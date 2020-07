Tom und Lena Ebken sind die dritte Generation im Reformhaus Ebken aus Syke. Das Familienunternehmen wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. (Vasil Dinev)

Syke. „Wir stehen für gesundes Leben“, fasst Lena Ebken das Angebot des Reformhauses Ebken aus Syke zusammen. Dazu zählen Lebensmittel, pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel, rezeptfreie Naturarzneimittel sowie Artikel für Körperpflege und Naturkosmetik, die Kriterien einer umweltschonenden und natürlichen Herstellung erfüllen. Hört sich hochaktuell an, doch tatsächlich stehen Reformhäuser in einer Tradition, die sich bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen lässt. Ganz so lange gibt es das Reformhaus in der Hachestadt noch nicht, aber immerhin existiert das Familienunternehmen schon seit 50 Jahren. Aufgrund der Corona-Lage musste die große Geburtstagsfeier mit der Familie, Freunden, Geschäftspartnern sowie den 156 Mitarbeitern aus 29 Filialen und der Zentrale im Syker Gewerbegebiet allerdings verschoben werden.

Lena und Tom Ebkens Großeltern Lothar und Gerlinde gründeten das Geschäft. „Angefangen haben sie mit einem Großhandel für Reformhäuser“, berichtet Lena Ebken. Dann fand einer ihrer Kunden keinen Nachfolger für sein Geschäft in Vechta. Diesen übernahmen sie dann. Das war am 1. April 1970. Nur 14 Tage später, am 15. April, folgte der zweite Laden, an der Hauptstraße in Syke. „Drei Häuser weiter von unserer heutigen Filiale“, so Tom Ebken. Nach und nach wurde das Filialnetz ausgebaut, meist wenn irgendwo ein Nachfolger für ein Reformhaus gesucht wurde. „Das ergab sich mehr oder weniger so.“

Auf 13 Filialen war das Unternehmen angewachsen, als Lothar Ebken, der Sohn von Lothar und Gerlinde, in das Familienunternehmen einstieg. „Unser Vater hat BWL studiert und auch in der Branche gearbeitet“, sagt Lena Ebken. Aber erst 2000 stieg er ins elterliche Geschäft ein und übernahm die Geschäftsführung. Stück für Stück baute er die Filialkette auf 29 Geschäfte aus. Vom schleswig-holsteinischen Bad Bramstedt bis ins ostwestfälische Bad Oeynhausen, von Verden bis Meppen sind Reformhäuser vertreten.

Die neueste Idee: Seit März hat das Reformhaus Ebken eine Eigenmarke. (Vasil Dinev)

Im Sortiment finden die Kunden alles, was zu einem naturbewussten, nachhaltigen Lebensstil gehört wie ihn die Philosophie der Lebensreform-Bewegung vertritt. Dazu gehören eine naturnahe – nachhaltige – Lebensweise, ökologische Landwirtschaft, Vegetarismus und Naturheilverfahren. Für diese Lebensweise, die gerade in jüngster Zeit auch durch die „Fridays for Future“-Bewegung wieder ins Bewusstsein gerückt ist, steht der Begriff „Reformhaus“. Er ist zudem geschützt und eine eingetragene Marke der 1909 von 18 Unternehmern gegründeten „Vereinigung Deutscher Reformhausbesitzer“. „Für jeden Reformhaus-Inhaber ist die Mitgliedschaft in der Genossenschaft der Reformhaus-Inhaber zwingend“, erläutert Lena Ebken. Dennoch bleibt man selbstständiger Unternehmer, verpflichtet sich aber den ganzheitlichen Ideen hinter dieser Philosophie und der Geschäftsidee.

Das Angebot in den Filialen reicht von vegetarischen Brotaufstrichen und veganem Grillgut über natürliche Nahrungsergänzungsmittel und Naturkosmetik bis hin zu Naturarzneien wie etwa Tee. „So natürlich wie möglich“, laute das Motto, so Lena Ebken. Dabei setze man auf „die beste Qualität“ und „ganz wichtig“, betont die 28-Jährige: „die Beratung.“ Natürlich könne im hauseigenen Online-Shop oder auch in den Geschäften Ware bestellt werden. „Wir machen so gut wie alles möglich“, sagt Lena Ebken. Doch der persönliche Kontakt wird im Hause Ebken immer noch groß geschrieben. So finden sich in den Filialen des Reformhauses die verschiedensten Berater, die an der Stiftung Reformhaus-Fachakademie in Oberursel eigens zu unterschiedlichen Themengebieten ausgebildet wurden. Dazu zählen unter anderem Ernährungs- und Diätberater, Allergie- und Zöliakieberater, Veggiberater und auch Kosmetikerinnen, die an einigen Standorten die Kosmetikkabinen betreuen und Behandlungen mit den hauseigenen Naturkosmetikprodukten anbieten. „Das ist sehr entspannend“, hat auch Lena Ebken schon erfahren. Die Filiale in Bad Zwischenahn erhielt in der Kategorie Naturkosmetik sogar den Titel „Reformhaus des Jahres 2020“. Eine Auszeichnung, die von einer Fachjury jedes Jahr vergeben wird. Auch Reformwarenfachverkäuferin ist immer noch ein eigenständiger Ausbildungsberuf. Den hat auch Astrid Pagel-Sievers, Filialleiterin in Syke, gelernt. „Sie ist seit 40 Jahren bei uns“, freut sich Lena Ebken über diese lange Verbundenheit.

Im Lager der Zentrale in Syke werden die Waren für die 29 Filialen gelagert und kommissioniert. (Vasil Dinev)

Die 28-Jährige ist Quereinsteigerin im elterlichen Geschäft. Nach ihrem Lehramtsstudium für Mathe und Erdkunde entschied sie sich für den Wechsel in die Personalabteilung des elterlichen Unternehmens. Gemeinsam mit einer Kollegin kümmert sie sich um die Belange der 156 Mitarbeiter. Ihr Bruder Tom absolvierte bei Kellogg's in Hamburg ein duales Studium der Betriebswirtschaftslehre. „Da habe ich viel gelernt, das ist eine ganz gute Grundlage“, ist der 26-Jährige überzeugt. Jetzt obliegt ihm der Einkauf für die Reformhäuser. „Stehenbleiben ist nicht“, wissen beide. Und Ideen, wie es weiter gehen soll, sind schon vorhanden. So wollen die beiden den Ruf des Reformhauses „auffrischen“. Dazu werden viele Läden gerade renoviert. Sie sollen moderner gestaltet werden, offener und freundlicher mit einem neuen Farbkonzept.

Und im März wurde eine Eigenmarke gegründet. Unter dem Namen „House of Nature“ werden exklusiv Nüsse, Tees und Trockenfrüchte aus aller Welt vermarktet – zurzeit noch. Denn: „Das Angebot wollen wir noch ausweiten“, sagt Tom Ebken. Federführend dabei ist Aminah Dierks, Ideengeberin und Projektmanagerin für die Weiterentwicklung. „Wir haben gerade angefangen, neue Etiketten zu machen“, berichtet er, denn handverlesen und verpackt werden die Produkte der Eigenmarke in Syke. Die Tüten und Becher, in denen die Nüsse und Trockenfrüchte verkauft werden, bestehen dabei aus Zellglas und Bio-Plastik. Noch nicht perfekt, aber ganz im Sinne des Reformgedankens, der die Nachhaltigkeit unterstützen will.