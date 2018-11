Er will seine Stimme für die Gemeinde einsetzen: Maximilian Dierks. (Janina Rahn)

Syke. Seit er denken kann, gehört er zur Gemeinde. Von Taufe über Kommunion und Firmung hat er alles mitgemacht. Maximilian Dierks fühlt sich wohl in der katholischen Kirchengemeinde St. Paulus in Syke. So wohl, dass er sie auch in Zukunft mitgestalten will. Wenn an diesem Wochenende die Kirchenvorstands- und Pfarrgemeinderatswahlen unter anderem in Syke, Brinkum und Weyhe stattfinden, dann stellt sich auch der 17-Jährige zur Wahl. „Die Kirche ist auch für Jugendliche gemacht. Ich möchte Ideen einbringen“, sagt Dierks.

Am Sonnabend und Sonntag werden dann insgesamt fünf Kandidaten aus Syke in den Pfarrgemeinderat gewählt. Unter den acht Menschen, die sich zur Wahl stellen, ist also die Chance für Maximilian Dierks alles andere als schlecht. Mit seinen 17 Jahren liegt er ein Jahr über dem Mindestalter, um gewählt werden zu können. Der Gymnasiast ist mit einigem Abstand der jüngste Kandidat – für den Syker allerdings kein Problem: „Ich bin eng mit der Gemeinde verbunden und wollte einfach mehr machen“, sagt Dierks selbstbewusst. So engagiert er sich als Messdiener und hilft bei der Ausbildung neuer. Für ihn ist es wichtig, dass auch junge Menschen in der Kirche aktiv sind. Durch seine Wahl in den Pfarrgemeinderat will er das Leben in der Gemeinde „aus der Sicht eines Jugendlichen“ mitgestalten, wie der 17-jähriger Syker sagt, dessen Hobbys auch etwas zum Mitgestalten sind.

Denn wie auch sein Glaube zieht sich die Liebe zur Musik durch Dierks Leben. So spielt er nicht nur Trompete, sondern auch Gitarre – unter anderem im Syker Orchester. „In der Grundschule hatte ich die Wahl zwischen Gitarre und Blockflöte“, erinnert sich der Gymnasiast an seine Optionen. Mit der Trompete war er dagegen schon im Kindergarten angefangen. Sein Interesse gilt dabei insbesondere der klassischen Musik, aber „mir ist wichtig, dass es abwechslungsreich ist und man nicht immer dasselbe spielt“, bekräftigt er. Genauso in der Gemeinde.

Einer, den das Engagement des jungen Sykers besonders freut, ist Peter Grunwaldt. Seit einigen Monaten ist er der Pfarrer des katholischen Gemeindeverbunds für Stuhr, Weyhe, Syke, Bruchhausen-Vilsen und Hoya. Wie für Dierks sind es auch für Grunwaldt die ersten Wahlen in der Hachestadt. Denn: Vorher gab es für Stuhr, Weyhe und Syke einen gemeinsamen Pfarrgemeinderat. Das ist nun anders, jede Gemeinde soll seinen eigenen bekommen. „Wir können direkt mit neuen Ideen starten“, freut sich Grunwaldt und betont: „Wir sind kein Festausschuss, der Fähnchen bastelt.“ Zwar könne man sich auch dahingehend einbringen, aber es sei keine Voraussetzung oder kein Muss. Vielmehr können die katholischen Gemeindemitglieder über dieses Gremium mitentscheiden, was man in der Gemeinde noch machen kann – und wie. „Ich merke, dass die Menschen sich beteiligen wollen“, weiß der Pfarrer, der sich über die Kandidatenzahl freut. „Wir haben uns zunächst für die Mindestanzahl entschieden, waren aber begeistert über die Zahl der Bewerber.“ Gerade da es die Wahl zum ersten eigenen Pfarrgemeinderat ist, waren die Verantwortlichen bei der Anzahl der Teilnehmer vorsichtig.

Grundsätzlich richtet sich die Zahl der Pfarrgemeinderats- und Kirchenvorstandsmitglieder nach der Zahl der Gläubigen in einer Gemeinde. Neben den fünf für den Rat stehen Syke acht Plätze beim Vorstand zu. Der Unterschied zwischen den beiden Gremien? Der Rat ist für die praktische Arbeit zuständig, der Vorstand kümmert sich um die Finanzen. „Dieser hat die Hand auf dem Geld“, verdeutlicht Grunwaldt die Aufgaben. So kümmere sich der Kirchenvorstand unter anderem um kircheneigene Grundstücke, Gebäude und auch Arbeitsverträge.

Gleichwohl bei der Wahl für den Pfarrgemeinderat könne sich jeder Katholik für den Kirchenvorstand aufstellen lassen. Beide Gremien werden für vier Jahre gewählt. Dass Maximilian Dierks aber nun jede Woche eine Ratssitzung in seinem Kalender stehen hat, davon kann nicht die Rede sein. Denn, das stellt Grunwaldt klar: „Die Mitglieder tagen nach Bedarf.“