Seit gut zwei Wochen ist Judith Baalmann die neue Dekanatsjugendreferentin. Ihr Gebiet zieht sich einmal quer durch den Landkreis. (Michael Braunschädel)

Twistringen/Landkreis Diepholz. Ganz frisch. So bezeichnet sich Judith Baalmann gerade noch selbst in ihrem neuen Job. Erst seit knapp vier Wochen ist sie in ihrem Büro im Twistringer Pfarrhaus. Ihre Arbeit ist eng mit der katholischen Kirche verbunden. Als neue Dekanatsjugendreferentin ist sie für die Jugendarbeit von Stuhr bis Stolzenau, von Hoya bis Diepholz zuständig. „Ich bin die Ansprechpartnerin für alles und vernetze die Angebote“, sagt sie.

Noch, das gibt Baalmann zu, ist sie noch beim Einarbeiten. Logisch, sind es doch allein von Brinkum nach Uchte mehr als 65 Kilometer. Und die Arbeit im Dekanat ist vielfältig. „Ich wollte mehr Abwechslung“, sagt sie über ihre Entscheidung, nach Twistringen zu gehen. Zuvor war sie eineinhalb Jahre in Vechta und hat unter anderem Orientierungstage organisiert und die Kurse geleitet. Jugendarbeit kennt Baalmann also schon mal. „Ich liebe die lebendige Arbeit mit den Menschen“, schwärmt die 27-Jährige, die in Münster an der Uni katholische Theologie und Philosophie studiert hat. Ein großer Spagat, wie sie zugibt. Schließlich gibt es auch philosophische Strömungen wie den Nihilismus, der sagt, dass man an gar nichts glaubt. Für Baalmann war dieser Spagat aber fruchtbar und hat sie noch bestärkt im Glauben.

Der Grundstein dafür kommt aus ihrer Kindheit. Ursprünglich stammt sie aus Löningen bei Cloppenburg und war dort schon in der Kirche aktiv – unter anderem als Messdienerin. Nach einem Praktikum an der katholischen Akademie Stapelfeld in Cloppenburg, wo sie in der Erwachsenenbildung tätig war, wollte sie in die kirchliche Arbeit und den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Vor allem die Kreativität ist ihr in Erinnerung geblieben, so wurden Dinge mit Religion verknüpft, die auf den ersten Blick nichts damit zu tun haben. Bogenschießen etwa.

Wo wir auch schon dabei wären, was Baalmann selbst ganz gern in ihrer Freizeit unternimmt. „Ich bin Live-Rollenspielerin. Das ist eines meiner größten Hobbys“, sagt sie und grinst. Im Stile von „Herr der Ringe“ verkleidet sie sich, schlüpft so in eine andere Rolle und verbringt Zeit mit Gleichgesinnten. „Man lernt ganz andere Leute kennen. Man begegnet sich mit weniger Vorurteilen, da sitzen dann Anwälte neben Punks“, berichtet sie begeistert. Bei einem Live-Rollenspiel kommen unzählige Menschen in ihren jeweiligen Rollen zusammen und folgen einer losen, vorgegebenen Handlung. Wie ein Impro-Theater. „Das ist eine imaginäre Welt und man hat selbst die Wahl, was man tut“, sagt sie. So könne man sich beispielsweise beim Bogenschießen oder beim Schwertkampf duellieren – natürlich sind die Schwerter aus Schaumstoff. Man kann aber auch die ganze Zeit im Lager sitzen und dort seine Zeit verbringen. „Aber es passiert ständig etwas“, sagt Baalmann. Eines der größten Feste findet sogar in Nienburg statt, dann kommen bis zu 10 000 Menschen.

Angebote schaffen und Aktionen auf die Beine stellen, mit denen Jugendliche etwas anfangen können, weil es die eigenen Interessen betrifft, das ist das, was Baalmann vorhat. „Ich will hier nicht auf Teufel komm raus alles ändern. Es gibt Sachen, die gut laufen, was wirklich schön ist“, findet die 27-Jährige. Aber auch eigene Ideen hat sie im Gepäck und will sie umsetzen. „Ich will die Menschen erreichen mit den Sachen, die sie interessieren“, sagt Baalmann. Gerade die Arbeit mit Jugendlichen sei extrem spannend. „Ich möchte sie auf den Weg bringen, weil ich das selbst so erlebt habe“, betont die Löningerin.

Als Erstes steht an, Menschen kennenzulernen und sich einen Überblick zu verschaffen. „Dann kann man gucken, was fehlt und was passen kann“, sagt sie. Gerade jetzt ist es schwierig. Durch die Corona-Krise ist viel ausgefallen und nun gab es einen Wechsel bei der Referentenstelle. Marin Holtermann, der das Amt knapp sechs Jahre hatte, wechselte in die Gemeinde. Baalmann bleibt optimistisch: „Ich möchte, dass die Arbeit wieder angenommen wird, dass es wieder ein offenes Büro gibt und die Leute einen ansprechen. Ich möchte in der Unsicherheit der Halt sein.“