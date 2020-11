Jeder kann sich vor der Stiftskirche mit dem XXL-Bilderrahmen fotografieren lassen. Entweder selbst oder vom Team des Bassumer Advents. Kleiner Tipp: Am besten in den Rahmen stellen. (Vasil Dinev)

Bassum. Nein, ein Budendorf wird es in diesem Jahr an der Stiftskirche in Bassum nicht geben. Der Grund ist seit neun Monaten bekannt und macht natürlich auch nicht vor dem Bassumer Advent halt, klar. Doch die Stimmung lassen sich die Organisatoren des traditionellen Vorweihnachtsfestes in der Lindenstadt nicht nehmen. „Es wird ein stimmungsvoller und leuchtender Advent“, ist Pastorin Ines-Maria Kuschmann überzeugt. Und der wird an diesem Sonntag, 29. November, um 17 Uhr mit einem Gottesdienst in der Stiftskirche eröffnet.

Ein paar Tage zuvor liefern Waltraud Israel und Manfred Strauss den XXL-Bilderrahmen vor die Stiftskirche. Festlich dekoriert, mit ein wenig Grün, ein paar Deko-Sternen wird dieser auf dem Stiftshügel gestellt, damit sich Besucher darin fotografieren können. Entweder schießt jeder das Foto selbst oder das Team des Advents macht ein Polaroid-Foto zum Mitnehmen. Das Schmankerl: die weihnachtlich beleuchtete Stiftskirche im Hintergrund. In diesen turbulenten Zeiten ist das eine Aktion, die auch in diesem Jahr veranstaltet werden kann. Wobei Uwe Molkenthien in diesem Jahr den Stiftshügel die gesamte Adventszeit über beleuchtet. In der Kirche selbst hat sich das Orga-Team einiges einfallen lassen, um die Menschen auf Weihnachten einzustimmen. Zum einen mit der offenen Kirche (mittwochs bis freitags von 17 bis 19 Uhr; sonnabends und sonntags von 15 bis 18 Uhr), zum anderen mit verschiedenen Aktionen innerhalb des Gotteshauses. Natürlich wird sie auch dank Andreas Paul wie in den Vorjahren beleuchtet sein. „In diesem Jahr haben wir besonders viel nachgedacht“, gibt Kuschmann zu und lacht.

Musik und Geschichten

Herausgekommen ist ein 30-minütiges Programm von Mittwoch bis Freitag. Den Start macht Kreiskantor Ralf Wosch, der mittwochs ein musikalisches Angebot präsentiert. Wie genau das aussieht, bleibt dem Kantor überlassen und noch geheim. Man sollte ja noch nicht alles verraten. Ganz im Gegensatz zu den Andachten mit Orgelmusik, die donnerstags stattfinden. Die Mottos lauten: „Sehnsucht auf Weihnachten“ (3. Dezember), „Verbundenheit“ (10. Dezember) und „Beschenkt werden“ (17. Dezember). Freitags ist Geschichtenabend. Von 18.30 bis 19 Uhr wird jede Woche eine andere Geschichte vorgelesen. Also: Lauscher auf. Kuschmann ist überzeugt: „Corona drückt uns auf die Seele. Wir wollen einen fröhlichen Advent gestalten.“ Den Grundstein dafür haben die Bassumer schon selbst gelegt. Denn durch den Gemeinschaftsfilm, der aus einzelnen Videos zusammengeschnitten wird, soll „ein fröhlicher und besinnlicher Film entstehen“, freut sich Susanne Vogelberg vom Orga-Team schon auf das fertige Ergebnis, das von Marcus Heinze von der Bovelzumft zusammengeschnitten wird. Und der Experte hat einiges zu tun, haben doch schon mehr als 130 Videos den Weg auf den Server der Stadt Bassum gefunden. Zur Eröffnung des Advents feiert der Film im Gemeindehaus Premiere, danach wird er die gesamte Vorweihnachtszeit bei Inkoop, im Modehaus Maas und beim Stadtladen an der Sulinger Straße zu sehen sein. „Wir haben viel Unterstützung von den Bassumern und denen, die Bassum wohlgesonnen sind, erfahren“, betont Vogelberg.

Wer es nicht so mit Film, sondern eher mit Fotos hat, kann auch ein Bild von sich mit Wünschen und Botschaften bis zum 18. Dezember einschicken. Das wird ausgedruckt und rund um die Stiftskirche aufgehängt. Die Postkarten (drei Motive zur Auswahl) komplettieren die Aktionen um den Bassumer Advent. Diese sind bei Papier und Tinte am Lindenmarkt und im Stadtladen zu kaufen. „Wir wollen die Leute gerne wieder ans Schreiben bringen“, erzählt Vogelberg.

Noch mal kurz zurück zum XXL-Bilderrahmen. Es gibt nämlich auch eine mobile Variante. Der große Bruder steht nach dem ersten Advent (ab 15.30 Uhr) mittwochs und freitags (17 bis 18.30 Uhr) und sonnabends sowie sonntags (15 bis 18 Uhr) auf dem Stiftshügel. In der Innenstadt finden Interessierte den kleineren Rahmen für ein Polaroid-Foto beim Modehaus Maas (7., 8. und 10. Dezember von 15 bis 17 Uhr) sowie beim Stadtladen (14., 15. und 17. Dezember von 15 bis 17 Uhr).



Mehr Infos gibt es auf der Internetseite der Stadt Bassum (www.bassum.de) und der Kirche (www.kirche-bassum.de). Susanne Vogelberg versichert: „Alles ist im Lockdown möglich.“