Ulrich Beckermann durchstreift einen Wald in Nienhaus. Der Mann aus Cappeln ist für 500 Wälder in der Region verantwortlich. (Michael Braunschädel)

Ulrich Beckermann steigt aus seinem Auto. „Ich bin viele Kilometer auf der Straße“, sagt er. Rund 370 000 mit diesem Wagen. Es ist sein drittes Auto in seinem Leben, und es soll noch ein paar tausend Kilometer halten. „Mein Bereich liegt halt weit auseinander. Ich bin wie ein Wanderzirkus“, ergänzt er. Beckermann hat eine Hundepfeife um den Hals hängen, schlägt die Fahrertür zu und geht zum Kofferraum des Kombis, wo Asra sehnsüchtig wartet. Die Tür ist keine Sekunde auf, da springt die Hündin heraus, rennt durch den Wald, holt Stöcke. Ulrich Beckermann zieht seine Warnjacke an, schließt den Kofferraum und geht los.

Der Frühling ist ausgebrochen. Die Sonne bricht sich durch die hohen Fichten. Ein frischer Wind weht über das am Boden liegende Laub. Es ist still. Nur das Zwitschern der Vögel durchbricht diese Stille – und das Knacken von fallenden Bäumen. „Seit drei Jahren haben wir eine Misere“, bedauert der 49-Jährige. Er ist seit 14 Jahren Bezirksförster bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und betreut 500 Waldbesitzer in der Region Harpstedt, Bassum und Twistringen. An diesem Tag ist er mit seinem Wagen in einen Wald bei Nienhaus in Bassum gefahren. Auf dem Waldweg hat er angehalten, den Rest geht er zu Fuß. Mit der Misere meint Beckermann den Borkenkäfer. Zugegeben, es gibt verschiedene Arten, den Großen Buchdrucker oder den Kupferstecher zum Beispiel. Der Einfachheit halber bleibt es aber bei dem Borkenkäfer. Der verbreitet sich nämlich in letzter Zeit rasant. „Angefangen hat es mit den Sommerstürmen“, erzählt Beckermann. Die Stürme haben zahlreiche Bäume umknicken lassen, und das liegende Holz in Kombination mit den heißen Sommern sorgen „für die extreme Verbreitung der Borkenkäfer“, weiß der Bezirksförster.

Der Experte hat die Hoffnung, dass die Population bald zusammenbricht. Denn wenn Borkenkäfer einen Baum befallen, dann ist das nicht sofort erkennbar. Sterben auf Raten nennt Beckermann das. Zwar erholen sich manche Baumarten wie die Buche schneller, andere dagegen – wie die Fichte – sterben schnell. „Und ein alter Baum erholt sich nicht mehr. Wir müssen den Wald verjüngen“, betont er. Der Mann aus Cappeln stapft weiter durch den Wald. Laub raschelt unter seinen Füßen, Äste knacken. Immer wieder ruft er seine Hündin Asra – deutscher Kurzhaar, eineinhalb Jahre – bläst in die Hundepfeife. Ein heller Ton schallt durch den Wald. „Ich finde es besser, wenn ich höre, was da raus kommt“, gibt Beckermann zu. Mit dem nächsten Ast im Maul kommt Asra zu ihrem Herrchen. „Sie ist noch sehr verspielt“, sagt er und grinst. Das Knacken wird lauter, eine gelbe Maschine zwischen den Bäumen wird erkennbar.

Walter Schmale stellt den Motor des Harvesters ab und macht eine kurze Pause. Die beiden kennen sich, schnacken kurz und sprechen sich ab. Schmale hat noch ein paar Bäume vor sich. Mit dem Harvester entastet er die Bäume und schneidet sie in passende Stücke. „Außerdem zeigt er an, wie viel er geschnitten hat“, freut sich Beckermann. Denn: Als Bezirksförster arbeitet für Privatkunden – insgesamt gehören dem Forstverband der Grafschaften Hoya und Diepholz rund 1300 Kunden mit etwa 10 000 Hektar Wald an. „Als Waldbesitzer kann man sich beim Verband zusammentun, um Preise gemeinsam zu gestalten“, nennt Beckermann einen Vorteil. Das Holz wird verkauft. Dank des Harvesters kann Beckermann schon mal Vorverträge abschließen. Praktisch.

