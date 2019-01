Erleichterung: Manfred Barg hatte schon vor zwei Jahren nicht weiter als Vorsitzender kandidieren wollen. Jetzt ist sein Nachfolger gefunden. (Jonas Kako)

Syke. Der Kneipp-Verein Syke hat einen neuen Vorsitzenden. Dietmar Benter wurde einstimmig als Nachfolger von Manfred Barg gewählt. Der hatte eigentlich schon vor zwei Jahren nicht mehr kandidieren wollen. „Mir ist wichtig, dass ein solcher Verein bestehen bleibt“, meinte Benter. Denn zwischenzeitlich hatten die Kneippianer sich mit dem ernsthaften Gedanken getragen, ihren Verein aufzulösen, weil sich keine Führungsperson finden ließ.

Nun übernahm also Benter, und seine Stellvertreterin Silke Delicat wurde ebenfalls neu gewählt. Barg und den übrigen 60 anwesenden Mitgliedern auf der Jahreshauptversammlung war die Erleichterung anzumerken. Sie war sogar so groß, dass Barg die Wahl durchführte, bevor sich Benter vorstellen konnte. Der nahm das schmunzelnd zur Kenntnis und kommentierte: „Es ist schon erstaunlich, dass ich mit meinen 65 Jahren für eine Verjüngung sorge.“ Tatsächlich ist Barg schon 81 Jahre alt und durfte fraglos allein deshalb sein Amt niederlegen. „Das Alter macht sich bemerkbar, es geht nicht mehr so wie mit Mitte sechzig“, so Barg über sein Aufhören.

„Es spricht für Dich, dass Du Dich um einen Nachfolger gekümmert hast“, lobte Heinz-Hermann Böttcher, der nach seiner Laudatio noch ein gemeinsames Lied mit Akkordeonbegleitung anstimmte. Das war passend, denn neben Wandern, Nordic Walking und Radfahren gehört eine Gesangsgruppe zur Kernkompetenz der Kneippianer. Der Rest der Versammlung bestand aus Berichten, Ehrungen und Kaffeetrinken. Dass 60 Gäste, die allermeisten übrigens über 70 Jahre alt, anwesend waren, war angesichts der rund 300 Vereinsmitglieder eine bemerkenswerte Resonanz.

„Wir haben die Mitgliederzahl über die Jahre gehalten“, blickte Barg zufrieden auf seine Vorstandszeit zurück. Zwölf Jahre, davon sieben als Vorsitzender, war er im Vorstand. „Organisieren ist meine Stärke“, so Barg, denn das war in seinem Beruf als Postbeamter seine Aufgabe gewesen. So wurde er irgendwann mal Schriftführer und landete im Vorstand. Als die damalige Vorsitzende Käthe Rückheim, langjährige Sozialamtsleiterin bei der Stadt Syke, erkrankte, rückte Werner Gläser auf den Chefposten und Barg wurde „Vize“.

Ein typischer Vereinsmensch war Barg in den ersten fünfeinhalb Jahrzehnten seines Lebens nicht gewesen. Ehefrau Anita schon, und als ihr Gatte als noch vergleichsweise junger und vor allem fitter Pensionär mehr Zeit hatte, nahm sie ihn mit zum Kneippen. Das war genau Bargs Ding: Bewegung an der frischen Luft, aber ohne Wettkampf. Hinzu kamen viele Unternehmungen wie Tagesausflüge oder Wochenausflüge. Barg, der Organisator, wuchs Stück für Stück in die Aufgaben hinein, hatte neue Ideen. Als es dann um die offizielle Leitungsaufgabe ging, gab Anita Barg den letzten Anschub. „Das kannst Du“, habe sie gesagt, erinnert sich Manfred Barg.

Der wird auch weiterhin die Nordic Walking-Gruppe leiten. „Wenn man es richtig macht, gibt es keinen Sport, bei dem mehr Muskeln aktiviert werden.“ Barg übernimmt die gemächlichen Walker immer montags und donnerstags, während Jürgen Heinrich sich um die schnelleren Walker am Freitag kümmert. Anwendungen mit kaltem Wasser gehören naturgemäß zum Kneipp-Verein. Daher ist Barg auch besonders stolz, dass während seiner Amtszeit das neue Kneippbecken zwischen Mühlenteich und Hache gebaut werden konnte. Die 26 000 Euro habe der Verein fast alleine gestemmt. Am alten Standort gegenüber von Optiker Braune sei das Becken immer verschmutzt worden, auch Scherben seien dort regelmäßig gefunden worden. „Damals habe ich jeden Morgen nachgeschaut, wie es aussieht.“

Zudem boten die Kneippianer Reisen in Deutschlands schönste Ecken und nach Madeira, Portugal und Kreta an. Die Organisation der Teilnehmenden vor Ort und der Kontakt zum Reiseunternehmen seien Bargs Aufgabe gewesen. Nachfolger Benter kann somit auf ein Gerüst von Aktivitäten und eine funktionierende Gemeinschaft aufbauen und behutsam neue Ideen einbringen. Vorstandsarbeit kennt er aus dem Bremer Ski-Verein.