Kahlschlag an der Thingstätte in Bassum. Die Verwaltung will in diesem Jahr das Gelände umgestalten lassen. Die Bäume mussten weichen, da eine Gefährdung des Verkehrs bestand. (Tobias Denne)

Bassum. Idyllisch kam sie daher. Hohe Bäume ragten gen Himmel und spendeten für die Menschen am Boden Schatten. Das war einmal. Die Thingstätte in Bassum ist nicht wiederzuerkennen. Große Reifenspuren zeugen davon, dass dort vor einigen Wochen zahlreiche Bäume gefällt wurden, um so den Verkehr zu schützen. Die Stadt Bassum selbst hat 10.000 Euro in den Haushalt eingestellt, um die Stätte bald umzugestalten. Nun waren die Gründe für die einstmalige Zusammenkunft an der sogenannten Thingstätte nicht gerade erfreulich, immerhin wurde dort Gericht abgehalten. Oder?

Bis heute ist nicht geklärt, ob es wirklich an der besagten Stelle am Fuße der Freudenburg eine Thingstätte gegeben hat. Oder ob die Thing-Eiche wirklich eine Thing-Eiche war. Bernd Ulrich Hucker, Mediävist und Heimatforscher, ist sich sicher: „Die Thing-Eiche hat gar nichts mit Thing zu tun.“ Außerdem ist er überzeugt, dass die entsprechende Stätte keine Thingstätte ist.

Geschichtsfreunde müssen nun ganz stark sein. „Wir brauchen uns dazu nur das Gerichtssystem im Mittelalter anzuschauen“, sagt er. Denn bevor Karl der Große (um 800) dort seine Hundertschaften eingesetzt hat, lebten in dieser Region die Sachsen. „Über den Zeitraum wissen wir einfach nichts“, bedauert Hucker. Erst mit der Christianisierung und der Besiedlung durch die Franken wird die Quellenlage besser. So gab es im Mittelalter zwei Gerichte – ein Freigericht für Adelige und ein Go-Gericht für Angelegenheiten der Bauern wie etwa die Erbschaft. Gerade Letzteres wurde über die Jahrhunderte immer wichtiger – im Laufe der Zeit (vor allem ab dem 14. Jahrhundert) wandelten sie sich zu Landgerichten. Zwar gab es einen Go-Graf, der als Richter fungierte, dennoch brauchte es die Männer aus dem Bezirk des Gerichts. Sie mussten auch kommen, also „gab es immer mehr Gerichtsleute“, erzählt Hucker. Zur selben Zeit baute der Graf von Hoya in dieser Region einige Schlösser – unter anderem in Syke, Harpstedt und beim Freudenberg. Der Landesherr zog das Gericht dorthin, wo er wollte. Also auch an den Freudenberg.

Landgerichts- statt Thing-Eiche

So wurde durch den Landesherr, den Grafen von Hoya, aus dem Go-Gericht ein Landgericht – und die Eiche am Freudenberg wurde eine Landgerichtsstätte. „Die Thing-Eiche kann keine sein, da es bei der Freudenbergfeste vorher nur einen Sumpf gegeben hat“, berichtet der Historiker. Die erste Feste sei im zwölften Jahrhundert gebaut worden – wobei „Feste“ schon ein wenig übertrieben ist. Es war eher eine Turmhügelburg. „Sie war sehr schlicht“, sagt Hucker.

Aber zurück zur Thingstätte. Warum hält sich der Mythos nun bis heute? „Es gab eine Zeit, in der man das Germanentum hochhielt und überall Spuren finden wollte. Romantiker lieben das“, sagt Hucker. So seien überall im Land plötzlich heidnische Stätten gefunden worden. „Ich kenne keinen Fall, in dem das wirklich stimmt“, betont der Wahl-Twistringer, der auch die Lehrer im Blick hat, die mit Schulklassen an der Thingstätte gewesen waren. „Sie wollten Geschichte spannend machen. Den Lehrern kann man nichts vorwerfen, aber ihnen fehlte das wissenschaftliche Rüstzeug“, sagt Hucker. Und die Behauptung, dass es schon vor 1000 Jahren am Freudenberg eine Gerichtsstätte gegeben haben soll, „das stand auf wackeligen Beinen“.

Dass dort aber Gericht gehalten wurde, das sieht Hucker durchaus. Es war eben nur eine Landgerichtseiche und keine Thing-Eiche. Vielleicht bietet sich ja eine Umbenennung des Ortes an. Wenn er schon umgestaltet wird.