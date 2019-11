Stefanie Ruza bearbeitet gerade ein Brillenglas. (Vasil Dinev)

Bassum. Thomas Schmidt sitzt an einem Tisch. Hinter ihm reiht sich Brille an Brille. Das Geschäft wirkt hell und freundlich. Der Teppich auf dem Boden ist weich, das Licht von der Decke ebenfalls. Thomas Schmidt zeigt auf den PC-Bildschirm neben sich. „Man sieht das deutlich, aber der Betroffene bemerkt so etwas zu spät“, sagt der Augenoptiker. Kleine weiße Punkte sind in der Mitte des Fotos, das das Innere eines Auges zeigt, zu sehen. „Wir stellen keine Diagnose“, versichert Schmidt, der seit 17 Jahren das Geschäft Blickpunkt Augenoptik an der Sulinger Straße in Bassum führt und so einige Veränderungen miterlebt hat.

Und er muss es wissen, hat er doch vor seinem Geschäft in Bassum bereits eine Ausbildung bei einem kleinen Optiker in der Bremer Neustadt gemacht. Nach dem Zivildienst zog es ihn nach Süddeutschland, wo er sein Augenoptik-Studium in Aalen bei Stuttgart an der Fachhochschule begann. „Danach stellte sich die Frage: 'Was tun?'“, erinnert sich Schmidt an das Ende seines Studiums. Also ging es wieder zurück in den Norden, nach Hause. „Am Ende ist es Syke geworden“, sagt der gebürtige Bremer. In seiner neuen Heimatstadt arbeitete er mehr als sechs Jahre an der Hauptstraße – ehe es ihn beruflich nach Bassum zog. „Ich wollte mal etwas Neues machen und habe mich hier selbstständig gemacht“, erzählt Schmidt von seinem Schritt von der Hache- zur Lindenstadt.

Es passte also wie die Faust aufs Auge, dass ein Nachfolger für Heiner Dornbusch gesucht wurde. Das Unternehmen selbst gibt es in der Lindenstadt aber bereits seit 120 Jahren. 1899 gründete Ludwig Dornbusch in der Kirchstraße 2 ein Uhren-, Schmuck- und Optikgeschäft. „Wir haben vor fünf Jahren umgebaut und in dem Zuge auch den Namen geändert. Aber nach wie vor können die Menschen damit etwas anfangen, wenn wir sagen: 'Früher hieß es Dornbusch'“, erzählt der gebürtige Bremer Schmidt. Ansonsten werden er und seine Mitarbeiter nicht von der Vergangenheit eingeholt. Das zeigt auch die moderne Ausstattung des Geschäfts in der Bassumer Innenstadt.

In seinen 17 Jahren, die er nun in Bassum tätig ist, hat sich aber nicht nur der Name verändert, auch die Aufgaben eines Optikers sind umfassender geworden. So beschränkt sich seine Tätigkeit nicht nur auf das Schleifen eines Glases. Wie etwa das Foto mit den weißen Punkten im Auge. „Wir können messen, ob alles in Ordnung ist. Das ist eine Art Check-up und wir empfehlen den Kunden dann, dass sie zum Augenarzt gehen sollten“, erzählt Schmidt. Gerade für Menschen, die selten oder nie beim Augenarzt waren, ist dieser Check-up gedacht, wie er sagt. Denn das gehört mittlerweile auch zum Aufgabenfeld bei ihm und seinem Kollegen Marc Wrede („Er ist die gute Seele“) in Bassum: die Augen-Gesundheit. „Das hat früher der Augenarzt gemacht und inzwischen machen das auch Augenoptiker“, betont Schmidt. Grund dafür sei unter anderem der Ärztemangel. Mit einem speziellen Gerät kann er also messen, ob alles in Ordnung ist im Auge. Die weißen Punkte etwa lassen die Sicht schlechter werden.

Im Nebenraum sind leise Schleifgeräusche zu hören. Stefanie Ruza bearbeitet gerade ein Glas. „Die kommen kreisrund angeliefert. Wir bringen sie in Form“, erklärt Schmidt den erforderlichen Schritt, damit eine Brille angefertigt werden kann. Schließlich sind nicht alle Gläser rund. Doch ganz gleich ob rund, eckig oder oval: das Wichtigste an der Sehhilfe ist die Stärke im Glas. Und seit der Gründung des Optiker-Geschäfts hat sich auch dabei einiges getan. Die Technik ist raffinierter und feiner geworden. Und zwar so fein, dass kleinste Unregelmäßigkeiten auffallen. „Wir haben eine Messmethode, die auf ein Hundertstel Dioptrien genau ist“, erzählt Schmidt von den Vorteilen. Normalerweise erfolgen die Messungen in Viertel-Schritten – so wird bei einer Person, die weitsichtig ist, etwa zwischen einem Dioptrien oder 1,25 Dioptrien unterschieden. „Wir können die Sehschwäche genauer erkennen“, versichert Schmidt. Der Vorteil ist, dass das Brillenglas individueller eingestellt werden kann. „Wenn ich etwa nachts Auto fahre, dann habe ich durch die größere Pupille das Problem, dass sich am Rand meines Sichtfeldes Abbildungsfehler häufen“, erklärt Thomas Schmidt. Durch die Hundertstel-Schritte können diese minimiert werden, „aber das konnten wir vorher nicht bemessen“, sagt er zur recht neuen Entwicklung.

Allerdings wird nicht nur die Technik genauer, wie Schmidt erklärt. So gibt es mittlerweile auch Brillengläser, die etwa einen leichten Filter auf dem Glas haben, sodass Xenon-Scheinwerfer nicht mehr so blenden. „Das liegt nicht am Licht, sondern am Anteil des Blau“, weiß Schmidt für den der Kontakt zu den Kunden an erster Stelle steht, wie er versichert: „Wir wollen die Kunden ein Leben lang begleiten.“