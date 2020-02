Geht an die Grenzen dessen, was finanziell darstellbar ist: Bruchhausen-Vilsens Kämmerer Hannes Homfeld. (Dominik Flinkert)

Bruchhausen-Vilsen. Was für ein Glück, dass es die Samtgemeindeumlage gibt. Die wurde jüngst von 54 auf 58 Prozent erhöht, weshalb der Ergebnishaushalt der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen nicht mehr ein Minus von etwa 150 000 Euro aufweist, sondern ein Plus von 300 000 Euro. Dazu ein Bankbestand von mehr als sieben Millionen Euro – geht doch. Doch Kämmerer Hannes Homfeld warnt. „Das hört sich viel an, aber unser Bankbestand ist fast vollständig durch Investitionen gebunden.“ Kindergartenneubau, Sanierung des 78er-Trakts am Schulzentrum – das kostet. Und eben deshalb generiert die Samtgemeinde gerne Gewinne aus ihrem Ergebnishaushalt. Das hat in den vergangenen Jahren gut funktioniert und auch die Pläne für die Jahre 2021 bis 2023 weisen einen Überschuss von 525 000 bis 1,75 Millionen auf.

Der Ergebnishaushalt wird zu mehr als 80 Prozent gespeist von Zuwendungen und Umlagen, von der Samtgemeindeumlage, Schlüsselzuweisungen, dem Schullastenausgleich und Finanzhilfen. Fast 18 von insgesamt mehr als 21 Millionen sprudeln so ins Samtgemeindesäckel. Vom Flecken Bruchhausen-Vilsen kommen fast fünf Millionen Euro, von Asendorf, Martfeld und Schwarme je etwa 1,2 Millionen Euro. Davon werden vornehmlich Personalkosten bezahlt. 48 Prozent der Aufwendungen macht das aus. Dazu kommen Mieten und Pachten, Unterhaltungskosten, Abschreibungen auf Investitionen, Kostenerstattung für den Bauhof, die Kreisumlage, Zinsen für Kredite und vieles andere.

Der Finanz- oder Investitionshaushalt wird belastet durch Ausgaben für den Neubau des Kindergartens Auf der Loge (580 000 Euro), den Anbau am Kindergarten Uenzen (300 000 Euro), den Anbau am Rathaus (480 000 Euro), den Bau des Feuerwehrgerätehauses Engeln sowie die jährliche Marge an den Landkreis wegen des Breitbandausbaus (100 000 Euro). Mehr als drei Millionen Euro investiert die Samtgemeinde.

Letzter Punkt: die Schulden. Die liegen zurzeit bei rund 12,3 Millionen Euro. Das ist eine Pro-Kopf-Verschuldung von 745 Euro. „Das geht an die Grenzen dessen, was finanziell darstellbar ist“, findet Hannes Homfeld. Nach den großen Krediten für die Oberschule (vier Millionen Euro im Jahr 2017) und den Kindergarten Martfeld (drei Millionen Euro in 2019) sollen ab 2020 keine Kredite mehr aufgenommen werden. Laut Homfelds Plan sinken die Schulden dann bis 2023 auf gute zehn Millionen Euro. „Die Entscheidung, die wir treffen müssen, ist: Wie können wir Investitionen in den kommenden Jahren finanzieren? Dafür müssen wir uns eine Strategie zurechtlegen.“ Das könnte eine geringere Kreisumlage sein, mehr Samtgemeindeumlage oder auch – all das erwähnt Homfeld mit keinem Wort – höhere Steuern.

Flecken Bruchhausen-Vilsen: Ausgeglichen müsste der Ergebnishaushalt sein, der Flecken hat einen Überschuss von 320 000 Euro vorzuweisen. Die dicksten Brocken im Investitionshaushalt sind 800 000 Euro pauschal für Grundstückskäufe, 400 000 Euro für die Flurbereinigung und 80 000 Euro für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Dem Bankbestand von 2,75 Millionen stehen Schulden von 450 000 Euro gegenüber.

Gemeinde Asendorf: Der Ergebnishaushalt weist ein Plus von 170 000 Euro auf. Besonders tief in die Tasche greift die Gemeinde im laufenden Jahr für Grundstückseinkäufe (500 000 Euro pauschal), die Flurbereinigung (310 000 Euro) und Spielplätze (20 000 Euro). Auf der Bank haben die Asendorfer 1,6 Millionen Euro; sie sind schuldenfrei.

Gemeinde Schwarme: Das Minus von 115 000 Euro im Ergebnishaushalt gleicht die Gemeinde durch die Überschussrücklage aus. Im Investitionshaushalt sind 250 000 Euro für die Heizung des Freibades vorgesehen, 200000 Euro pauschal für Grundstückskäufe und 50 000 Euro für eine Dunkelampel am NP-Verbrauchermakt. Schwarme hat keine Schulden, sehr wohl aber 1,55 Millionen Euro auf der Bank.

Gemeinde Martfeld: Der Martfelder Haushalt wird erst bei der nächsten Ratssitzung besprochen. Der genaue Termin ist der Gemeinde-Website noch nicht zu entnehmen.