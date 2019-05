Moderator Gerd Thiel (Mitte) begrüßte Jan-Alfred Meyer-Diekena, Holger Rabbe, Joachim Schuster und Henrike Müller (v.l.). (Vasil Dinev)

Twistringen. In einigen Städten sieht man sie in den letzten Wochen: Die großen blauen Banner mit der Aufschrift: „Der Landkreis wählt Europa am 26. Mai.“ Sie stammen von der Europaunion, die damit auf die Wahlen zum Europäischen Parlament hinweist. Anlass auch für eine Podiumsdiskussion im Twistringer Rathaus am Freitagabend.

„Wir haben diskutiert, ob wir eine Podiumsdiskussion machen oder nicht“, begrüßte der Vorsitzende der Europaunion, Gerd Thiel, leider nur etwa zwölf Gäste, die zu dieser Diskussion gekommen waren. Und leider habe sich dann später auch noch ergeben, dass Spitzenkandidaten verhindert waren, sodass andere Kandidaten für die Parteien angetreten waren. Darüber, nur europafreundliche Parteien einzuladen, musste nicht diskutiert werden. „Wir haben uns entschlossen, nur europafreundliche Parteien einzuladen und keine europafeindlichen, wie die AFD“, erläuterte Thiel.

Er eröffnete die Vorstellungsrunde mit Henrike Müller von Bündnis 90/Die Grünen. Als stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Bremer Bürgerschaft ist sie die europapolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Auf Listenplatz 23 habe sie zwar keine guten Aussichten auf den Einzug ins Europaparlament, sei aber trotzdem gerne zur Podiumsdiskussion gekommen. Von der SPD stellte sich Joachim Schuster vor, er sitzt schon im Europäischen Parlament und hat dort die Arbeitsschwerpunkte europäischer und internationaler Handel. Holger Rabbe von der CDU agierte zwar lediglich als Stellvertreter, präsentierte sich aber als „begeisterter Europäer“. Das Schlusswort der Vorstellungsrunde hatte Jan-Alfred Meyer-Diekena von der FDP. Er nehme gerne teil, schließlich sei die Europaunion von einem FDP-Mann gegründet worden.

„Wir werden uns an der Synopse der Europawahlprogramme der Parteien orientieren„, übernahm wieder Gerd Thiel die Moderation. „Wichtiges Anliegen sind die Grundwerte. Es war eine gigantische Leistung der Gründer, die Union schon sechs Jahre nach dem Krieg zu gründen und Deutschland als ehemaligen Kriegstreiber mit dazu zu holen.“ Heute seien diese Werte bedroht durch rechtsextreme und rechtspopulistische Kräfte. Bei der anschließenden Darstellung ihrer Positionen wurde schnell deutlich, dass es keine großen Unterschiede zwischen den Parteien gab, denn allen war der Erhalt der Rechtsstaatlichkeit ein großes Anliegen.

Müller machte sich stark für die Einrichtung einer Kopenhagener Kommission, bestehend aus Verfassungsexpertinnen und -experten, die regelmäßig die Einhaltung der demokratischen Grundwerte überprüfen sollen. Meyer-Diekena wiederum sagte: „Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, dass wir überall hinreisen können in Europa, ohne, dass wir unseren Pass zeigen müssen.„ Thiels anschließende, leicht provokante Frage lautete: “Was machen wir denn, wenn sich Polen und Ungarn nicht an die Werte halten?„ Die anschließende Diskussion beantwortete diese Frage mit der Verhängung von finanziellen Sanktionen. „Wenn gegen rechtsstaatliche Standards verstoßen wird, sollen Zuwendungen aus dem EU-Haushalt spürbar verkürzt werden“, hieß es dazu im SPD-Programm.

Das zweite große Thema war die Stärkung der europäischen Demokratie und des Parlamentarismus. Hier war es Rabbe wichtig, dass auch ein Spitzenkandidat Kommissionspräsident werden kann. Ein gemeinsames Anliegen aller Parteien war dann die Einführung des Initiativrechts für das Europäische Parlament. „Ich würde mir wünschen, dass alle zuerst als Europäer denken und dann erst national“, meinte Meyer-Diekena. Müller erinnerte daran, dass einige Länder ja noch wenig erprobte Demokratien hätten: „Für mich ist es deswegen wichtig, dass die Bildung mit der Vermittlung von Geschichte in ganz Europa gefördert wird.“ SPD-Mann Schuster wünschte sich mehr Transparenz und die Einführung des Mehrheitsprinzips im Ministerrat.

Bevor ausführlicher über verstärkten Jugendaustausch und Bildungsförderung gesprochen wurde, bekam Christiane Hagen von der Syker SPD das Wort und konnte für Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Handicap werben. Dann sollten die Schlussworte gesprochen werden und Christdemokrat Rabbe war an der Reihe, konnte aber nicht fortsetzen, da der Liberale Meyer-Diekena für sich das Rederecht forderte, sich von Thiel benachteiligt fühlte und schließlich unter Protest den Saal verließ.