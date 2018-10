Ausgeglichen und geerdet: Sabrina Wulf ist mit ihrer ruhigen Art das beste Beispiel, welchen positiven Effekt Klangmassagen haben können. (Jonas Kako)

Bassum. „Klang kann bestimmt nicht zaubern, aber er wird enorm unterschätzt.“ Davon ist Sabrina Wulf fest überzeugt. Vor zwei Jahren hat sie ihren Seelenfutterladen in der Bassumer Wassermühle, Stift 8, eröffnet. Hier können sich Ruhesuchende bei der gebürtigen Berlinerin – der kleine Dialekt hat sie schnell verraten – mit Klangmassagen und Lyrik-Abenden eine Auszeit gönnen.

Den ersten Schritt in die Welt der Klangmassagen hat Sabrina Wulf aus Unzufriedenheit in ihrem Job gemacht. „Medikamente verkaufen, um Geld zu verdienen, war nicht meins“, sagt die gelernte pharmazeutisch-technische Assistentin. Auf der Suche nach einem neuen Betätigungsfeld stolperte die seit gut zehn Jahren in Bassum Lebende über eine Heilpraktiker-Ausbildung in Bremen. „Nachdem ich das ein Jahr in Vollzeit durchgezogen habe, wurde ich schwanger“, sagt Wulf. Beim Surfen im Internet wurde Sabrina Wulf letztlich auf die Klangmassagen nach Peter Hess aufmerksam. Es folgten weitere Recherchen und ein Selbstversuch in einer Bremer Praxis. „Davon war ich total geflasht und dachte, das wär's“, fasst Wulf zusammen. Vor sieben Jahren dann die Ausbildung in Hude zur Klangmassage-Praktikerin. Um die therapeutischen Instrumente vorzustellen und das Vorhaben anzukurbeln, wurden Lyrik-Abende ins Programm aufgenommen. Denn durch die entspannte Situation wird der Mensch laut Wulf offener für Literatur. „Wir haben mal einen Rilke-Abend gemacht und meine Geigerin meinte, dass eine Frau die ganze Zeit Tränen in den Augen hatte“, kann Wulf berichten. Und dabei ist Sabrina Wulf „hängen geblieben“, wie sie es ausdrückt.

Wo ist denn der Laden?

In die Schublade „Esoterik“ möchte Sabrina Wulf aber keineswegs gestopft werden. Sofort klärt sie flott mit einem charmanten Lächeln auf: „Ich habe überhaupt keinen esoterischen Überbau.“ Vielmehr bietet sie alles an, was ihrer Vorstellung nach sprichwörtlichem Seelenfutter entspricht. „Bei mir wird nichts angeboten, nur weil es gut läuft oder ich den Eindruck habe, dass ich das gut verkaufen kann. Hier gibt es nur Sachen, aus denen ich selber Kraft ziehe – sonst könnte ich das auch gar nicht machen“, steht für Sabrina Wulf fest. Der Seelenfutterladen sei ein „Potpourri aus Dingen, die Entspannung bewirken“. Ein „Wir“, das mit Persönlichkeiten zu tun habe und sich nicht nur auf das Konsumieren konzentriere. „Hier kommen Leute her, die sich meistens gar nicht kennen und nach der Veranstaltung herausgehen und eine Verbindung haben.“ Okay, aber für einen „Laden“ steht ziemlich wenig in dem zugegeben entspannend wirkendem Raum. Der große Gong in der Ecke steht nicht zum Verkauf, sondern wird atmosphärisch in die Klangmassagen eingebaut, der Ficus am Fenster dient mehr dem Farbtupfer. Wo sind denn die Tees, Räucherstäbchen und die Kasse? „Anfangs habe ich immer gehört: ,Ah, Schokolade'. Der Seelenfutterladen hatte aber noch nie etwas mit einem Shop zu tun“, verrät Sabrina Wulf und lacht. Der „Laden“ sei nur der ursprünglichen Idee zu verdanken, die Klangschalen zu verkaufen. Doch von diesem Gedanken trennte sich die Inhaberin schnell. „Dadurch habe ich aber immer erst mal einen Aufhänger“, sieht sie es gelassen.

Zu sich selbst finden

Sabrina Wulf hält Trend nach solchen Veranstaltungen für möglich. Die Menschen würden sich immer mehr danach sehnen, etwas anfassen und spüren zu können. "Durch die Digitalisierung sind wir uns alle so fremd geworden. Selbst telefonieren ist ja schon nicht mehr persönlich. Aber selbst das schneiden wir uns durch " Whats-App-Nachrichten weg", hat Wulf beobachtet. Dementsprechend gemixt zeige sich auch das Publikum. Grob auf 50plus würde Sabrina Wulf ihre Besucher schätzen, ein paar jüngere Ausnahmen bestätigen die Regel. Zwei Drittel seien dabei Frauen. Sabrina Wulf freut sich über den geringen, aber vorhandenen Männer-Anteil: "Da fühle ich mich richtig gut mit, weil ich immer den Eindruck ,Hausfrau macht nebenbei ein bisschen Klangmassagen' vermeiden möchte." Daher sei es ihr auch besonders wichtig, durch eine ansprechende Website und ein professionelles Auftreten zu punkten. "Ich möchte so ernst genommen werden, wie ich die Sache ernst nehme."

In ihren Veranstaltungen soll aber nicht der Ernst, sondern die Ruhe dominieren. Und gerade dafür böten sich Klangmassagen hervorragend an. „Man kann sich auf zig Arten entspannen, aber man muss bei allen Arten lange üben. Hier schafft man es ganz schnell, wenn man sich drauf einlässt, total tiefenentspannt zu sein“, schwärmt Wulf. Durch die in den Händen angeschlagenen Klangschalen gehen die Vibrationen in den Körper über. Die Konzentration auf dieses Vorgehen sorgt für einen meditativen Zustand. Ein Effekt, der in der Regel auch bei Skeptikern funktioniere. „Aber wie bei jeder Methode gibt es Menschen, die das von vornherein verweigern. Ich hatte aber noch keinen Abend, an dem jemand meinte, dass er damit nichts anfangen konnte“, berichtet Wulf. Bei ihr entfaltet sich immerhin der gewünschte Effekt, wie sie verrät: „Ich bin in meinem Leben nie so bei mir wie hier. Und das ist etwas, was sich jeder wünscht.“