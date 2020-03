Der Teufel trägt doch keinen Parka: Inka Meyer rechnete mit der Schönheitsindustrie ab. (Vasil Dinev)

Bassum. Als die frischgebackene Universitätsabsolventin Andy (Anne Hathaway) im New Yorker Verlagsgebäude vor ihrer künftigen Chefin der Modezeitschrift „Runway“, Miranda Priestly (Meryl Streep), steht, um sich für die Stelle einer Assistentin zu bewerben, trägt sie unverfänglich einen karierten Rock und Strickpulli. Die eisige und anspruchsvolle Chefredakteurin gab Andy gleich zu verstehen, dass sie kläglich scheitern würde, wenn sie glaube, sich der glitzernden Modewelt entziehen zu können. Diese Szene aus der US-amerikanischen Filmkomödie „Der Teufel trägt Prada“ könnte der Schlüssel für die Kabarettistin Inka Meyer gewesen sein.

Mit ihrem dem Filmtitel angelehnten Bühnenprogramm „Der Teufel trägt Parka“ stellte sie am Mittwochabend vor einer ausschließlich mit Frauen (den Hausmeister mal ausgenommen) voll besetzten Kulturbühne in Bassum die komplette Mode- und Kosmetikbranche an den Pranger. Eingeladen hatten anlässlich des bevorstehenden Weltfrauentages am 8. März der Landfrauenverein Freudenberg-Bassum, das Mütter-Kinder-Zentrum, der Frauentreff für Jung und Alt, Ortsvereine des Deutschen Roten Kreuzes und der Sozialverbände sowie Ratsfrauen und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bassum.

Tattoo statt Krebs

Zu Beginn des Abends zitierte Inka Meyer den Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel mit „Das Bewusstsein bestimmt das Sein“ und ließ den Kommunisten Karl Marx kontern: „Das Sein bestimmt das Bewusstsein". „Der Mensch strebt nach Schönheit“, sagte sie. 30 Milliarden Euro werden laut Meyer jährlich für Kosmetika ausgegeben, der größte Teil davon in den Duty-Free-Shops der Flughäfen.

Sie betonte die Macht der englischen Sprache in der Werbeindustrie und landete in der Schuhbranche bei den High Heels. „Mein Orthopäde sagte mir, dass jede zweite Frau um die 20 an einem 'Hammerzeh' (Fehlstellung im Fuß, Anm. d. Red.) leide“, recherchierte sie. Auch der Wahnsinn der Tätowierungen scheint ungebrochen. Eine Freundin sei neulich zum Röntgen beim Arzt gewesen, sah auf das Bild und fragte besorgt: „Ist das ein Tumor in der Brust?“ „Nein“, entgegnete der Arzt, „das ist die Spitze von Ihrem Arschgeweih.“

Die bekannte Kleiderschrankfrage stellte Meyer bei ihrem Plädoyer natürlich auch: „Was soll ich anziehen?" Meyer klärte die Frage in gekonnter Reimform und kam dann auch auf die mit Pelz verzierten Kapuzenjacken zu sprechen. „65 Millionen Tiere weltweit werden für die Textilindustrie gezüchtet“, machte sie betroffen und fügte hinzu: „Davon lassen sich allerdings prominente Leute wie Ivana Trump und Lady Gaga nicht beeindrucken.“

Mit wenigen Showelementen, aber exakt eingesetzten rhetorischen Mitteln, fesselte Inka Meyer das Bassumer Publikum und überzeugte mit Sprechtempo und Themenvariationen. Ihren Parka, ein Zeichen des Widerstandes gegen den Wahnsinn der Schönheitsindustrie, benutzte sie zum Ende ihres Programms symbolisch als Decke, unter der sie ihrem Mann vor dem Schlafengehen die Schönheitsfrage im Alter stellte: „Meinst du, dass ich im Alter noch schön sein werde?„ Worauf ihr Mann schlaftrunken antwortete: „Aber das bist du doch jetzt schon.“