Überraschung: Star-Wars-Fans aus Hannover kommen in galaktischem Outfit und haben Spenden für das Hospiz im Gepäck. (Shirin Abedi)

Syke. Als Vanessas Krankheit immer schwerer wurde und der Kinderarzt das Hospiz Löwenherz ins Spiel brachte, war das für Marion Zwilling eine unvorstellbar hohe Hürde. „Das muss der schlimmste Ort überhaupt sein, denn da sterben Kinder“, erinnerte sie sich an ihre damaligen Gedanken. Vanessa starb vor sieben Jahren im Alter von 18. „Wir hatten aber auch positive Erlebnisse, die uns abgelenkt haben“, berichtete die Achimerin in ihrer Rede vor rund 100 Gästen beim Festakt. Der war der Auftakt des Sommerfestes des Kinder- und Jugendhospizes. Marion Zwilling, deren andere Kinder Saskia und Fabian gesund sind, blieb auch nach Vanessas Tod bei Löwenherz und arbeitet dort inzwischen im Vorstand der Einrichtung mit.

„Wir haben hier so viel Unterstützung bekommen und ich möchte anderen Mut machen. Denn es geht irgendwie weiter“, nannte sie ihre Beweggründe und fasste es kurz: „Es ist der Löwenherz-Spirit.“ Diesen Spirit konnten auch die Besucher beim Sommerfest spüren, bei dem die Löwenherzen mehrere Jubiläen feierten. 20 Jahre gibt es den Verein, 15 Jahre das Kinderhospiz, zehn Jahre die ambulante Betreuung und seit fünf Jahren das Jugendhospiz. „Das ist ein 50-jähriges Jubiläum“, meinte Heiger Scholz und fügte schmunzelnd hinzu: „Ich habe das mehrmals nachgerechnet.“ Scholz ist Staatssekretär im Landessozialministerium und hielt eine kurze launige Ansprache. Ein fröhliches, lebensbejahendes Haus in einer schweren Situation habe er bei seinem Rundgang erlebt, sagte Scholz. „Sie entlasten die Eltern von der alltäglichen Arbeit. Und Sie entlasten damit auch die Partnerschaft.“

Tatsächlich kommen die Kinder und Jugendlichen nicht nur zum Sterben ins Löwenherz, sondern auch während ihrer Krankheit, um Abwechslung zu erleben, die Eltern zu entlasten und über sich und ihre Gefühle zu reden. Das berichtete Ramona Küsters. Die 22-Jährige ist ebenfalls schwerst erkrankt und war bereits mehr als ein Dutzend Mal da. „Ich komme dreimal im Jahr, ein Mal davon ohne meine Mutter“, lachte sie. Erst hier habe sie gelernt, über ihre Krankheit zu sprechen und tut das inzwischen auch in ihrem beruflichen Umfeld. Immer wieder wurde deutlich, wie hilfreich und entlastend eine Einrichtung wie Löwenherz ist, die eben speziell auf die Bedürfnisse in dieser für die meisten Menschen unvorstellbaren Ausnahmesituation eingerichtet ist.

Löwenherz plant deshalb immer neue Projekte. Für junge Erwachsene wie Ramona plane man eine Pflege-Wohngemeinschaft, kündigte Leiterin Gaby Letzing an. Gemeinsam mit Fanny Lanfermann, Geschäftsführerin des Vereins, gab sie einen Rück- und Ausblick auf die Arbeit. Sykes Bürgermeisterin Suse Laue sieht in Löwenherz einen Leuchtturm für die Stadt und schlug den Bogen zum neu eröffneten Pflege-Kompetenzzentrum in Syke. Das passe gut zusammen, „denn Pflegekräfte werden ja dringend gebraucht“. Danach ging es auch für die Festgäste aufs Gelände, das mit vielen Aktivitäten an einen Marktplatz erinnerte. Mitarbeitende gaben einen Einblick in Ausstattung und Arbeit der immer größer gewordenen Einrichtung. Deren Bekanntheit ist seit Jahren so groß, dass in Norddeutschland Spenden gesammelt werden, die neben den Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung die Arbeit finanzieren.

So hatten nach Angaben von Löwenherz über 700 Motorrad- und Trikefahrer ihre Spenden mitgebracht. Das hatten auch die Star-Wars-Fans aus Hannover getan, die in galaktischem Outfit gekommen waren. Radfahrer spendeten ein Startgeld und fuhren 60 Kilometer rund um Syke und Hennig Scherf, ehemaliger Bürgermeister Bremens, weihte ein Lego-Modell des Hospizes ein, das Anja und Marit Meninga gebaut hatten. Das Blaumeier-Atelier, ein integratives Theaterprojekt aus Bremen, hatte alle Festgäste begrüßt und mischte sich später unters bunte Treiben, um die Gäste aufzuheitern.