen um die Bauern und die Trockenheit war in dieser Woche ein Hauptthema in den Nachrichten. Bauernpräsident Joachim Ruckwied forderte Ausgleichszahlungen in Höhe von 1,4 Milliarden Euro. Auch Henning Böse hat seine Meinung dazu: "Ich finde, dass man langfristiger denken sollte. Es ist doch besser, generell mal über die Preise zu reden", sagt er. "Früher hatten Landwirte 20 Kühe, und der Liter Milch hat 60 Pfennig gekostet. Heute muss ein Betrieb stattdessen 100 Kühe haben, damit der Liter Mich immer noch für 30 Cent verkauft werden kann", meint Böse. "Auch die Butter: Wieso finden die Verbraucher 1,50 Euro dafür schon teuer? Wie viel Butter wollen sie essen?", fragt sich der Landwirt. Hier in Deutschland seien Lebensmittel so günstig wie in kaum einem anderen Land. "Durch einen besseren Preis für die Lebensmittel, könnten wir Rücklagen bilden für Krisenjahre, wie das jetzige", findet Böse.

Der Mais von Henning Böse ist durch die Trockenheit auch sehr klein geblieben. Auf der gegenüber liegenden Seite, auf einem Biomaisfeld, sieht das Kolbengemüse noch viel schlimmer aus. Es ist so klein, dass es aussieht, wie aus einem Mini-Maiskolben-Glas. "Der Biobetrieb gegenüber hat seinen Mais zwei Wochen später gelegt als wir. Das war dieses Jahr tödlich. Unser Mais hat Mitte, Ende April noch etwas Regen bekommen", stellt er klar. Deshalb seien seine Maiskolben noch größer.

Und die Rübe, die hat sich in dieser Woche schlafen gelegt. Das tut sie in der Sommerhitze und legt dann ihr welkes Grün über den Boden. Und eine sogenannte Pfahlwurzel hat sie auch entwickelt. Eine sehr lange, kräftige Wurzel, die sie ausgebildet hat, um noch tiefer aus der Erde Wasser ziehen zu können.

Böses Kühe, die weiden nicht mehr – frisches, leckeres Gras gibt es sowieso nicht. "Die Weiden sind verbrannt", sagt der Milchvieh-Landwirt. Stattdessen fristen sie ihre Tage derzeit in der Scheune im Schatten. "Sie geben bei der Hitze, drei bis vier Liter weniger Milch im Schnitt", bedauert Böse.

Dennoch Böse sieht auch das Positive. Er hat noch Futter vom vergangenen Jahr übrig. Das ginge vielen Betrieben anders. Die haben jetzt kein Futter mehr für ihre Tiere und müssen noch welches dazu kaufen, "denn die Weiden sind verbrannt". Das läge auch an der Bodenbeschaffenheit. "Ich habe hier in Bramstedt einen milden Landboden." Betriebe in Lahausen, Kirchweyhe, Sulingen, Diepholz oder auch in Bruchhausen-Vilsen kämen aufgrund des dortigen Sandbodens gar nicht gegen die Hitze an.

Wilken Hartje, Kreislandwirt in Diepholz, klärt zur Bodenbeschaffenheit auf: "Ein Sandboden speichert auf einem Kubikmeter 250 Liter Wasser, ein Lehmboden 500 Liter und ein Tonboden 750 Liter." Der Heiligenfelder sieht auch andere Lösungen zur Bewältigung der Probleme der Landwirte als Joachim Rukwied. Er sei für unbürokratische Lösungen bei der Nutzung von ökologische Vorrangflächen, um Futter anbauen zu können. "Ich finde auch, dass die Klimawandel-Diskussion gerade nicht das ist, was uns im Moment hilft", meint er. Die Landwirtschaft sei eben ein unvorhersehbares Geschäft, weil sie eben so vom Wetter abhänge. "Da brauchen wir vor allem schnelle Hilfen", schließt er. Auf Betrieben, wo es gerade besonders hart sei, brauche es Soforthilfen.

"Die meisten Landwirte bekommen ein blaues Auge, die anderen sind aber Härtefälle", sagt Wilken Hartje. "Ich weiß, dass Dürre zum Geschäft gehört, aber die meisten in der Bevölkerung geben sich nicht mit fünf Prozent weniger zufrieden. Und 50 Prozent weniger sind schon extrem." Hartjes eigener Betrieb ist breit aufgestellt. Er hat sechs Früchte, die er sät. Dennoch: In diesem Jahr sei aufgrund der Dürre alles schwierig. Letztes Jahr sei wegen des Regens das Getreide zu feucht gewesen, aber dafür der Mais gut gewachsen.