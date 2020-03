Br.-Vilsen/Landkreis Diepholz. Alle Jahre wieder – ja, kommt auch die Weihnachtszeit. Ab dem 1. April allerdings gilt auch wieder die Anleinpflicht für Hunde. Ebenfalls wie jedes Jahr. Wie Bruchhausen-Vilsens Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann mitteilt, erklärt sich dies durch die Brut- und Setzzeit der wild lebenden Tiere und dauert bis zum 15. Juli. Die Hunde gehören ab Mittwoch also an die Leine. Ausnahmslos. Wird gegen diese Regelung verstoßen, kann ein zur Anzeige gebrachter Vorfall mit einem Bußgeld von bis zu 5000 Euro geahndet werden.

Der Frühling ist da. Damit wird die freie Landschaft zu einer immer größeren Kinderstube. Einige Wildarten wie der Hase oder das Schwarzwild haben bereits Nachwuchs, bei anderen Tierarten sind die weiblichen Tiere im höchsten Maße tragend. In diesem Zustand sind sie in ihrer Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt, was auch ihre Fluchtmöglichkeiten arg beeinträchtigt. Ein freilaufender Hund könnte da mit seinem angeborenen Jagdtrieb großen Schaden anrichten. Auch bei den am Boden brütenden Vogelarten wie Ente, Gans, Rebhuhn, Fasan, Kiebitz und Lerche. Auch sie beginnen jetzt ihr Brutgeschäft.

Daher hat das Niedersächsische Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung für den Zeitraum vom 1. April bis zum 15. Juli die allgemeine Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit festgelegt. Hundebesitzer sind aufgefordert, in diesem Zeitraum ihre Hunde in der freien Landschaft nur noch an der Leine zu führen. Zur freien Landschaft gehören neben dem Wald auch die der übrigen freie Landschaft, selbst wenn die Flächen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile liegen.

Tödliche Gefahr

Streunende, wildernde oder auch nur stöbernde Hunde können eine tödliche Gefahr insbesondere für Jungtiere werden, heißt es in der Presseinformation der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. Denn: „Im Falle einer empfindlichen Störung stellen wildlebende Tiere vielfach die Versorgung ihres Nachwuchses ein.“ Und frei herumlaufende Hunde können durchaus eine empfindliche Störung darstellen. Die Samtgemeindeverwaltung weist zudem darauf hin, dass viele frei lebende Tiere auch Parks und Grünanlagen bevölkern und diese zur Aufzucht ihres Nachwuchses nutzen. Dort bestehe zwar keine allgemeine Leinenpflicht, aber die Verwaltung bittet die Hundehalter dennoch, ihre Vierbeiner auch in innerörtlichen Bereichen nicht frei laufen zu lassen und besonders aufmerksam zu sein.

Einen abschließenden Hinweis gibt Bernd Bormann den Besitzern von Dackel, Pinscher und Co. noch mit auf den Weg: Auch außerhalb der Brut- und Setzzeit dürfen Hunde laut des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung nicht unbeaufsichtigt in der freien Landschaft und im Wald umherstreunen. Der Grund: Der Jagdtrieb der Hunde führt nicht selten zur Hatz auf wild lebende Tiere. Bei Verstößen hiergegen droht dem Halter ebenfalls ein Bußgeld. Bormann: „Im Interesse des Tier- und Landschaftsschutzes möchten wir alle Hundehalter bitten, sich an diese Regeln zu halten.“

Sollten noch Fragen sein, können diese im Bürgerservice Bruchhausen-Vilsen beantwortet werden. Dort geben Jannik Dietz (Telefon 0 42 52 / 39 11 18, E-Mail jannik.dietz@bruchhausen-vilsen.de) und Andreas Schnichels (0 42 52 / 39 12 17, andreas.schnichels@bruchhausen-vilsen.de) über die Anleinpflicht Auskunft.