Generationenwechsel: Hans-Ulrich Lenk (links) reduziert Stunden, Mustafa Elhammali ist neuer leitender Oberarzt. (Jonas Kako)

Bassum. Seit 1996 ist Hans-Ulrich Lenk leitender Oberarzt an der Alexianer-Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie in Bassum. Jetzt steht ein Generationenwechsel an. "Er gibt den Staffelstab weiter an Mustafa Elhammali", erklärte Chefarzt George Micklefield am Donnerstag bei der Vorstellung des neuen Mannes. Wobei dieser nicht ohne Lenk auskommen muss. Der hätte zwar schon im November 2016 in Rente gehen können, verspürt dazu allerdings überhaupt keine Lust. "Ich habe mich entschieden weiterzumachen. Ich fülle Lücken, die durch Urlaub oder Krankheit entstehen."

Doch nicht nur das. "Er ist auch wichtig für den Wissenstransfer", sagte Klinikmanagerin Juliane Schulze. Heißt: Er kann Mustafa Elhammali bei seinen ersten Schritten in leitender Funktion begleiten.

Mustafa Elhammali ist 1971 im libyschen Tripolis geboren. 2006 ist er nach Deutschland gekommen, inzwischen bereits deutscher Staatsbürger. Elhammali hat in Libyen mit Approbation Humanmedizin studiert. Die deutsche Approbation erhielt er im Juli 2011 durch die Ärztekammer Bremen. 2007 bereits heuerte er als Assistenzarzt am Klinikum Bremen-Mitte an. Bis 2011 arbeitete er in dieser Funktion in der Klinik für Innere Medizin, "fast ein Jahr auf der Intensivstation". Auch in der Hämato-Onkologie, Nephrologie und Kardiologie war er tätig. Es folgte der Schritt zum Facharzt. Von 2011 bis 2015 beteiligte sich Elhammali an der Erweiterung des Spektrums für Diagnostik. Ein Beispiel: Ultraschalluntersuchungen über die Speiseröhre und Punktion von Flüssigkeitshöhlen im Bauchraum. 2015 wechselte er als Oberarzt nach Bassum, seit Dezember vergangenen Jahres ist er nun leitender Oberarzt.

Seitdem hat Mustafa Elhammali vieles angepackt. "Wir haben die Behandlungsmöglichkeiten in der Gastroenterologie erweitert", erzählte er. Gastroenterologie beschäftigt sich mit dem Magen-Darm-Trakt sowie mit den Organen Leber, Gallenblase und Bauchspeicheldrüse. "Von der Diagnose bis zur Therapie" kann in Bassum alles gemacht werden. Ambulante Darmspiegelung, Stents einsetzen, Ultraschall für Endoskopie – bei postoperativen Komplikationen kann die Gastroenterologie sogar Aufgaben von den Chirurgen übernehmen. George Mickelfield ergänzte, dass heutzutage deutlich weniger Operationen durch die Bauchdecke vorgenommen würden. "Polypen kann man inzwischen endoskopisch entfernen." Der Vorteil: "Die Patienten sind von einem Eingriff nicht so geschafft und müssen auch nur ein, zwei Tage im Krankenhaus bleiben."

Seinen Wechsel nach Bassum hat Mustafa Elhammali bisher nicht bereut. Er lobt die besonders enge Zusammenarbeit. "In anderen Krankenhäusern treffen sich die Oberärzte einmal im Monat, hier täglich. Hier kennen sich alle, das ist eine kleine Gruppe, die sich täglich sieht." Während in Bremen die Kommunikation schwierig sei, sei in Bassum tägliche Absprache möglich. Darüber hinaus pflege das Bassumer Krankenhaus auch einen guten Kontakt zu den niedergelassenen Ärzten.

Weiterer Pluspunkt für Bassum: die Ausstattung. "Da sind andere Krankenhäuser neidisch", weiß Hans-Ulrich Lenk. Die Gerätschaften seien auf dem neuesten Stand, "das ist optimal". Irgendwo aber auch normal, denn schließlich wurde die Gastroenterologie in Bassum vor nicht allzu langer Zeit gebaut. Und sogar einen täglichen Endoskopiedienst haben sie in Bassum. Heißt: Fälle von Darmblutungen kommen sogar aus Sulingen und Diepholz in die Lindenstadt. Nur ganz selten müssten sie Patienten an andere Kliniken überweisen.