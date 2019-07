Tauschen die Kapelle gegen die Konzertmuschel in Bassum: Pünktlich zum Bovelmarkt kommt die Band Schandmaul in die Lindenstadt und eröffnet das Mittelalter-Spektakel. Für den gebürtigen Zevener Thomas Lindner (Mitte) ist es fast ein Heimspiel. (Robert Eikelpoth)

Herr Lindner, Sie haben im vergangenen Jahr mit Schandmaul Ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert. In einem Interview meinten Sie mal, dass Sie es von der Eck-Kneipe auf die großen Bühnen geschafft hättet. Für die wenigen Menschen, für die Sie noch Neuland sind: Welches Wort beschreibt Schandmaul am besten?

Thomas Lindner: Gute Laute! Folk-Rock, Party, gute Laune!

Einfach viel zu lange blind aneinander vorbei gelaufen. Aber: Was lange währt…

Der eine mehr, der andere weniger. Die Inspiration für neue Lieder kann von überall her kommen: Bücher, Filme und nicht zuletzt das Leben selbst. Wichtig ist, dass man mit offenen Augen unterwegs ist.

Man spielt ja nicht vor Städten, sondern vor Leuten und wo die sich einfinden, kommen wir auch hin. Genau genommen war Bückeburg somit gar kein „kleinerer“ Auftritt, sondern ein fettes Ding! Allgemein gesprochen ist es aber so, dass „große“ Konzerte durch ihren Bombast ihren Reiz haben und „kleinere“ durch ihre Intimität. Ich persönlich mag beides nicht missen.

Mit Sicherheit wird der eine oder andere Wiederholungstäter anwesend sein.

In erster Linie hat sich das Produktions- und Aufnahme-Team personell verändert, unter anderem der Produzent selber. Mit Fabio Trentini war ein neuer Mann am Start, der natürlich auch seine eigene – und für uns neue – Arbeitsweise einbrachte. Er stieg viel früher in den Arbeitsprozess ein, als wir es bisher gewohnt waren, hat uns bereits ab der ersten Arrangement-Phase begleitet und mit Rat und Tat beiseite gestanden. Er ist selber ein ausgezeichneter Musiker.

Die Artus-Sage ist eine der großen Geschichten, die wir in Europa haben. Fast jeder hat die Namen Lanzelot oder Parzival schon einmal gehört. Oder von der Suche nach dem geheimnisvollen, heiligen Gral. Solche Geschichten sind es, die uns faszinieren!

Die Recherche hat riesigen Spaß gemacht, wie man sich vorstellen kann. Das Spannende daran war, vor allem den Spagat zwischen der verklärten Dichtung und den überlieferten historischen Fakten hinzubekommen. Eine lustige Anekdote, in diesem Zusammenhang: Der französische Dichter Chrétien de Troyes benötigte in einem Vers ein Wort, welches sich auf seine Heldenfigur Lanzelot reimt. Erst seitdem heißt die Burg, auf der Artus geherrscht haben soll, Camelot…

Eine Erwartungshaltung ist immer da. Da kann man sich noch so fest vornehmen, keine zu haben. Sie ist aber vor allem bei Außenstehenden – sei es die Presse oder Veranstalter. Allerdings ist der Markt für Tonträger sehr schwierig geworden. Um nicht zu sagen: Er ist tot. Es werden kaum noch CDs gekauft und Chartplatzierungen haben jegliche Aussagekraft verloren.

Definitiv. Es hat lange genug gedauert, sich durch die Kinderkrankheiten einer jungen Kapelle zu wühlen. Es ist schön, einander zu kennen und zu wissen, was man gemeinsam erreicht hat und erreichen kann!

Weitermachen! Von seiner eigenen Musik leben zu können, ist ein Privileg und wir genießen jede Sekunde.

Wir haben – ohne uns zu verbiegen – durchaus radiotaugliche Lieder im Repertoire, aber das sehen die Verantwortlichen bei den Sendern anders. Da scheitert es schon am Namen…

Das lässt sich nicht auf das Schönste runterkürzen. Da sind so viele schöne Erlebnisse gewesen. Aber es ist schon etwas besonderes, wenn sich jemand zu Deiner Musik das Ja-Wort gibt.

Zur Person

Schandmaul

wurde im Jahr 1998 in Gröbenzell bei München gegründet. Musikalisch ordnet sich die sechsköpfige Band in den Genres Folk-Rock und Mittelalter-Rock ein. Gründungsmitglied Thomas Lindner stammt ursprünglich aus Zeven und spricht im Interview über Erwartungshaltungen, Recherche und Veränderungen in den vergangenen 20 Jahren.

