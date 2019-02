An jedem Stand war etwas los: Anneliese Siemering (links) verkaufte beim Textilen Markt im Syker Kreismuseum bestickte Decken, die reichlich Interesse weckten. (Jonas Kako)

Syke. Wie immer war das Syker Kreismuseum am Sonntag wieder ein Besuchermagnet für Sonntagsausflügler mit seinem achten Textilmarkt. Vor allem Familien in allen möglichen Konstellationen besuchten die Ausstellung mit Backtag und vielen Mitmachaktionen im Kindermuseum. Dort boten die Museumspädagoginnen verschiedene Möglichkeiten für die jungen Besucher an. Später ging es dann noch auf den Erlebnisspielplatz und zur historischen Holzkegelbahn.

Doch zunächst wurde eifrig gebastelt. So hatte sich die zehnjährige Lilith dazu entscheiden, einen kleinen Schneemann zu fertigen. Sie füllte Reis in einen weißen Socken und behandelte das dann mit Hilfe von Ute Kolander auf kreative Weise, bis zum Schluss ihr eigener weißer Kerl entstanden war. Er bekam einen schwarzen Schal und passende Mütze, grüne Knöpfe auf den Bauch und eine knallrote Bommelnase ins Gesicht. Ihre Eltern meinten: „Wir kommen schon seit Jahren einmal im Jahr mit unseren Kindern hierher, dieses Mal sind wir einfach losgefahren, und zum Glück ist hier heute Aktionstag.“

Darüber freuten sich auch Gunther und Johanna aus Brinkum, die sich mit Kaya und deren Brüderchen aufgemacht hatten. Die Dreijährige versuchte sich daran, ein Glas mit Spitze und Knöpfen zu bekleben: „Da soll nachher eine Kerze rein.“ Währenddessen bastelte die achtjährige Mata an einem Traumfänger. Ihre Oma wollte sich so einen aufhängen, also suchte sie schon mal passende Perlen und Federn aus. Museumspädagogin Kerstin Wicky hatte schon mal verschiedene Modelle vorbereitet, sodass die Kinder Vorbilder hatten und sich vor allem auf besondere Farbgebungen spezialisieren konnten.

Den eigentlichen Teil des Textilen Marktes – der Name ist schließlich Programm – machten allerdings die in den Ausstellungsräumen verteilten Anbieter aus. Da gab es alles, was sich so vorstellen lässt rund um Nadel und Faden, um Stoffe und Verschlüsse, um Borten und Bordüren. Bunte Applikationen und Dinkelkissen, Weißwäsche mit kreativer oder auch traditioneller Stickerei, handgefertigte Keramikknöpfe aus Südafrika und Bastelanleitungen für Osterdekorationen konnte man an den verschiedenen Tischen und auf hängenden Tafeln sehen.

Und an jedem Stand traf man auf Interessierte, die sich mit dem jeweiligen Standinhaber intensiv über Material und Verarbeitung unterhielten. Oder auch über das Wie bei der Entstehung der kleinen Kunstwerke wie die geklöppelten Bilder bei Angelika Küker. Da hing ein wunderbar grüner Fisch aus Garn hinter Glas, natürlich feinstens geklöppelt. Aber auch ungewöhnliche Kettenanhänger hatten Küker und ihre beiden Kursteilnehmerinnen im Angebot. Dabei demonstrierten sie, wie genau das eigentlich geht, wenn man mit Klöppeln und Vorlagen und hauchdünnen Fäden oder auch Drähten arbeitet. „Erst einen Leinenschlag, dann die Nadel setzen“, lautete ihre Erklärung – für manch einen doch zu „figelliensch“, plattdeutsch für filigran. Wobei Küker zugab, dass sie am liebsten mit Draht arbeitet: „Es muss schon etwas widerspenstig sein“, meinte sie augenzwinkernd.

Zweites Thema: Backtag. Der Andrang im Café in der Museumsdiele war wie immer riesig. Es drängten sich etliche Kaffeedurstige und Kuchenhungrige, aber auch fürs Mittagessen war gesorgt mit Linseneintopf. Mit nach Hause nehmen konnten die Besucher wieder hausgebackenes Brot. Dazu waren draußen am qualmenden heißen Backofen, Thomas Ellerhorst als Bäcker und Demian Bialetzki als Heizer aktiv. In drei Backgängen wurden 90 Kilogramm Brotteig verarbeitet, im ersten Weiß- und Rosinenbrot, bei den beiden weiteren Roggenbrot. Das war schon einiges an Arbeit, wie dort Brot auf herkömmliche Weise hergestellt wurde. Zunächst musste der Ofen morgens um 7 Uhr angeheizt werden, während der Bäcker die 500-Gramm-Brote formte. Viele Besucher interessierten sich genau für diesen Vorgang, war ihnen das doch nicht unbedingt vertraut. „Die wissen sicher am Ende des Tages, was sie getan haben“, meinte ein Zuschauer.