Er selbst steht den Besitzern „mit Rat und Tat zur Seite“, wie er sagt. So plant er etwa die Arbeitseinsätze wie den des Harvester, die Holzernte, die Anlage und Pflege von Forstkulturen, den Forstschutz, den Holzeinschlag, Erstaufforstung, Umbau oder Überführung von Beständen, ebenso wie den Waldschutz und den Wegebau. Und das ist nur ein kleiner Teil seiner Arbeit. „Es kann ein stressiger Job sein“, gibt Beckermann zu, der sein Büro zu Hause in Cappeln hat. Schreibtischarbeit gehört auch dazu. Er freut sich, denn die Anerkennung von den Besitzern sei hoch. Auch die Abwechslung sei ein großer Pluspunkt seiner Arbeit. Schließlich hat er 500 unterschiedliche Wälder zu betreuen.

Schmale hat mittlerweile den Harvester wieder gestartet und kümmert sich um den nächsten Stamm. „Diesmal geht es um Totholz“, erzählt Beckermann, während er auf dem Rückweg zu seinem Auto ist. Links und rechts ragen die Fichten in die Höhe. Vertrockneter Farn steht dann und wann auf den freien Flächen. „Die Bäume sind hier 80 bis 90 Jahre alt. Normalerweise knapsen wir hier immer etwas davon ab“, sagt der 49-Jährige. Damit meint er, dass Fichten um die 80 Jahre erntereif sind und gefällt werden können. „Es muss noch wirtschaftlich sein“, betont er. Denn schon jetzt sei der Preis für Holz im Keller. Je schlechter die Holzqualität, desto geringer der Preis. Daher ist auch der Borkenkäfer so ein Problem, er lässt Bäume schneller sterben und drückt den Preis. „Die normalen Bauern sind schon arm dran, aber die Waldbauern sind noch ärmer“, weiß er. Die Besitzer betreiben den Wald lediglich als Hobby, ihr Geld verdienen sie mit anderen Berufen. Er selbst kommt aus der Landwirtschaft und ist als Jugendlicher schon mit der Motorsäge in den Wald vom Nachbarn gegangen. Als er sein Studium 1996 beendete, war es nicht einfach, als Förster an Stellen zu kommen. „Es wurden wenige angeboten“, erinnert er sich. Das hing damit zusammen, dass die Reviere größer wurden.

Beckermann kommt an einer Stelle vorbei, bei der gefällte Baumstämme liegen. Sogenanntes Käferholz. „Das wurde im letzten Herbst befallen, als es an einem Wochenende noch mal so richtig heiß war. Das war wahrscheinlich der letzte Flug von den Käfern“, ist er überzeugt. Das Problem: Wenn ein Baum befallen ist, dann „muss man aufpassen“. Natürlich sollen keine Bäume unnötig gefällt werden, aber „man kann einen Wald nicht bewahren“, findet er. Alles befinde sich im Fluss. Die Mischung macht es. So ergibt es keinen Sinn, nur etwa Buchen zu pflanzen, da sie 160 Jahre halten. Nur Fichten mit ihren rund 80 Jahren ebenfalls nicht. „Man muss sich überlegen, was man will. Nur mit Buchen nehme ich der nächsten Generation das Holz weg“, sagt Beckermann. Wenn sie ihre Lebenszeit überschritten haben, müssen sie gefällt werden. Nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, denn „durch die Sommer ist der Oberboden ausgetrocknet, und die alten Bäume kriegen so kein Wasser mehr“. Die jüngeren kommen mit ihren Wurzeln dagegen tiefer ins Erdreich.

Wieder am Auto angekommen öffnet Ulrich Beckermann den Kofferraum und den Käfig für Asra. Sie springt sofort rein. Der 49-Jährige steigt in den Wagen und startet den Motor.