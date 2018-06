Zwei Bauabschnitte: Die Bundesstraße 51 in Twistringen soll saniert werden. Es ist eine Fahrstreifenbreite von 3,75 Meter vorgesehen. (Janina Rahn)

Twistringen. Es bewegt sich etwas im Stadtgebiet Twistringen – so zumindest wirkte es am Montagabend bei der Ortsratssitzung im Rathaus. Themen wie die Sanierung der Bundesstraße B51, der neue Reisegarten an der Delme und das geplante Neubaugebiet nördlich der Bremer Straße standen auf der Tagesordnung. Was das Gremium am Montag noch fleißig diskutierte, wird sich in den kommenden Jahren wahrscheinlich stark in Twistringen bemerkbar machen: Vor allem die Sanierung der B51 könnte das Stadtbild merklich beeinflussen.

Seit mehr als zwei Jahren laufen die Planungen für die Sanierung der B51 im Stadtgebiet von Twistringen. Die Bauarbeiten werden in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Der erste geht vom Osterkamp bis zur Harpstedter Straße, der zweite von der Harpstedter Straße bis zur Köglerstraße. Für den ersten Abschnitt lagen dem Ortsrat am Montag die ersten Planentwürfe von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr vor. Den Zeichnungen zufolge ist eine Fahrstreifenbreite von 3,75 Meter vorgesehen, links und rechts der Fahrbahn sind kombinierte Geh- und Radwege geplant.

Kritik kam vom Rat indes an den PKW-Stellplätzen auf. „Etliche Parkplätze fallen weg“, kommentierte Ratsmitglied Fritz Wüppenhorst (FDP) die Skizzen. Vor allem vor dem Combi-Verbrauchermarkt könnten sich die fehlenden Stellplätze bemerkbar machen. „Die Parkbuchten werden häufig von LKW-Fahrern genutzt, um kurz einkaufen zu gehen“, merkte Katrin Schwarze (CDU) an. Gerade deswegen sollen die Plätze an dieser Stelle aber reduziert werden, so Carsten Werft, der als Verwaltungsvertreter der Sitzung beiwohnte. „Es war Wunsch einiger Einwohner, das so zu planen. Sie hatten angemerkt, dass durch die dort parkenden Laster die Straße nur schwer einsehbar ist“, erklärte Werft. Der Ortsrat einigte sich auf einen Kompromiss: Zumindest ein LKW-Stellplatz soll möglichst erhalten bleiben.

Lob hingegen äußerten die Ratsmitglieder für die zwei geplanten Querungshilfen, eine auf Höhe des Combi-Verbrauchermarktes und eine in Richtung Ortsausgang nach Bassum. Sie sollen Fahrradfahrern und Fußgängern den Wechsel der Straßenseite bei starkem Verkehr deutlich erleichtern. Außerdem ist eine Abbiegehilfe für Autofahrer für eine der beiden Auffahrten auf den Parkplatz des Combi-Verbrauchermarktes vorgesehen. So müssen Autofahrer nicht hinter abbiegenden Fahrzeugen warten, sondern können dank der verbreiterten Fahrbahn an der Abbiegehilfe rechts vorbeifahren.

Weiterhin beschäftigte sich das Gremium mit den eingegangenen Stellungnahmen zum geplanten Baugebiet nördlich der Bremer Straße. Neben Sorgen über Lärmemissionen äußerten einige Anwohner der Straße Am Limbusch Bedenken, dass Autofahrer das Neubaugebiet als Abkürzung zwischen Harpstedter Straße und Bremer Straße nutzen könnten. „Durch entsprechende bauliche Maßnahmen wird es keinen Durchgangsverkehr an dieser Stelle geben“, sagte Werft.

Für den Reisegarten, der eigentlich am Osterkamp neben dem Delmesee geplant war, beschloss der Ortsrat eine Standortänderung. „An diesem Standort ist der Boden nicht geeignet. Hier müssten mit großem Kostenaufwand Drainagen angelegt werden“, erklärte Ortsbürgermeister Frank Hömer (CDU). Nun soll der Reisegarten an der Delmequelle seinen Platz finden. Hömer begrüßte diesen Schritt: „Das wertet die Delmequelle nochmals auf.“